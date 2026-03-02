【新星BLレーベル「Re;zz」新刊第二弾！】2月28日発売の2作品は、愛の救済バイブル＆スパルタ教育ラブコメ！刊行記念フェアも好評開催中。

