【完全ガイド】パワーポイントに埋め込んだ動画が再生できない時の理由と対策
Tenorshare Co., Ltd.は、2月25日（水）、AI高画質化ツール「4DDiG File Repair」をアップデートしました。今回のアップデートでは、AIによる高画質化機能がさらに最適化され、一部の既知の問題が修正されました。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://psce.pw/8rsva6
「パワーポイントに埋め込んだ動画が再生できない…」
「PowerPointで埋め込みコードを使ってYouTubeの動画を入れたけれど、うまく再生できない…」
「Windowsを使用していて、パワーポイントに埋め込んだ動画をQuickTimeで再生できない…」
最近、こうしたパワーポイントの埋め込み動画が再生できないというご相談をよくいただいております。そこで、この記事では、これらの疑問にお答えしつつ、パワーポイントで動画が再生できない原因とその対策について解説いたします。
パート1：パワーポイントに埋め込んだ動画が再生できない理由
パワーポイントに埋め込んだ動画が再生できない理由は、大きく以下の8つが考えられます。
理由1：埋め込まれた動画のフォーマットがパワーポイントに対応していない
理由2：動画ファイルが見つからない
理由3：埋め込んだ動画のリンクが消えた
理由4：埋め込んだ動画ファイルが破損している
理由5：動画が重すぎる
理由6：システムまたはプレーヤーの問題
理由7：パワーポイントのバージョンの問題
理由8：動画のコーデックの問題
パート2：パワーポイントに埋め込んだ動画が再生できない時の対策
方法1：4DDiG File Repairで破損してしまった動画を修復
PC内に保存されている動画をパワーポイント内で使用した場合、対象の動画が破損していると再生できません。破損した動画は、修復ソフト「4DDiG File Repair」で修復しましょう。
一般的な動画形式にほぼすべて対応しており、破損の酷い動画でも修復できる優れたソフトです。
4DDiG File Repairを無料体験：https://psce.pw/8rsva6
手順１．4DDiG File Repairを起動します。左側のメニューバーの「動画修復」タブを選択します。次に、「動画を追加する」ボタンをクリックし、破損した動画を追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342910/images/bodyimage1】
手順２．「すべてを修復」ボタンをクリックすると、プログラムは自動的に動画を修復します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342910/images/bodyimage2】
手順３．動画の修復が完了すると、修復された動画をプレビューして、指定した場所に保存できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342910/images/bodyimage3】
方法2：パワーポイント対応の動画フォーマットに変換する
動画フォーマット（ファイル形式）がパワーポイントに対応していない場合は、変換してみると良いでしょう。無料で行えるファイルコンバーターや変換用ソフトウェアを使うことをおすすめします。ここでおすすめのはオンラインファイルコンバーター「Convertio」です。
方法3：パワーポイント（PowerPoint）のオプション設定を変更する
パワーポイントのオプション設定に問題がある可能性もあるので、以下の手順で確認しましょう。
手順１．パワーポイントを立ち上げます。左上の「ファイル」タブをクリックします。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://psce.pw/8rsva6
「パワーポイントに埋め込んだ動画が再生できない…」
「PowerPointで埋め込みコードを使ってYouTubeの動画を入れたけれど、うまく再生できない…」
「Windowsを使用していて、パワーポイントに埋め込んだ動画をQuickTimeで再生できない…」
最近、こうしたパワーポイントの埋め込み動画が再生できないというご相談をよくいただいております。そこで、この記事では、これらの疑問にお答えしつつ、パワーポイントで動画が再生できない原因とその対策について解説いたします。
パート1：パワーポイントに埋め込んだ動画が再生できない理由
パワーポイントに埋め込んだ動画が再生できない理由は、大きく以下の8つが考えられます。
理由1：埋め込まれた動画のフォーマットがパワーポイントに対応していない
理由2：動画ファイルが見つからない
理由3：埋め込んだ動画のリンクが消えた
理由4：埋め込んだ動画ファイルが破損している
理由5：動画が重すぎる
理由6：システムまたはプレーヤーの問題
理由7：パワーポイントのバージョンの問題
理由8：動画のコーデックの問題
パート2：パワーポイントに埋め込んだ動画が再生できない時の対策
方法1：4DDiG File Repairで破損してしまった動画を修復
PC内に保存されている動画をパワーポイント内で使用した場合、対象の動画が破損していると再生できません。破損した動画は、修復ソフト「4DDiG File Repair」で修復しましょう。
一般的な動画形式にほぼすべて対応しており、破損の酷い動画でも修復できる優れたソフトです。
4DDiG File Repairを無料体験：https://psce.pw/8rsva6
手順１．4DDiG File Repairを起動します。左側のメニューバーの「動画修復」タブを選択します。次に、「動画を追加する」ボタンをクリックし、破損した動画を追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342910/images/bodyimage1】
手順２．「すべてを修復」ボタンをクリックすると、プログラムは自動的に動画を修復します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342910/images/bodyimage2】
手順３．動画の修復が完了すると、修復された動画をプレビューして、指定した場所に保存できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342910/images/bodyimage3】
方法2：パワーポイント対応の動画フォーマットに変換する
動画フォーマット（ファイル形式）がパワーポイントに対応していない場合は、変換してみると良いでしょう。無料で行えるファイルコンバーターや変換用ソフトウェアを使うことをおすすめします。ここでおすすめのはオンラインファイルコンバーター「Convertio」です。
方法3：パワーポイント（PowerPoint）のオプション設定を変更する
パワーポイントのオプション設定に問題がある可能性もあるので、以下の手順で確認しましょう。
手順１．パワーポイントを立ち上げます。左上の「ファイル」タブをクリックします。