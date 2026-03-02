愛知県豊橋市在住のアーティスト郷崎 基(本名：平久未由希)が、2026年4月にアメリカ・ニューヨークで開催される1万8千人以上が集まる国際的なアートフェア「Artexpo New York 2026」に出展することが決定いたしました。





Artexpo New York 2026の出展作品





■郷崎 基プロフィールと背景

郷崎は、日々の生活の中で子育てに励みながら、完全独学でアートの世界へと飛び込んだ42歳の主婦アーティストです。限られた時間の中で生み出される独創的な作品群は、短期間で高い評価を得るに至りました。









■これまでの実績

国内の展示会で2度の金賞を受賞。その実力は国内に留まらず、2024年にはフランス・パリで開催された「Art shopping Paris」に出展するなど、精力的に海外進出を果たしています。









■ニューヨーク出展への期待

今回出展する「Artexpo New York 2026」は40年以上の歴史を持つ、アンディ・ウォーホルや草間彌生などが作品を展示したことでも知られる国際アートフェアです。豊橋から世界へと羽ばたく郷崎 基の、さらなる飛躍にご注目ください。