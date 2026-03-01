【無料・3/4(水)13:00公開】子どもの創造性を伸ばす「アートの取り入れ方」--初心者歓迎、暮らしと子育てがやさしく整う“アート思考”ウェビナー

BUSCA合同会社

アートは、特別な知識やセンスがある人だけのものではありません。

ほんの少し視点を変えるだけで、暮らしや子育て、毎日の気分をやさしく豊かにしてくれる存在です。

日本全国のアーティストから作品を直接購入できるアートマーケットプレイス「FROM ARTIST」は、個人向け無料ウェビナー第2回として、「子どもの創造性を伸ばすアートの取り入れ方」を2026年3月4日（水）13:00より公開します。

本ウェビナーでは「アート思考」をヒントに、空間に合ったアートの選び方や日常に自然に取り入れるコツ、そして子どもの感性・創造性を育てる関わり方を、初心者の方にもわかりやすくご紹介します。

開催背景

「アートは難しそう」「詳しくないから不安…」

そう感じて、興味はあっても一歩踏み出せない方は少なくありません。

FROM ARTISTでは、“アートがある暮らし”をより身近にするため、作品購入のサポートに加え、暮らし・子育て・学びに活かせる実践的な情報を届ける取り組みを進めています。

ウェビナーでお伝えすること

・本ウェビナーでは、以下の内容を中心にお届けします。

・空間に合ったアートの選び方（部屋の雰囲気に馴染ませる考え方・見立て方）

・日常に自然に取り入れるコツ（飾り方の工夫、取り入れやすい一歩目のアイデア）

・子どもの感性・創造性を育てる関わり方（アートとの距離を近づけるコミュニケーションのヒント）

「今日からできる」具体的なアイデアを、実践目線で整理してご紹介します。

こんな方におすすめ

・お部屋の雰囲気をもっと素敵にしたい方

・暮らしにアートを取り入れてみたい方

・子どもの感性や創造性を育てたい保護者の方

・日常を少し豊かにするヒントを探している方

・アートをもっと身近に楽しみたいすべての方

開催概要

ウェビナー名：第2回「子どもの創造性を伸ばすアートの取り入れ方」

公開日時：2026年3月4日（水）13:00

参加費：無料

視聴方法：FROM ARTIST お客様専用公式LINEより視聴

視聴手順

1）FROM ARTIST お客様専用公式LINEに友だち追加

https://line.me/ti/p/%40517rkxah

2）公開時間になりましたら、LINEメニュー内「アートウェビナー」よりご視聴ください

FROM ARTISTについて

「FROM ARTIST」は、日本全国のアーティストから作品を直接購入できるアートマーケットプレイスです。

作品との出会いから購入、飾る楽しみまでを一貫してサポートし、“アートがある暮らし”をより身近にすることを目指しています。

また、販売・展示にとどまらず、アートを通じた学びや対話、組織づくりなど、社会に広がる取り組みにも力を入れています。

アートをもっと身近に。 そして、もっと社会の力に。

皆さまのご参加を心よりお待ちしています。

公式HP：https://from-artist.com/