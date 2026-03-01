フランス名門ショコラメゾン「CLUIZEL クルイゼル」ホワイトデー出店店舗のお知らせ

株式会社山本商店

2026年3月1日

株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取 至）は、フランスの名門ショコラメゾン「クルイゼル」の販売を026年2月24日(火)より主要百貨店などホワイトデーイベントにてスタートいたしました。

店頭でクルイゼルをご購入いただける機会となりますので、ぜひご来店ください。

<クルイゼル ホワイトデー出店店舗一覧＞

※ 感染症対策等、各百貨店の都合により、上記期間は変更になる場合があります。

※ 2026年2月19日時点。

※ 都道府県別、順不同。

(右）3代目マーク氏 （左）４代目フランソワ氏

1948年創業、フランス・ノルマンディー発の老舗ショコラブランド「クルイゼル」。

家族経営で4代にわたり受け継がれる職人技と、農園から厳選されたカカオが織りなすチョコレートは、口に入れた瞬間にほどけるなめらかさと、奥行きのある味わいが魅力です。

クルイゼルのチョコレートの美味しさの理由は、カカオへの徹底したこだわり。自ら農園と直接関わり、自社でカカオ豆からチョコレートに仕上げていくので、カカオの個性を最大限に引き出しています。農園ごとの味わいを楽しめる「プランテーション トリュフ＆ボンボン」は、クルイゼルならではの代表作です。また、職人による繊細な技と伝統製法に支えられたクーベルチュールチョコレートは、世界中のパティシエからも高い評価を受けています。

カカオの“真の個性”を体験できるショコラ。それが、クルイゼルの魅力です。

■クルイゼル公式オンラインショップ https://cluizel.jp/

■インスタ http://www.instagram.com/cluizsl_jp/

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明4年

事業内容 ： 輸出入業、国内卸売業、小売業、洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円

