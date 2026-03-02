LINDBERGの新曲「Be Okay」が2026年ABCプロ野球中継テーマソングに決定した。３７周年を迎える同バンドのキャリア初となるスポーツ番組のテーマ曲となる本曲は、毎⽇を頑張るすべての⼈の背中を押してくれる、LINDBERG流応援ソングとなっており、4月7日に配信リリースされる。2025年の阪神タイガースがリーグ優勝を決めた試合では、終盤9回に藤川球児・阪神タイガース監督の現役時代に一貫して使用していた入場曲である「every little thing every precious thing」が流れ、甲子園球場が歓声と大合唱に包まれた。同曲はリーグ優勝決定から10日間でストリーミング＆SNS楽曲総再⽣回数が1,300万回を超え、大きなリバイバルヒットを記録した。シーズンスローガンに「熱覇」を掲げ、2年連続のリーグ優勝&悲願の日本一奪還を目指す阪神タイガースを、LINDBERGらしさの詰まったパワフルな応援ソング「Be Okay」がシーズンを通して強力に支える。作詞を手がけた渡瀬マキは同曲について、「かつての『every little thing every precious thing』のように、聴くだけで最高に盛り上がるような一曲となり、皆さんの新たな応援ソングの定番になることを願っています」とコメントしている。LINDBERGはデビュー37周年を迎える4月に全国7都市を巡るライブツアー・LINDBERG LIVE TOUR 2026「Hello！New Days」が決定しており、新曲「Be Okay」と共にますます精力的なLIVE活動を予定している。

■リリース情報

【LINDBERG ニューデジタルシングル】「Be Okay」（びーおーけー）作曲：平川達也 作詞：渡瀬マキ2026年4月７日（火）各配信サービスにて配信開始

■楽曲初オンエア

3月20日（金）あさ6:30～09:00ABCラジオ「おはようパーソナリティ古川昌希です」内で初OA予定。

■ABC出演情報 ※都合により変更の可能性あり

- 3月2日（月）6:30-09:00ラジオ「おはようパーソナリティ小縣裕介です」コメント出演15:45-19:00テレビ「news おかえり」出演- 3月5日（木）5:00-8:00テレビ「おはよう朝日です」出演- 3月7日(土) 12:45-17:30スカイＡ猛虎中継「オープン戦 阪神×福岡ソフトバンク」- 3月8日(日) 12:45-17:30スカイＡ猛虎中継「オープン戦 阪神×巨人」- 3月20日（金）9:00-12:00ラジオ「きっちり！まったり！桂吉弥です」出演- 3月21日(土) 13:45-18:30スカイＡ猛虎中継「オープン戦 阪神×オリックス」14:00-17:40ラジオ「感度良好！中野涼子です」」出演- 3月22日（日）10:00-11:45ラジオ「田淵麻里奈 ・・・and Music。」コメント出演- 3月24日（火）21:15-23:30ラジオ「ツギハギ火曜日～超能力戦士ドリアンのたのしいラジオ～」コメント出演- 3月28日（土）25:00-26:00ラジオ「小西陸斗 #よどオシ！」コメント出演- 放送日未定 テレビ「Music House」出演

■LIVE情報

▼ LINDBERG LIVE TOUR 2026 「Hello！New Days」2026年4月3日(金) 会場：新横浜NEW SIDE BEACH!! 時間：18:30/19:00 2026年4月5日(日) 会場：名古屋ダイアモンドホール 時間：16:00/17:00 2026年4月10日(金) 会場：GORILLA HALL OSAKA 時間：18:00/19:00 2026年4月12日(日) 会場：福岡DRUM LOGOS 時間：16:00/17:00 2026年4月17日(金) 会場：札幌cube garden 時間：18:30/19:00 2026年4月19日(日) 会場：仙台darwin 時間：16:30/17:00 2026年4月26日(日) 会場：EX THEATER ROPPONGI 時間：16:00/17:00 ☆チケット一般発売中

https://freaks.link/contents_author_news_detail/17538/

▼「HOP STEP JUMP 2026 in 新横浜」会場：新横浜NEW SIDE BEACH!!2026年3月6日(金) ～三曲目の世界～ ☆チケット一般発売中2026年5月17日(日) ～五曲目の世界～2026年6月12日(金) ～六曲目の世界～

https://flight-lindberg.com/

■LINDBERGプロフィール

バンド名は、飛行家『チャールズ・リンドバーグ』に由来する。大きな夢に向かって、前向きに進んでいこうとする姿勢をバンドのコンセプトとした。アイドルとしてデビューしていた渡瀬麻紀（バンドでは渡瀬マキに改める）がバンド活動を希望したことにより、アイドル時代のサポートメンバーだった平川達也が、ボーヤ仲間だった川添智久と小柳昌法に声をかけレコーディングがスタート。1988年 LINDBERG結成、1989年デビュー、2002年 解散。2009年にデビュー20周年を迎え１年間の限定復活。2014年 デビュー25周年の年に再始動。しかし、2018年 機能性発声障害を公表し活動を休止。デビュー30周年を超えたのを機に、2020年 完全回復を目指しながら徐々にLIVEをスタート。そして2024年 デビュー35周年を迎え、益々LIVE活動に力を注いでいる。Vocal 渡瀬 マキGuitar 平川 達也Bass 川添 智久Drums 小柳 ”Cherry” 昌法

■各URL

レーベルサイト(テイチクエンタテインメント)https://www.teichiku.co.jp/artist/lindberg/LINDBERG オフィシャル・WEBサイトhttps://flight-lindberg.com/X(Twitter)https://x.com/lindberginfo

https://www.tiktok.com/@lindberg_officialTikTok投稿 :https://www.tiktok.com/@lindberg_officialInstagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/lindberg2014//