『城とドラゴン』で2月28日(土)より新ドラゴンキャラ“レッドイーター(CV:中恵光城)”降臨！“赤”を食べて能力アップ!? 11周年を祝う大型ドラゴン
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、新キャラとなる“レッドイーター”が2月28日(土)よりゲーム内に登場したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342867/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
2月28日(土)より『城ドラ』11周年を祝う新大型ドラゴンキャラ“レッドイーター(CV:中恵光城)”がアバたまに登場しました。登場を記念し、クリアすると「レッドイーターのお着替え交換チケット」や、レッドイーターの「限定お着替え」、「エクストラボイス」、「専用ガチドラメダル」などがもらえる「キャラミッション」を開催中！また、ゲームにログインするだけで「レッドイーターのアバたまチケット」最大5枚などがもらえる「ログインボーナス」も併催しております。イベントに参加して新キャラの登場をお祝いしましょう！
「アバたま」に新キャラ“レッドイーター”が登場！
「アバたま」に新キャラ“レッドイーター”が登場！初回当選でキャラタマゴとして入手できます。以降、当選回数に応じて「城塞セット」「戦国セット」「水晶セット」「黄金セット」「暗黒セット」の順でお着替えが手に入ります。
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342867/images/bodyimage2】
「アバたま」から重複して入手することでお着替えを手に入れることができ、能力がわずかに上昇します。
※能力についてはお着替えを変更しなくても、獲得した時点で数値が累積されパラメータが強化されます
※「レッドイーター」に関しては、武具開発のお着替えではパラメータは強化されません
◎スキルや召喚時効果とは別に「赤喰い」という能力を備えた新しいタイプのキャラ
スキルや召喚時効果とは別に「赤喰い」という能力を備え、能力を発動するとドラゴンの攻撃性能が大幅に強化。さらに一定回数HPを回復しながら戦い続けることが可能になります。「赤喰い」は、1コストを消費して能動的にパワーを補充するか、あるいは戦場にいる「体が赤い特定のキャラ」にかぶりついて確率で発動させることが可能。刻一刻と変わる戦況を見極め、最適なタイミングで「赤喰い」を継続させることが、勝利への鍵となります。
『城ドラ』公式サイトでは「レッドイーター」の性能などを詳しくご紹介！
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/notice/dre/
「レッドイーター登場ログインボーナス」
ゲームにログインすると、「レッドイーターのアバたまチケット」最大5枚やゲーム内アイテムなどがもらえる特別なログインボーナスを開催中。報酬は期間中1日1回プレゼントされます。
【開催期間】2026年2月28日(土)19:00 ～ 3月13日(金)23:59
■配布アイテム
1日目：レッドイーターのアバたまチケット 1枚
2日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
3日目：レッドイーターのアバたまチケット 1枚
4日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342867/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
2月28日(土)より『城ドラ』11周年を祝う新大型ドラゴンキャラ“レッドイーター(CV:中恵光城)”がアバたまに登場しました。登場を記念し、クリアすると「レッドイーターのお着替え交換チケット」や、レッドイーターの「限定お着替え」、「エクストラボイス」、「専用ガチドラメダル」などがもらえる「キャラミッション」を開催中！また、ゲームにログインするだけで「レッドイーターのアバたまチケット」最大5枚などがもらえる「ログインボーナス」も併催しております。イベントに参加して新キャラの登場をお祝いしましょう！
「アバたま」に新キャラ“レッドイーター”が登場！
「アバたま」に新キャラ“レッドイーター”が登場！初回当選でキャラタマゴとして入手できます。以降、当選回数に応じて「城塞セット」「戦国セット」「水晶セット」「黄金セット」「暗黒セット」の順でお着替えが手に入ります。
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342867/images/bodyimage2】
「アバたま」から重複して入手することでお着替えを手に入れることができ、能力がわずかに上昇します。
※能力についてはお着替えを変更しなくても、獲得した時点で数値が累積されパラメータが強化されます
※「レッドイーター」に関しては、武具開発のお着替えではパラメータは強化されません
◎スキルや召喚時効果とは別に「赤喰い」という能力を備えた新しいタイプのキャラ
スキルや召喚時効果とは別に「赤喰い」という能力を備え、能力を発動するとドラゴンの攻撃性能が大幅に強化。さらに一定回数HPを回復しながら戦い続けることが可能になります。「赤喰い」は、1コストを消費して能動的にパワーを補充するか、あるいは戦場にいる「体が赤い特定のキャラ」にかぶりついて確率で発動させることが可能。刻一刻と変わる戦況を見極め、最適なタイミングで「赤喰い」を継続させることが、勝利への鍵となります。
『城ドラ』公式サイトでは「レッドイーター」の性能などを詳しくご紹介！
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/notice/dre/
「レッドイーター登場ログインボーナス」
ゲームにログインすると、「レッドイーターのアバたまチケット」最大5枚やゲーム内アイテムなどがもらえる特別なログインボーナスを開催中。報酬は期間中1日1回プレゼントされます。
【開催期間】2026年2月28日(土)19:00 ～ 3月13日(金)23:59
■配布アイテム
1日目：レッドイーターのアバたまチケット 1枚
2日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
3日目：レッドイーターのアバたまチケット 1枚
4日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚