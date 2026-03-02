日本越境EC協会（JACCA）、第4期を迎え新理事体制を発足 参加型プラットフォームへの転換を本格始動 ― 会員1,000名・パートナー50社を目標に、日本企業の越境EC展開を加速 ―

日本越境EC協会（JACCA）、第4期を迎え新理事体制を発足 参加型プラットフォームへの転換を本格始動 ― 会員1,000名・パートナー50社を目標に、日本企業の越境EC展開を加速 ―