「CHARGESPOT」を活用した応援プラットフォーム「CheerSPOT」の集客実証実験（POC）をラウンドワンにて開始

モバイルバッテリーシェアリング「CHARGESPOT」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：秋山 広宣、以下「INFORICH」）は、株式会社ラウンドワンジャパン（本社：大阪府大阪市、以下「ラウンドワン」）と協力し、公認応援広告プラットフォーム「CheerSPOT(TM)（チアスポット）」を活用したファン参加型の集客実証実験（以下、本POC）を2026年3月1日（日）より開始することをお知らせいたします 。

本企画では、対象IPとしてアイドルグループ「瞬きもせず」を起用し、デジタル上での応援体験と実店舗での体験を連動させることで、新たな来店動機の創出および24時間営業施設の深夜帯における「推し活」実態の検証を行います 。

■ 本POCの背景と目的

アミューズメント施設における深夜帯（アイドルタイム）の集客は、業界全体の課題となっています 。本POCでは、アプリを通じた「推し活」による送客効果を検証するため、深夜帯に特化した特別なリワード（特典）を設計いたしました 。ファンの熱量をリアルの来店行動へ変換し、施設利用および飲食売上の向上などの波及効果を検証します 。

■ 実施概要：みんなの応援でイベント開催！「8,888 Cheer Project」

【期間】2026年3月1日から4月15日

【概要】CheerSPOTユーザーによる、アイドルグループ「瞬きもせず」へのアプリ内応援（Cheer）の累計数に応じて、ラウンドワン店舗内でのイベント開催企画を展開いたします。(※1)

【特典】目標Cheer（応援）数に応じて、下記の特典をご用意しております。

●8,888 Cheer達成（GOAL）

●メンバー全員参加の「スペシャルボウリング大会」を開催！(※2)

●全国ラウンドワンに「限定コラボデザイン」のモバイルバッテリーが登場！(※3)

(※1) 応援（Cheer）の累計カウントに関しては、2026年3月1日以前にCheerSPOTにて「瞬きもせず」に対して行われた応援（Cheer）実績を合算・継承するものとします。

(※2)開始時期は確定次第、追ってお知らせいたします。

(※3)本特典は準備が整い次第放映いたします。開始時期は確定次第、追ってお知らせいたします。

【来店特典】Cheer（応援）数に応じて「CheerSPOT × 瞬きもせず × ラウンドワン」オリジナル来店特典をご用意しております。通常時間帯（OPEN~21:59）の特典に加え、深夜帯（22:00~CLOSE）来店促進を目的として、通常特典とは異なる深夜限定デザインのアイテムも展開いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33521/table/469_1_56e73230bb637a24d767f5a03d93fe70.jpg?v=202603010551 ]

※各特典は先着順のため、無くなり次第終了となります。

※開店および閉店時間は各店舗毎に異なりますのでHP等でご確認ください。

※アプリ内で「引換券」を取得済みであっても、店舗でのノベルティ在庫が無くなった場合はお渡しできません。あらかじめご了承ください。

※特典の受取には、 規定チア数を達成毎に、アプリ内で「引換券」を店舗スタッフへ提示する必要があります 。

※ノベルティの受け取り開始は、3/13(金)以降を予定しております。

※ノベルティの受け取りは、お1人様につき各店の「通常特典」と「深夜特典」それぞれ1回ずつとさせていただきます。

※同一人物による複数回答の取得・受取（または引換）は固く禁じます。

※深夜特典の受取にあたっては、各自治体の青少年健全育成条例等に基づき、18歳未満の方の入店制限が適用される場合がございます。

※本キャンペーンは景品表示法および各法令を遵守して実施いたします。

■ 運用戦略と今後の展開

本POCでは、現場スタッフのオペレーション負荷を軽減するため、スタッフがアプリ画面上の「ランク」と「時刻」を確認するだけで特典手渡しが可能となるフローを導入します 。

INFORICHは本実験の結果をもとに、モバイルバッテリーシェアリングのネットワークを軸としたIP集客モデルの構築を進め、店舗・ファン・IPの三者にとって価値のあるプラットフォーム提供を目指してまいります 。

■ CheerSPOT（チアスポット）とは？

全国約5.9万箇所（※）で展開するモバイルバッテリーシェアリング『CHARAGESPOT』のデジタルサイネージを活用し、ファンが個人で「応援広告」を街中に出稿できるプラットフォームです。

1箇所462円(税込)～というリーズナブルな価格で出稿が可能。今回のイベントでは、ファンの皆様が「推しの応援広告」を店舗に出稿するたびに、それが「チア（応援数）」としてカウントされ、推しを全国区のスターへ押し上げる力となります。

https://player.riclink.biz/watch?id=inforich-cheerimagev&guide=1&share=stock(https://player.riclink.biz/watch?id=inforich-cheerimagev&guide=1&share=stock)

（※）一部、設置先の状況により放映されない店舗・箇所がございます。

■ CheerSPOTでの応援ステップ ＆ カウントの仕組み

初めての方でも、以下の3ステップで簡単に推しを応援でき、そのアクションがそのままランキングに反映されます。

STEP 1：応援したいメンバーを選ぶ

アプリ内のイベントページから、応援したいメンバーを選択します。

STEP 2：出稿する「場所」と「期間」を選ぶ

地図上から広告を出したいスポット（CHARAGESPOT）と、放映する週数を選択します。ここで選んだ内容が、「チア（応援数）」としてカウントされます。

STEP 3：決済を完了して応援完了！

内容を確認して決済を完了させると、選んだ場所で応援広告が放映され、メンバーにチア数が加算されます。

【チア(応援数)の計算式】

「出稿するサイネージの数」 × 「出稿する期間（週数）」 ＝ 合計チア

※出稿は「月曜日から日曜日」固定の1週間単位です。 （例：木曜日に開始しても、その週の日曜日までで「1週」とカウントされます）

【カウントの具体例】

出稿期間を2月19日（木）～3月1日（日）とした場合、期間は「2週」となります。 この時、3箇所の店舗を選択して決済すると、 「3箇所 × 2週 ＝ 6チア」 がランキングに反映されます。

推しの新たな門出を、全国のサイネージで彩りましょう！

【CheerSPOTアプリのダウンロード・詳細はこちら(https://t.co/jRqvgW9Ivq)】

■「瞬きもせず」について

「渋谷で会えるアイドル!! 瞬きもせず見つめていたい」をコンセプトに、独創的な歌詞とエモい世界観で支持を集めるアイドルグループ 。CheerSPOTでは、現在までで第4弾キャンペーンを実施中。今回、CheerSPOT第5弾キャンペーンとしてラウンドワンとの初コラボレーションに参加 。







