HCLTech、MWC 2026で通信業界のAIネイティブな未来に関する対話を推進





ニューヨークおよびノイダ（インド）, 2026年2月27日 /PRNewswire/ -- HCLTech、(NSE：HCLTECH）（BSE：HCLTECH）は、世界有数のテクノロジー企業として、「2026年モバイル・ワールド・コングレス・バルセロナ」で、AIを基盤としたアーキテクチャと業界の融合によって、次世代の通信・メディア・テクノロジー（TMT）がどのように構築されているかを紹介します。HCLTechは、業界の経営層やハイパースケーラーのパートナー、学者、イノベーターを集め、高度な知見や大規模な展開力、エコシステムでの連携によって、AIを活用した持続可能な成長がTMTセクターでどのように実現されているかを紹介します。

Microsoft、Nokia、Ericsson、AT&T、Verizon、PwC、Bain、Axiata、Singtel、MasOrange、Liberty Latin Americaなどの世界的企業の業界リーダーが参加し、AIを前提とした変革や自律型オペレーション、プラットフォーム主導の体験、エコシステム主導のイノベーションを実現するための戦略的な変化について議論します。

HCLTechがMWCで開催する主な内容：

・エグゼクティブパネルとCXOの対談： TMT（通信・メディア・テクノロジー）業界の融合を進めるための戦略的な変化について、基幹業務全体へのAI導入から、プラットフォーム型ビジネスモデルの拡大や自律型インフラの実現までハイレベルな議論を行います。また、UCバークレー校のManagement, Entrepreneurship and Technology（M.E.T.）プログラムの責任者であるSaikat Chaudhuri教授が進行を務めるGSMAとの共同開催による特別ラウンドテーブルも実施されます。

・ライブ・デモンストレーション： 障害ゼロを目指した高度なインテリジェントネットワーク、リアルタイム分析を実現するAI活用のメディア／デジタルプラットフォーム、自律型不正管理、通信事業者向けAI搭載の運用支援システム（OSS）、HCLTechの生成AIサービス変革基盤、AI Force、自律型AIソリューション、AIOpsによる業務効率化、よりスマートな顧客エンゲージメントを目的としたエージェントを利用したコンタクトセンター・アズ・ア・サービス（CCaaS）プラットフォームなどの自動化フレームワークなどをハンズオン・ショーケース形式で紹介します。

・スタートアップおよびパートナー企業のイノベーション： AI、デジタルマーケットプレイス、サイバーセキュリティ分析などを手がける新興企業の取り組みを紹介します。また、大手クラウド企業との連携や共同開発を通じて、大規模な変革を加速させる取り組みも紹介します。

・通信業界におけるAI優先課題の調査： MWC終了後に公開予定の、Mobile World LiveによるAIおよびテクノロジー優先事項に関する調査結果の一部を先行紹介します。経営層が「インテリジェンス時代」にどのような投資や戦略を計画しているのか、実践的な洞察を提供します。

HCLTechの最高事業成長責任者兼通信、メディア、テクノロジー部門の国際部長であるAnil Ganjooは、「業界にとって非常にエキサイティングな時期です。業界の融合とAIが、ネットワークやプラットフォーム、ビジネスモデルを大きく変えています。私たちは、AI、クラウド、デジタルエンジニアリングの専門知識とエコシステム・パートナーシップとの連携を組み合わせることで、持続可能な成長のためのレジリエントでスケーラブルなインテリジェンス駆動型システムの構築を支援しています。」と述べています。

UCバークレー校のManagement, Entrepreneurship and Technology（M.E.T.）プログラムのファカルティ・ディレクターであるSaikat Chaudhuri教授は、「企業、ハイパースケーラー、学術分野のリーダーを結集するHCLTechのMWCでの取り組みは、AIネイティブな変革がいかに重要かを示しています。インフラ、プラットフォーム、エコシステム全体にAIを組み込む同社のアプローチは、TMT分野における持続可能なAI主導の成長を後押ししています。」と述べています。

MWCバルセロナ2026の期間中（3月2日～5日）、参加者はホール2、スタンド2E19で、これらのディスカッション、イノベーション、洞察を体験・御観覧いただけます。詳細については、https://www.hcltech.com/events/mwc-barcelona

HCLTech社について

HCLTechは、60か国にわたり226,300人以上の従業員を擁するグローバルなテクノロジー企業であり、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心とした業界最先端の能力を提供しています。幅広いテクノロジーサービスと製品のポートフォリオに支えられた事業展開を行っています。私たちは主要なあらゆる業界のクライアントと連携し、金融サービス、製造業、ライフサイエンス・ヘルスケア、ハイテク、半導体、通信・メディア、小売・消費財（CPG）、モビリティ、公共サービス向けの業界ソリューションを提供しています。2025年12月末で終了する12か月間の連結売上高は、145億ドルに達しました。お客様の進捗を支援する方法の詳細については、hcltech.comをご覧ください。

