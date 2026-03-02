外反母趾・足の痛み専門『整足院』が全国80店舗目となる「湘南台店」を3月9日に開院
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342728/images/bodyimage1】
外反母趾・足の痛みの専門施術所『整足院』を運営する株式会社 整足院（本社：東京都大田区田園調布、代表取締役：柏倉 清孝）は、2026年3月9日（月）に直営26店舗目（全国80店舗目）となる「整足院 湘南台店」をオープンいたします。
湘南台駅から徒歩3分の好立地にて、特許取得の「整足テーピング」を用いた専門施術を提供し、地域の皆さまの足の健康をサポートしてまいります。
オープンを記念して、期間限定で「整足テーピング」を体感いただけるオープニングキャンペーンを実施いたします。
【店舗詳細】
・グランドオープン：2026年3月9日（月）
・営業時間：10:00～20:00 定休日：（火）（木）（日）［完全予約制］
・電話番号：0466-53-8879
・所在地：〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-9-8 エトワルブラン星1F-A号室
・アクセス：横浜市営地下鉄ブルーライン/相模鉄道いずみ野線/小田急江ノ島線 「湘南台駅」から徒歩3分
・店舗サイト：https://seisokuin.jp/shonandai/
【主なサービス内容】
[施術]
・完全予約制による、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術
・特許取得「整足テーピング」によるオンリーワンのアプローチ
[商品販売]
・足指やアーチ補整を目的とした「整足インナーサポーター」や「整足院トーストレッチソックス」
・施術効果を高める「整足インソール」や各種オリジナルサポーター
・スイスの人気スポーツブランド「On（オン）」シューズ
・整足院ショップ：https://seisokuin.jp/shop/
【整足院（せいそくいん）について】
「整足院」は、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術所として2017年3月に東京都・田園調布で開業しました。独自のノウハウと特許を取得した「整足テーピング」による管理型施術で、足本来の機能回復を目指します。
「どこに行っても改善されなかった」と悩む多くの患者さまから信頼を集め、2020年からはフランチャイズ展開を開始。直営店・加盟店をあわせ全国に店舗を拡大しており、今回の湘南台店で80店舗目となります。今後も複数の新規出店を予定しています。
【会社概要】
・会社名：株式会社 整足院（SEISOKUIN Inc.）
・所在地：〒145-0071 東京都大田区田園調布2-50-12
・設立：2019年1月16日
・代表者：代表取締役 柏倉 清孝（Kiyotaka Kashiwagura）
・事業内容：外反母趾・足の痛み専門施術所「整足院」の運営（直営及びフランチャイズ）
・公式サイト：https://seisokuin.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342728/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社整足院
