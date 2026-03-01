『The Day.～アーティストたちの特別なあの日～【w-inds.】』メジャーデビュー25周年を迎える3/14（土）21:00～ＣS日テレプラスで3時間にわたって放送

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するＣＳチャンネル『The Day.～アーティストたちの特別なあの日～【w-inds.】』を3月14日（土）21:00～放送いたします。



「The Day」は、結成の日、デビュー日、ファーストコンサートの日、初めてドームに立った日、復活の日、解散の日、別れの日・・・。


アーティストたちにとって特別なあの日をピックアップ。


そんな特別な日当日に、日テレプラスと豪華アーティストが長時間の枠で贈る特別番組シリーズです。



第15弾となるアーティストはw-inds.。


メジャーデビュー25周年を迎える3月14日にスペシャル放送。



2000年のグループ結成から現在までの軌跡、そしてこの先の展望までメンバー2人が語ります。


ここでしか聞くことができないエピソードも…？


貴重な独占インタビュー映像とライブ映像を交え、たっぷり3時間お届けします。



◆インタビュー場面写真








◆放送情報


3月14日（土）21:00～



◆出演


w-inds.



◆番組ページ URL：https://www.nitteleplus.com/program/theday_winds/


★スカパー！番組配信でも視聴可能・・・


スカパー！放送サービスで対象のチャンネルやプラン・セットを契約していると、


放送と同じ時刻にスマートフォン・PC・タブレット・テレビ(対応機種のみ)でも視聴できます。


※見逃し配信はありません。



◆チャンネル情報　※視聴にはご契約が必要です


日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/


スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）


J:COM（Ch.757）ほか全国CATV


ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり



