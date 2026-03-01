生まれ変わった中国新聞デジタル「リニューアルキャンペーン」実施中

株式会社中国新聞社

株式会社中国新聞社（代表取締役社長：岡畠鉄也、以下「中国新聞社」）は、運営するニュースサイト「中国新聞デジタル」（https://www.chugoku-np.co.jp/）を1日、全面リニューアルしました。

デジタルオリジナルコンテンツが続々登場。関連記事を時系列に並べるタイムラインを新設し、今まで以上にニュースを深掘りします。すっきり見やすいデザインや、マイニュース登録で気になる情報を漏れなくチェックできるよう、機能面も充実させました。

さらに、今まで以上に手軽にご利用いただけるよう、料金プランも見直しました。

・記事読み放題＋ビューワープラン：月額1,980円（税込）

・記事読み放題プラン：月額1,480円（税込）

・宅配購読者デジタル登録：中国新聞宅配購読者は追加料金0円

生まれ変わった中国新聞デジタルのリリースを記念して、4月30日までリニューアルキャンペーンを実施中です。中国新聞デジタルの「記事読み放題＋ビューワープラン」と「記事読み放題プラン」を対象に、新規で契約し、6カ月継続してご利用いただいた方から抽選で10名様に、Amazonギフトカード10,000円分をプレゼントいたします。キャンペーンページから概要と規約をご確認後、お申し込みボタンからお手続きしていただくだけです。

※お申し込み前にキャンペーン対象者に該当するかどうか、キャンペーンページでご確認ください。

キャンペーンページはこちら :https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/779105?utm_source=PRTIMES&utm_medium=display



■ビジネスや暮らしに役立つ情報が満載

中国新聞デジタルは、政治、経済、国際、社会など世界のニュースから、お住まいのエリアの事件事故やカープ・サンフレッチェ・ドラゴンフライズなどのスポーツ情報、日々のニュース、地域の話題など、あなたに役立つ情報が満載です。ぜひこの機会にご利用ください。



＜お問い合わせ＞

中国新聞デジタルキャンペーン事務局（中国新聞社販売局デジタル推進室内）

digital-campaign@chugoku-np.co.jp





※ 本キャンペーンは中国新聞社による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。中国新聞デジタルキャンペーン事務局（digital-campaign@chugoku-np.co.jp）までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

株式会社中国新聞社

・代表者：代表取締役社長 岡畠鉄也

・所在地：〒730-8677 広島県広島市中区土橋町７番１号

・創刊：1892年5月5日

・事業内容：日刊紙の発行、中国新聞デジタルの運営、広告業務、スポーツ・文化事業の企画や開催 など

・中国新聞デジタル：https://www.chugoku-np.co.jp/