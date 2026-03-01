サポート実績公開：院長交代のタイミングで、ブランドを再定義/KURUBI[久留米総合美容外科]

株式会社Highlite同プロジェクトのアウトプット例

法人ブランディング支援を行うHighlite（代表：早川 大貴）は、久留米総合美容外科のリブランディングプロジェクトを実施いたしました。

同院長交代という転換期において、クリニックの思想を再定義し、MVV策定からWeb刷新まで一貫して設計しました。

拡大する美容医療市場と、失われつつある“思想”

美容医療市場は年々拡大を続けています。

一方で、「最短」「最安」「一回で変わる」といった即効性を前面に出した広告表現が増え、医療としての本質や哲学が見えづらくなっています。

久留米総合美容外科クリニックは、医療エビデンスに基づいた本質的な肌改善を重視するクリニック。

しかし、その姿勢はロゴやWebに十分に表現されていませんでした。さらに院長交代という大きな節目。

これは単なる刷新ではなく、市場の動きにも注意しながら適切なビジネスポジションを取った上で、「私たちは何者か」を定義し直す機会でした。

Highliteのサポート内容

Vision・Missionの再定義オンライン・オフライン横断で、幅広いインプットから強度の高いMVVの創出

複数回にわたるワークショップ+顧客や従業員へのインタビューを通じて再定義した久留米美容の新しいVisionは「誇れる肌を共に紡ぐ。」

百花繚乱美容業界のイメージには一見合わなそうな、"紡ぐ"という言葉。

同院が目指すのは、一度の施術で劇的に変えることではありません。医療エビデンスに基づき、肌の状態を正しく見極め、長期的な視点で改善を積み重ねる。

患者と医療者がパートナーのように伴走し、時間をかけて「自分が本当に満足できる肌」へ育てていく。その思想を、ブランド価値の中心に据えることで、地域性を継承しながら、未来志向のブランドへ進化させました。

VICI（コーポレートロゴ）・ブランドモチーフの制作ロゴ・ブランドブックの制作

以前のロゴからVisionに合わせた表現へ刷新しています。

KURUBIの"K"の細部に少しの捻りを加え、繊細ながら適切な、紡ぎ、施す印象を与えます。

ブランドデザイン展開のためのVisionに即したモチーフ表現

ブランドデザインを構成する要素は多くあります。特に同院ではブランドモチーフを定義しています。

それもWebやチラシ、動画などに展開することで、それらを閲覧したユーザーに記憶させるために印象的なモチーフを検討しました。

公式Webデザインの刷新Visionを反映し、知りたい情報がわかりやすく使いやすいWebサイトへ

今回のリブランディングの核となったのが、コーポレートWebの刷新です。

設計の起点は、“信頼と安心”。上記ステートメントを表すためには来院するユーザーに事前に知らせておくべき情報をしっかりと伝え、来院前と後のギャップを情報によって埋めることが必要です。

美容医療にかかるユーザーは何事も不安点も多く、その不安解消のために情報設計はもちろん、各施術ページにもわかりやすい説明を記載し、刷新を行いました。

URL：https://kurubi.com/

その他

Webやロゴ以外でも以下の内容をサポートしています。

・Web用3D制作

・クリニック内看板

・駅中広告動画の撮影および編集

・プレス／Web用写真撮影

美容医療を、短距離走から伴走へ

ご担当の伊波さま。ありがとうございました！

美容医療は、短期的な変化を競う市場になりつつあります。

しかし本来、肌は時間をかけて育てるものです。

KURUBIは、患者の人生に伴走するパートナーであることを選びました。

KURUBI担当からは「安心できるPJ運用で、全部お任せしています笑」とのお言葉をいただいております。

Highliteは今後も、組織の転換期における思想の再定義から、体験設計までを一貫して支援してまいります。

PJメンバー

- Brand partner：Daiki Hayakawa- Designer：Yuiri Atsuchi / Yui Okano / momo- Engineer：Chihiro Enami / Ryo Ito / Kanda- 3D Engineer：Nokasoft Member

