『The Day.～アーティストたちの特別なあの日～【w-inds.】』メジャーデビュー25周年を迎える3/14（土）21:00～ＣS日テレプラスで3時間にわたって放送

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するＣＳチャンネル『The Day.～アーティストたちの特別なあの日～【w-inds.】』を3月14日（土）21:00～放送いたします。

「The Day」は、結成の日、デビュー日、ファーストコンサートの日、初めてドームに立った日、復活の日、解散の日、別れの日・・・。

アーティストたちにとって特別なあの日をピックアップ。

そんな特別な日当日に、日テレプラスと豪華アーティストが長時間の枠で贈る特別番組シリーズです。

第15弾となるアーティストはw-inds.。

メジャーデビュー25周年を迎える3月14日にスペシャル放送。

2000年のグループ結成から現在までの軌跡、そしてこの先の展望までメンバー2人が語ります。

ここでしか聞くことができないエピソードも…？

貴重な独占インタビュー映像とライブ映像を交え、たっぷり3時間お届けします。

◆放送情報

3月14日（土）21:00～

◆出演

w-inds.

◆番組ページ URL：https://www.nitteleplus.com/program/theday_winds/

★スカパー！番組配信でも視聴可能・・・

スカパー！放送サービスで対象のチャンネルやプラン・セットを契約していると、

放送と同じ時刻にスマートフォン・PC・タブレット・テレビ(対応機種のみ)でも視聴できます。

※見逃し配信はありません。

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/

スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV

ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

