【コマースロボ】 TikTok Shop API連携、利用ショップが50社を突破！急増する「TikTok売れ」による物流パンクを防ぐ、EC自動化のインフラへ！
年間6,000万件を処理するOMS・WMS一体型システム「コマースロボ」を提供する株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、2025年7月より提供を開始した「TikTok Shop」とのAPI連携について、導入企業数が開始からわずか半年で50社を突破したことをお知らせいたします。
ショート動画やライブコマースを起点とした“TikTok売れ”による急激な受注増加を背景に、在庫管理から出荷業務までを自動化するニーズが急速に拡大しています。コマースロボは、急増する注文処理を安定的かつ効率的に支える基盤として、多くの企業に採用されています。
コマースロボサービスサイト
https://www.commerce-robo.com（2,000社が選ぶOMS＋WMS）
特徴（TikTok Shop API連携機能）
1．出荷指示を自動取得
TikTok Shopの「保留中」「未発送」ステータスの注文を自動取得。出荷指示データへ即時変換します。
2．キャンセル自動反映
TikTok Shop側で「キャンセル」となった注文は、コマースロボ側にも自動で反映。二重対応を防止します。
3．入金ステータス連携
入金済みステータスを自動同期。確認作業を不要にします。
4．出荷実績の自動連携
出荷済み注文の「出荷日」「追跡番号」「配送会社」をTikTok Shopへ自動連携。顧客通知もスムーズに。
5．販売可能数を最短5分間隔で同期
コマースロボの販売可能数を最短5分間隔で自動更新。オーバーセルを防止します。
50社突破の背景
ライブコマース特有の出荷波動に対応する物流基盤
2025年7月のAPI連携開始以降、アパレル・コスメ・食品ジャンルを中心に導入が急拡大しています。
TikTok Shopは、インフルエンサー紹介やライブ配信を起点に、短時間で数千件規模の注文が集中する「スパイク型販売」が特徴です。
多くのEC事業者が、手作業による出荷指示、手動での在庫更新、ステータス確認の属人化
といった課題に直面し、配送遅延や在庫切れキャンセルが発生していました。
コマースロボは、API連携による受注～出荷までの完全自動化を実現。
最短5分間隔の在庫同期と複雑なステータス管理の自動化が高く評価され、
開始から半年で50社突破に至りました。
導入企業から評価される3つのポイント
1．「注文殺到時」の自動処理能力
ライブ配信中の大量注文も、特許取得RPAとソフトウェアロボットがリアルタイム処理。
現場の混乱を未然に防ぎます。
2．多モール展開における在庫一元管理
Shopify、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどとTikTok Shopを横断して在庫を統合管理。
販売機会損失とオーバーセルを同時に防止します。
3．TikTok Shop特有ステータスへの完全対応
「保留中」「未発送」などの細かなステータス変動やキャンセルも自動同期。
カスタマーサポート工数を大幅に削減します。
今後の展望
今後もTikTok Shopの機能アップデートへ迅速に対応し、2026年中に導入企業数200社を目指します。
さらに、蓄積された出荷データを活用した分析機能を強化し、EC事業者の売上最大化と業務効率化を支援する「自動化DX」を推進してまいります。
コマースロボとは
https://www.commerce-robo.com/
「コマースロボ」は、受注管理（OMS）と倉庫管理（WMS）が一体型となったeコマース専用の自動出荷クラウドシステムです。
特許取得RPAと4つのソフトウェアロボットにより、Shopify、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの販売カート・モールから受注データをAPIで自動取得。
取得データを自動変換し、出荷指示データをWMSへ連携。在庫情報・出荷状況をリアルタイムで可視化します。
