日本越境EC協会（JACCA）、第4期を迎え新理事体制を発足 参加型プラットフォームへの転換を本格始動 ― 会員1,000名・パートナー50社を目標に、日本企業の越境EC展開を加速 ―
一般社団法人 日本越境EC協会（所在地：東京都、代表理事：小松英樹、以下 JACCA）
は、2026年3月より第4期を開始し、新たな理事体制を発足するとともに、協会の活動方針
および運営体制を刷新したことをお知らせいたします。
新体制のもと、JACCAは従来のセミナー中心の活動から、企業・支援事業者・行政・金融
機関等をつなぐ「参加型プラットフォーム」へと進化し、日本企業の越境EC展開を支援する
エコシステムの構築を本格的に推進してまいります。
■新理事体制（2026年3月より）
代表理事
小松 英樹（株式会社ECMSジャパン 代表取締役）
副代表理事
木村 寿人（株式会社ジグザグ 広報・PR管掌）
松山 和磨（ルビー・グループ株式会社 グローバルEC アライアンス＆プロジェクトマネージャー）
専務理事
出口 允博（NDCアジア株式会社 代表取締役）
川連 一豊（フォースター株式会社 代表取締役）
理事
服部 愛子（株式会社ジービーシー 代表取締役）
■背景：急拡大する越境EC市場と日本企業の課題
世界のBtoC EC市場は拡大を続けており、越境ECは日本企業にとって持続的成長を実現
するための重要戦略となっています。
一方で、日本企業による越境ECの活用は依然として限定的であり、以下のような構造的課
題が存在しています。
・情報の分散
・実務ノウハウの不足
・企業間連携の不足
・業界標準化の遅れ
これらの課題を解決し、日本企業の越境EC展開を「点」から「面」へと拡張するため、
JACCAは第4期より活動体制を刷新いたしました。
■第4期の重点方針：「参加型プラットフォーム」への転換
第4期より、JACCAは以下の取り組みを本格的に推進します。
1.誰でも参加できるオープンな協会への転換
・月次ウェビナーの開催
・オンラインおよびオフラインイベントの併用
・全国の企業が参加可能な環境の整備
2.Knowledge Platformの構築
・最新市場動向および成功事例の共有
・各国規制・制度に関する専門情報の提供
・セミナーアーカイブによる知識基盤の構築
3.越境ECエコシステムの構築
・EC事業者と支援企業のマッチング促進
・ビジネス機会の創出
・業界全体の競争力強化
■2026年度の目標
JACCAは第4期において、以下を目標とします。
・会員数：1,000名
・パートナー企業：50社
月次ウェビナー、EC Expo、交流イベント等を通じて、協会の影響力拡大と産業基盤の強化
を推進してまいります。
■新理事によるコメント
代表理事 小松 英樹
（株式会社ECMSジャパン 代表取締役）
日本企業が世界市場で成長するためには、企業単独ではな
く、知識・人材・サービスが連携するエコシステムが不可欠で
す。
第4期では新理事体制のもと、より開かれた参加型プラット
フォームとして、日本企業の越境EC展開を実務レベルで支援
してまいります。
JACCAは、日本の越境ECの可能性を最大限に引き出す基盤
となることを目指します。
副代表理事 木村 寿人
（株式会社ジグザグ 広報・PR管掌）
越境ECは日本企業にとって大きな成長機会である一方、情報