フィットネスジム事業を展開する株式会社スマートフィットネス(所在地：東京都中央区、代表取締役：丹野 輝夫)は、24時間フィットネスジムと本格シミュレーションゴルフを融合させた『スマートフィット100+ゴルフ 春日部店』を2026年2月22日(日)にグランドオープンいたしました。





スマートフィット100春日部店 外観(24時間営業・2階建て店舗)









■スマートフィット100とは？

『スマートフィット100』は、24時間365日利用可能なフィットネスジムで、「フィットネスを身近に」をコンセプトに掲げ、初心者の方でも安心して利用できる環境を整えています。

使いやすいマシンのラインナップをはじめ、マシンの使い方からトレーニング方法まで徹底サポートし、全国54施設を展開しています。





スマートフィット100春日部店 ジムエリア









■24時間ジム×本格シミュレーションゴルフ

春日部店は、トレーニングとゴルフ練習を一つの施設で完結できる複合型店舗です。

24時間営業のため、早朝や深夜などライフスタイルに合わせて利用可能。天候に左右されないインドア環境で、効率的なスキルアップと体づくりを同時に実現します。





ジムエリアには、初心者から上級者まで対応できるトレーニングマシンを完備。

ゴルフエリアでは、本格的なシミュレーション設備を導入し、実践に近い練習環境を整えています。インドアゴルフ会員はフィットネスジムエリアも使い放題となり、ゴルフとフィットネスの相乗効果を最大化できます。





スマートフィット100春日部店 トレーニングマシンエリア全景





世界初※LPGA公認ゴルフシミュレーター導入エリア(春日部店)









■世界初※ 米LPGA公認ゴルフシミュレーター「GOLFZON」5台完備

春日部店では、世界初※となる米LPGA公認のゴルフシミュレーター「GOLFZON」を5台設置。

臨場感あふれる高精細映像とハイスピードカメラによるショット分析機能を搭載し、屋内にいながら本番に近い実践的な練習が可能です。





月額会員制のため回数制限はなく、会費以外の打席料などの追加費用も発生しません。

天候や時間に左右されず、安定した環境で継続的にスキル向上を目指せます。

※メーカー公表情報に基づく





大型スクリーン型ゴルフシミュレーター設備(春日部店)









■充実の無料サービス

・体組成計(InBody)使い放題

・マッサージチェア利用可能

・水素水飲み放題

・駐車場完備





無料マッサージチェア設置(春日部店)





トレーニングからコンディショニング、日々の体調管理までを一つの施設で完結できる環境を整えています。

継続しやすさに配慮したサービス設計により、無理なく長く通えるフィットネスライフをサポートします。









■店舗概要

店舗名 ： スマートフィット100+ゴルフ 春日部店

所在地 ： 埼玉県春日部市中央4-4-1 2F

営業時間 ： 24時間 年中無休

スタッフアワー： 10:00～20:00

オープン日 ： 2026年2月22日(日)

WEBサイト ： https://smartfit100.com/shop/kasukabe/









■利用料金

【ゴルフ全日コース】月額16,000円(税込17,600円)

24時間いつでもゴルフ＆ジム利用可能





【ゴルフ平日コース】月額12,000円(税込13,200円)

24時間いつでもジム利用可能

※ゴルフは平日のみ利用可能





【ジム24時間コース】月額6,500円(税込7,150円)

24時間いつでも利用可能

※ジム利用のみのコースです。





【ジムデイコース】月額4,500円(税込4,950円)

利用時間5:00～17:00

※ジム利用のみのコースです。





【ジムスチューデントコース】月額3,000円(税込3,300円)

利用時間10:00～22:00

※ジム利用のみのコースです。

※ご入会は保護者同伴のうえ店頭にてお手続きください。









■初期費用

入会金 ジム＆ゴルフご利用の方：7,500円(税込8,250円)

ジムご利用の方 ：2,500円(税込2,750円)※初回のみ発生

事務登録手数料 ：2,500円(税込2,750円)※初回のみ発生









■オープニングキャンペーン

◯入会早割(永年割引)

2・3月に入会すると対象コースの月会費が退会までずっと割引になります。

ジム24時間コース 永年1,000円OFF

ゴルフ全日コース 永年1,000円OFF





◯新店舗オープン特別キャンペーン

入会金・事務手数料0円(通常最大11,000円)。

2月会費0円

3月会費0円

4月会費0円









■今後の展望について

『スマートフィット100』は、「フィットネスを身近に」をコンセプトに、会員の皆さま一人ひとりに寄り添ったサポートを提供しながら、運動をもっと身近なものにすることを目指しています。

これからも、会員の皆さまとともに、より利用しやすく、続けやすいジムづくりを進めてまいります。

現在、全国で54店舗を展開しており、今後もさらなる拡大を予定しております。









■会社概要

商号 ： 株式会社スマートフィットネス

代表 ： 代表取締役 丹野 輝夫

本社所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目8-12 岸浪ビル3F

電話 ： 03-5643-3555

設立 ： 2010年2月12日

資本金 ： 1,000万

従業員数 ： 50名

事業内容 ： ・スマートフィット100の経営

・フィットネス事業のコンサルティング

・フィットネストレーナーの派遣並びに育成

URL ： https://smartfit100.com/