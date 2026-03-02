「ひとときのしずく」が“頭皮のにおい”について調査 30代女性の76％が“夕方頭皮臭”に悩み 来店客250名に聞いた、においの現状と2～4月に最大化する「酸化皮脂」の蓄積リスクとケア
ヘッドスパ専門ブランド「ひとときのしずく」を展開するRアイディア株式会社(本社：東京都渋谷区)は、20～40代女性250名を対象に「頭皮のにおい」に関する意識調査を実施しました。
朝は気にならないのに夕方になると発生する「夕方頭皮臭」。
調査の結果、30代女性の76％がこれを実感している一方で、正しいケアができている人はわずか8％に留まるという、深刻な「ケアのミスマッチ」が浮き彫りになりました。
30代の76％が「夕方の頭皮のにおい」を実感
■調査概要
調査名 ：頭皮のにおいとケア方法
調査方法 ：店頭カウンセリングシート
調査期間 ：2025年11月～2026年1月
調査対象 ：20～40代の女性250名
有効回答数：276
■調査結果のトピックス
【実感】30代女性の4人に3人が「夕方になると自分の頭皮のにおいが気になる」と回答。
【実態】82％が「自分に合ったシャンプー選び」に迷走。SNS人気や「やさしさ」で選ぶ傾向。
【盲点】洗っているのに臭う原因は、落としきれない「酸化皮脂」。2～4月の寒暖差が拍車。
グラフ
■なぜ「洗っているのに」臭うのか？現代特有の3大要因
累計10万人以上の施術データから、現代女性の頭皮に起きている「3つの異変」が判明しました。
・「やさしさ志向」の罠：
ナチュラル系・クリーム系シャンプーの流行により、酸化した頑固な皮脂を落としきれていない「洗浄不足」が増加。
・「濡れ髪スタイル」×花粉の吸着：
スタイリング剤のオイル成分が毛穴に残留し、花粉やホコリと混ざることで酸化が加速。
・寒暖差による「インナードライ頭皮」：
冬の乾燥で水分不足になった頭皮が、防御反応として皮脂を過剰分泌。春の気温上昇で一気ににおいとして表面化。
春の「蓄積臭が発生する仕組み」
■専門家による解説：頭皮ケアは「洗浄力」ではなく「頭皮質とライフスタイル」で選ぶ
頭皮のにおいの主因は“汚れ”ではなく“皮脂の酸化”です。現代の頭皮は“洗いすぎ”による乾燥と、“マイルド志向”による洗い不足の間で揺れています。重要なのは、ご自身のスタイリング習慣や皮脂量に合わせたケアの「選び方」です。特に、洗った後の水分バランスを整える「頭皮用トリートメント」の併用が、夕方までにおわない頭皮を作る鍵となります。(「ひとときのしずく」店長 / ヘッドスパマスタリー)
マイクロスコープ
■ひとときのしずくが提案する「現代型・におい対策」3ステップ
STEP 1：洗う(皮脂タイプ別の洗浄)
皮脂が多い方：『DORO SHAMPOO ドロシャンプー』岡山県産クレイの吸着力で酸化皮脂をオフ。
乾燥・敏感肌：『ele SHAMPOO エレシャンプー』アミノ酸系でうるおいを守りつつ、不要な皮脂を優しく洗浄。
STEP 2：リセット(週1～2回の集中ケア)
毛穴のクレンジング：『DOROディープクレンジング』で毛穴に固まった蓄積汚れをほぐして除去。(スタイリング剤を常用する方は特に有効。)
STEP 3：整える(頭皮用トリートメント)
洗浄後の頭皮に潤いを補給。乾燥による皮脂の過剰分泌を防ぎ、においが出にくい環境をキープ。
ヘアケアアイテム
■【メディア関係者様限定】「頭皮の酸化汚れ」可視化体験・取材のご案内
本リリースの内容をより深く検証いただくため、貴社メディアのライター様・編集者様を対象とした“「頭皮診断＆本格ヘッドスパ」の体験取材”を随時受け付けております。
・マイクロスコープによる「頭皮の酸化汚れ」の可視化チェック
・10万人の施術データに基づく、個別のヘアケアアドバイス
・専門店ならではのディープクレンジング体験
・「春の頭皮ケア特集」「におい対策特集」
等の企画にぜひご活用ください。
■「ひとときのしずく」について
ヘッドスパ専門店の現場から誕生した頭皮ケアブランド。
現場での累計施術人数10万人以上のデータに基づき、「洗う・整える・守る」のバランスを追求。頭皮ケアを特別な美容ではなく、日常の健やかな習慣にすることを目指しています。
【会社概要】
会社名 ： Rアイディア株式会社
所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿西1-15-10 第6横芝ビル2F
代表者 ： 代表取締役 竹澤 陽
事業内容 ： 頭皮ケア製品の開発・販売、ヘッドスパ専門店運営
公式サイト： https://ridea.info
【本件に関するお問い合わせ先】
Rアイディア株式会社 広報担当
TEL ： 0120-07-1405
FAX ： 03-6455-1406
E-mail： hitotoki@ridea.info