コミック・ノベルの全巻セットがなんと最大70％OFF！電子書籍をイッキ読みするならdアニメストア！
7,200作品以上のアニメが見放題（※）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、人気のコミック・ノベルが最大70％OFFで購入できるキャンペーンを開催中です。さらに、超人気コミックのカラー版全巻セットも50％OFF！この機会に、気になる電子書籍をお楽しみください。お見逃しなく！
dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。
※2025年12月15日時点 一部個別課金あり
▼人気のコミック・ノベル全巻セットが最大70％OFF！
対象作品一覧ページ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000021
【キャンペーン内容】 コミック・ノベル全巻セット割引
3月31日（火）までの期間限定でまとめ買いがおトクです！
※全巻セットは2026年1月14日までの配信分が対象です
▼dアニメストアの3月コミック・ノベル全巻セット70％OFF、注目作品はこちら！
メダリスト
1～14巻セット
10,758円 ▶ 3,220円
追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～
1～19巻セット
15,048円 ▶ 4,503円
MFゴースト
1～23巻セット
19,327円 ▶ 5,780円
貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～
1～10巻セット
7,700円 ▶ 2,310円
【3月のコミック・ノベル全巻セット70％OFFラインナップ】 ※順不同
メダリスト、貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～、追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～、２９歳独身中堅冒険者の日常、魔都精兵のスレイブ、ＭＦゴースト、魔術師クノンは見えている、「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい THE COMIC、エリスの聖杯、死亡遊戯で飯を食う。、勇者刑に処す、多聞くん今どっち！？、【推しの子】、ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～はじまりの召喚士、転生したらドラゴンの卵だった ～イバラのドラゴンロード～、異世界転移して教師になったが、魔女と恐れられている件 ～アオイ先生の学園奮闘日誌～、炎炎ノ消防隊、真夜中ハートチューン、東島丹三郎は仮面ライダーになりたい、愛蔵版 花ざかりの君たちへ、ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！（コミック・ノベル）、デッドアカウント、ダーウィン事変、ゴールデンカムイ、正反対な君と僕、エリスの聖杯Ｓ、レベル１だけどユニークスキルで最強です、俺の死亡フラグが留まるところを知らない、公爵家の料理番様 ～３００年生きる小さな料理人～
▼さらに！大人気作品のカラー版の全巻セットは50％OFF！注目作品はこちら！
対象作品一覧ページ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000093
3月31日（火）までの期間限定でまとめ買いがおトクです！
ONE PIECE カラー版
1～105巻セット
55,270円 ▶ 27,582円
HUNTER×HUNTER カラー版
1～37巻セット
21,179円 ▶ 10,571円
僕のヒーローアカデミア カラー版
1～38巻セット
23,218円 ▶ 11,590円
To LOVEる―とらぶる―ダークネス カラー版
1～18巻セット
10,326円 ▶ 5,154円
【カラー版コミック・ノベル全巻セット50％OFFラインナップ】 ※順不同
ONE PIECE カラー版、HUNTER×HUNTER カラー版、僕のヒーローアカデミア カラー版、To LOVEる―とらぶる―ダークネス カラー版、魔都精兵のスレイブ セミカラー版、2.5次元の誘惑 セミカラー版、家庭教師ヒットマンREBORN！ カラー版 日常編、かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ カラー版、いちご100％ カラー版、ジョジョの奇妙な冒険 第8部 ジョジョリオン カラー版、ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン カラー版、ジョジョの奇妙な冒険 第6部 ストーンオーシャン カラー版、ジョジョの奇妙な冒険 第5部 黄金の風 カラー版、ジョジョの奇妙な冒険 第4部 ダイヤモンドは砕けない カラー版、ジョジョの奇妙な冒険 第3部 スターダストクルセイダース カラー版、ジョジョの奇妙な冒険 第2部 戦闘潮流 カラー版、ジョジョの奇妙な冒険 第1部 ファントムブラッド カラー版、岸辺露伴は動かない カラー版、五等分の花嫁 フルカラー版、トリコ カラー版、ときめきトゥナイト カラー版、きまぐれオレンジ★ロード カラー版、バクマン。 カラー版、小林さんちのメイドラゴン フルカラーコミック、ぬらりひょんの孫 カラー版 魑魅魍魎の主編、めだかボックス カラー版 PART4 黒神めだかの後継者編、めだかボックス カラー版 PART3 球磨川事件編、めだかボックス カラー版 PART2 十三組の十三人編、めだかボックス カラー版 PART1 生徒会執行編
▼アニメ化コミック・ノベルも全巻セットは50％OFF！
対象作品一覧ページ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000021
3月31日（火）までの期間限定！
【コミック・ノベル全巻セット50％OFFラインナップ】 ※順不同
●コミック
信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！、お気楽領主の楽しい領地防衛、最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか、ダンダダン、猫と竜、暗殺教室、召喚された賢者は異世界を往く ～最強なのは不要在庫のアイテムでした～、異世界チート魔術師、メイドさんは食べるだけ、ご主人様とゆく異世界サバイバル！ THE COMIC、ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。、異世界メイドの三ツ星グルメ 現代ごはん作ったら王宮で大バズリしました、甲鉄城のカバネリ、ダンベル何キロ持てる？
●ノベル
お気楽領主の楽しい領地防衛、魔術師クノンは見えている、「貴族転生」シリーズ、エリスの聖杯、ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～、「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい、死亡遊戯で飯を食う。、勇者刑に処す、転生したらドラゴンの卵だった、転生したらドラゴンの卵だった～最強以外目指さねぇ～、異世界転移して教師になったが、魔女と恐れられている件
▼dアニメストア会員・初回購入の方に3月31日までのクーポンを配布中！コミック・ノベルをおトクに読もう！
今月も、電子書籍がおトクに購入できる限定クーポンを配布しています。
dアニメストア会員・電子書籍をはじめて購入される方が利用できる、90％OFF・割引上限9,900円（税込）の特別なクーポンです。ぜひこの機会にご活用ください！
その他にもおトクなクーポンを配布中！
dアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！
マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon
※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。
