中京テレビ放送株式会社(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：黒崎 太郎)は、2026年3月14日(土)・15日(日)の2日間、久屋大通公園(名古屋市中区)にて「あさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつり」を開催します。

このたび、会場のメイン企画でもある「あさドレ♪ちゃんミュージックフェス」の出演アーティスト第二弾が決定しました。当日は、あさドレ♪MC陣とあさドレ♪ちゃんも登場し、ステージを盛り上げます！





第2弾発表ラインナップ





■「あさドレ♪ちゃんミュージックフェス」3月15日(日)出演アーティスト

【LDHダンスワークショップショー】





EXILE TETSUYA





小森隼(GENERATIONS)





プロフィール

EXILE TETSUYAと小森隼(GENERATIONS)と一緒に、LDH所属アーティストの数々の名曲に合わせてダンスを楽しもう！





【BALLISTIK BOYZ】





BALLISTIK BOYZ





プロフィール

EXILE TRIBE初のメンバー全員がマイクを持ち、ダンス、ボーカル、ラップを披露する実力派。

さらに7人全員がアクロバットができるという身体能力を備えている。

国内に留まらず、海外展開を視野にいれて活動している“世界基準”ボーイズグループ。





【BOYS AND MEN】





BOYS AND MEN





プロフィール

こちら2010年に結成された東海エリア出身・在住のメンバーで構成されたエンターテインメント集団「BOYS AND MEN(通称ボイメン)」

現在、東海エリアを中心にテレビ・ラジオのレギュラーを持ち、ソロとしても映画・ドラマ・舞台・ミュージカル・情報番組など様々な分野で活躍中！





さらに、辻本達規(BOYS AND MEN)が「あさドレ♪ミュージックフェス」のステージMCに決定！

中川萌香(中京テレビアナウンサー)とあさドレ♪ちゃんとともに会場を盛り上げます！









BMSG TRAINEEの参加も2月28日(土)に発表されました！

3月14日(土)のステージには、新番組「BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE」から、YUTA・KEI・RAIKI・TAICHI・KANTAの5人が登場！





【BMSG TRAINEE】

プロフィール

BMSG TRAINEE(トレーニー)”はSKY-HIが主宰するマネージメント／レーベル・BMSGのアーティスト育成方針のもと、レッスンを受けながらデビューを目指す育成生のこと。

STARGLOWを生み出したオーディション番組「THE LAST PIECE」出身で、デビューを控える5名(左から／YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA)を筆頭に、BMSGの未来を担う育成生が所属している。





BMSG TRAINEE





観覧申し込みは、いずれも3月3日(火)午前10時開始予定。詳細はイベント公式HPをご確認ください。









≪イベント概要≫

■催事名 ： あさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつり

■開催場所 ： 久屋大通公園(名古屋市中区)

・エンゼル広場 ： 「あさドレ♪」ミュージックフェス/「あさドレ♪」ワンハンドグルメブース

・SAKAE HIROBAs ： あさドレ♪ちゃんとチュウキョ～くんのASOBIランド

・エディオン久屋広場： トラベルランド

■開催日時 ： 2026年3月14日(土)・15日(日)10時～18時

※入場無料 ※雨天決行

■URL ： https://www.ctv.co.jp/bangumimatsuri/