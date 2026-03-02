【新星BLレーベル「Re;zz」新刊第二弾！】2月28日発売の2作品は、愛の救済バイブル＆スパルタ教育ラブコメ！刊行記念フェアも好評開催中。
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）はBLレーベル・Re;zzコミックスの第二弾として、『てんある』（著：蜂煮）と『ひとつ屋根の下、君とあいおどる』（著：せとあめ）を2026年2月28日（土）に発売いたします。Re;zzコミックスの発売を記念した「Re;zzコミックス刊行記念フェア」も好評開催中です。
【新刊情報】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342795/images/bodyimage1】
(C)蜂煮 / ヒーローズ
『てんある』
著｜蜂煮
出版年月日｜2026年2月28日（土）
ISBN｜978-4-86823-015-1
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
「救済の儀より、こっちのが効果あると思うぜ」
母亡きあと、孤独に生きる朝陽は新宗教団体エンジェリーナ教に救われ、信仰を拠り所として生きていた。
しかし教祖の逮捕により生きる希望を失った朝陽は死を決意。
ロープに首を掛けようとしたその瞬間――、“ミカ”と名乗るド派手イケメンが現れて！？
----------
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342795/images/bodyimage2】
(C)せとあめ / ヒーローズ
『ひとつ屋根の下、君とあいおどる』
著｜せとあめ
出版年月日｜2026年2月28日（土）
ISBN｜978-4-86823-017-5
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
企画会社に勤める、ごくごく普通のサラリーマン成田秋に
超人気アイドルグループ“U:niq”のプロモーション依頼が舞い込んできた。
とある事情でアイドルに複雑な感情を持っていた秋だったが、
迎えた仕事当日…メンバーの速水凜太郎から突然抱きしめられる。
しかもなぜか、彼の教育係に大抜擢されて――！？
★応援書店様では各作品限定特典のご用意もございます。詳細は以下URLよりご覧ください。
『てんある』 ⇒ https://www.re-zz.com/news/n118184.html
『ひとつ屋根の下、君とあいおどる』 ⇒ https://www.re-zz.com/news/n118186.html
【Re;zzコミックス刊行記念フェアについて】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342795/images/bodyimage3】
刊行記念フェア 第一弾小冊子
■フェア概要
期間中に対象商品を2冊以上お買い上げのお客様に、
小冊子をプレゼントいたします。
■対象期間
【第一弾】 2026年1月29日（木）～3月29日（日）
【第二弾】 2026年3月30日（月）～5月31日（日）
■フェア第一弾対象商品
(1)1月29日発売 『「センパイのひみつ。」』よるなく。
(2)1月29日発売 『プロジェクトチーズケーキ』八卯えだ
(3)2月28日発売 『てんある』蜂煮
(4)2月28日発売 『ひとつ屋根の下、君とあいおどる』せとあめ
(5)好評発売中 『ゆうちゃん』蜂煮
※フェア第二弾の対象商品は近日公開予定
■特典内容
「もしRe;zzの作家が他のRe;zz作品に登場する二人を描いたら？」という
コラボレーションイラストを記載したB6サイズ・8ページの小冊子
■参加書店
アニメイト（一部店舗を除く）、ホーリンラブブックス、コミコミスタジオ、とらのあな、メロンブックス（一部店舗のみ）ほか ※敬称略
※詳細は各書店様のSNSや公式HPをご確認ください。
■株式会社ヒーローズについて
株式会社ヒーローズは、毎日更新のWEB漫画サイト「HERO'S Web」やキャラクターコンテンツを運営・企画・製作する出版社です。 『ULTRAMAN』『ニワトリ・ファイター』『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』などのヒーロー作品が揃う「ヒーローズ」、『転がる姉弟』『ブランクスペース』など様々な人間模様を描く「ふらっとヒーローズ」、『ローゼンガーテン・サーガ』『神無き世界のカミサマ活動』など刺激たっぷりの「わいるどヒーローズ」の3レーベルを展開、ジャンルに捉われない漫画を世に発信。2024年からはBLレーベル「Re;zz」を立ち上げ、さらに多様な漫画を制作してまいります。
