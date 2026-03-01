「Bitfan」にて、歌手・華道家として活躍する、當間ローズのオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年3月1日（日）に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、當間ローズのオフィシャルファンクラブ（URL：https://toumarose.bitfan.id/ ）を公開しました。

當間ローズ（とうま ろーず）は、ブラジル出身、沖縄にルーツを持つブラジル×イタリアの日系ミックス。歌手・俳優・華道家として国内外で活躍しています。2020年、バチェロレッテ・ジャパン（Amazon Prime Video）に出演し、“愛を歌う情熱的な男”として一躍注目を集めました。その誠実な人柄と唯一無二の存在感で、多くのファンを魅了しています。これまでにNHK総合【うまいッ！】【みんなで筋肉体操】、ABEMA TV、TBS【ラヴィット！】、フジテレビ【酒のツマミになる話】など、多数のテレビ・ラジオ番組へ出演。俳優としても、ミュージカル『ピーターパン』出演、2024年8月より舞台『新テニスの王子様』 アントニオ・ダ・メダレノ役を務めています。さらに2026年4月上演のサンリオ原作のミュージカル『フラガリアメモリーズ』では、主役・バドマルマ役に決定。俳優として新たな境地を切り拓く存在として、今大きな注目を集めています。

この度オープンしたのは、當間ローズのオフィシャルファンクラブです。当サイトの有料会員に登録いただくと、舞台のチケット先行をはじめ、ここでしか見られないオフショット・動画、本人が登場するグループチャットなど、スペシャルな特典をお楽しみいただけます。

当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■オフィシャルファンクラブ名

當間ローズ Official Fanclub

■URL

https://toumarose.bitfan.id/

■会費

月額プラン： 700円（税込）／月

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

年会費プラン：8,400円（税込）／年

※お支払い方法は「クレジットカード決済」のみとなります。

■オフィシャルファンクラブ内コンテンツ

・チケット先行

・ギャラリー

・グループチャット

・バースデーメッセージ

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

URL：https://bitfan.id/