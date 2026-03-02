『城とドラゴン』で2月28日(土)より新ドラゴンキャラ“レッドイーター(CV:中恵光城)”降臨！“赤”を食べて能力アップ!? 11周年を祝う大型ドラゴン

『城とドラゴン』で2月28日(土)より新ドラゴンキャラ“レッドイーター(CV:中恵光城)”降臨！“赤”を食べて能力アップ!? 11周年を祝う大型ドラゴン