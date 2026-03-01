THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、高音質リマスター紙ジャケCD BOXが本日リリース！27年の時を超えて開催された熱狂のFILM LIVEティーザームービーを公開！

日本コロムビア株式会社

THEE MICHELLE GUN ELEPHANTのデビュー30周年プロジェクト「THEE 30TH」から、本日3月1日(日)に豪華11枚組の高音質・紙ジャケCD BOX『PAPER SLEEVE CD BOX』が発売された。

リマスター音源が高音質UHQCDに収められ、初めて紙ジャケCD化されるオリジナルアルバム8作品に、オリジナルアルバムには収録されていないリマスター音源がコンパイルされた2枚組の新ベスト盤「RUMBLES」を加えた完全生産限定のスペシャルBOX。

購入者には特典でTMGEメンバーのレアな”カタカナ”サイン色紙のレプリカがプレゼントされる。

『PAPER SLEEVE CD BOX』の発売に合わせ、YouTubeでは2026年1月17日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催された爆音FILM LIVE「WORLD PSYCHO BLUES TOUR ～ ALL STANDING! MAXIMUM!! ～ YOKOHAMA ARENA 99.01.17 <4K Revive 爆音 experience>」での「キラー・ビーチ」の模様を記録したティーザー映像が公開された。

1999年1月17日に開催された横浜アリーナ史上初のオールスタンディング・ワンマンを、27年の時を超え、同じ横浜の地で追体験する特別な一夜を垣間見ることができる。

スクリーンの向こうの1999年の横浜アリーナと2026年のライブハウスのフロアが繋がり、アップコンバートされた生々しい映像と共にTMGEの鳴らす爆音と当時の熱気を浴びることができる圧巻のFILM LIVE。

4月には全国20都市でFILM LIVE TOURとして開催される。

FILM LIVE TOURのチケットは現在一般発売中。

ファンはチケットの確保をお忘れなく。

更に、THEE 30TH特設サイトにはTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTの活動の軌跡を楽しむことができるHISTORYページが追加された。

当時を知るファンも、解散後にTMGEの音楽と出会った音楽ファンも、THEE 30THからリリースされたリマスター作品と合わせてミッシェルの残した足跡を辿ってほしい。

「THEE 30TH」オフィシャルサイト： https://www.THEE30TH.com

【YouTube Video】

キラー・ビーチ (KT Zepp Yokohama FILM LIVE Teaser) / THEE MICHELLE GUN ELEPHANT

https://youtu.be/x09n4UXVr6M

【New Release】

■THEE MICHELLE GUN ELEPHANT

「PAPER SLEEVE CD BOX」

(FRONT)

(BACK)

2026年3月1日 Release

UHQCD 全11枚組 完全生産限定

COCP-42641~51

\27,500(税込)

[展開写真]

DISC 1 「wonder style」

DISC 2 「cult grass stars」

DISC 3 「High Time」

DISC 4 「Chicken Zombies」

DISC 5 「GEAR BLUES」

DISC 6 「CASANOVA SNAKE」

DISC 7 「Rodeo Tandem Beat Specter」

DISC 8 「SABRINA HEAVEN」

DISC 9 「SABRINA NO HEAVEN」

DISC 10&11「RUMBLES」(2枚組)

購入： https://lit.link/tmgecdbox

購入者特典：「コロムビアレコード TMGEメンバー直筆カタカナサイン色紙(REPLICA)」(約20cm x 20cm)

■RUMBLES (2枚組) 収録曲

DISC1

01.キャンディ・ハウス

02.オートマチック - トランジスタ・バージョン

03.君に会いにゆこう

04.カルチャー

05.ランドリー

06.カーテン

07.CISCO～想い出のサンフランシスコ(She's gone)

08.ゲット・アップ・ルーシー

09.スピーカー

10.スパイダー スパイダー

11.深く潜れ

DISC2

01.世界の終わり - Smash hits version

02.ロマンチック - turkey brunch version

03.G.W.D

04.ジャブ

05.アウト・ブルーズ

06.ジェニー

07.モナリザ

08.ベガス・ヒップ・グライダー

09.武蔵野エレジー

10.セプテンバー・パンク・チルドレン

11.ヴァレンタイン

12.エレクトリック・サーカス

13.デビル・スキン・ディーバ

14.Girl Friend

【FILM LIVE TOUR情報】

WORLD PSYCHO BLUES TOUR ～ ALL STANDING! MAXIMUM!! ～ YOKOHAMA ARENA 99.01.17

4/4(土)

長野 CLUB JUNK BOX Open 17:30 / Start 18:00

福岡 DRUM LOGOS Open 17:15 / Start 18:00

4/5(日)

岐阜 club-G Open 17:15 / Start 18:00

沖縄 桜坂CENTRAL Open 17:30 / Start 18:00

4/12(日)

横浜BAY HALL Open 17:00 / Start 18:00

京都 磔磔 Open 17:30 / Start 18:00

KLUB COUNTER ACTION 宮古 Open 17:30 / Start 18:00

4/17(金)

新潟LOTS Open 18:30 / Start 19:00

4/18(土)

松山SALONKITTY Open 17:30 / Start 18:00

4/19(日)

札幌 FACTORY HALL Open 17:15 / Start 18:00

浜松 窓枠 Open 17:15 / Start 18:00

梅田 CLUB QUATTRO Open 17:00 / Start 18:00

4/25(土)

広島CLUB QUATTRO Open 17:15 / Start 18:00

熊本 B.9 V1 Open 17:15 / Start 18:00

4/26(日)

岡山PEPPERLAND Open 17:30 / Start 18:00

鹿児島CAPARVO HALL Open 17:30 / Start 18:00

4/28(火)

仙台Rensa Open 18:00 / Start 19:00

4/29(水・祝)

青森Quarter Open 17:30 / Start 18:00

名古屋 Electric Lady Land Open 17:15 / Start 18:00

神戸 CHICKEN GEORGE Open 17:15 / Start 18:00

[チケット一般発売中]

チケット料金： (スタンディング、別途ドリンク代) \3,800-(税込み) ※小学生以下入場不可

ローチケ https://l-tike.com/tmge/

e+ https://eplus.jp/tmge/

ぴあ https://w.pia.jp/t/tmge/

【注意事項】

※車椅子席をご希望の場合は公演の一週間前までに公演問い合わせ先までご連絡ください。

※ご購入いただいたチケットは払い戻し対応はできません。

※転売チケットでの入場はできません

【THEE MICHELLE GUN ELEPHANT リンク】

「THEE 30TH」オフィシャルサイト： https://www.THEE30TH.com

「THEE 30TH」SNSアカウント

X： ＠THEE_30TH

Instagram： ＠thee_30th

Facebook： THEE MICHELLE GUN ELEPHANT

TikTok： @tmge_official

「THEE MICHELLE GUN ELEPHANT」配信リンク： https://lnk.to/TMGE

【THEE 30TH Release】

■「THEE LIVE」

2025年2月1日 Release

Blu-ray全6枚組 完全生産限定

COXA-1370～75

\29,800(税込)

https://lit.link/theelive

■「cult grass stars」

2025年3月1日 Release

・LP2枚組 180g重量盤

COJA-9528～9 \6,050(税込)

https://lit.link/cultgrassstars

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/cultgrassstars

■「is this High Time?」

2025年4月1日 Release

LP1枚組 180g重量盤

COJA-9530 \4,950(税込)

https://lit.link/isthishightime

「High Time」

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/hightime

■「Chicken Zombies」

2025年6月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9531～2 \6,050(税込)

https://lit.link/chickenzombies

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/chickenzombies

■「GEAR BLUES」

2025年7月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9533～4 \6,050(税込)

https://lit.link/gearblues

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/gearblues

■「CASANOVA SNAKE」

2025年8月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9535～6 \6,050(税込)

https://lit.link/casanovasnake

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/casanovasnake

■「Rodeo Tandem Beat Specter」

2025年9月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9537～8 \6,050(税込)

https://lit.link/rtbs

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/rtbs_tmge

■「SABRINA HEAVEN」

2025年10月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

UMJK-9154/5 \6,050

https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_lp

リマスター及びハイレゾ配信

https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_remastered

■「SABRINA NO HEAVEN』」

2025年10月1日 Release

LP１枚組 180g重量盤

UMJK-9156 \4,400

https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_lp

リマスター及びハイレゾ配信

https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_remastered

■『BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN』

2025年10月11日 Release

【完全限定生産BOX】 Blu-ray＋LP4枚組 180g重量盤

仕様：豪華ボックス仕様、プレイパス封入（音源のみ）、TMGEスリップマット入り

UMXK-9044

\23,100(税込)

【通常盤】 Blu-ray

UMXK-1127

\6,600(税込)

https://tmge.lnk.to/bmglh_bd

■「wonder style」

2025年11月1日

LP1枚組 180g重量盤

COJA-9539 \3,850(税込)

https://lit.link/wonderstyle

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/wonderstyle

■「THEE GREATEST HITS」

2026年2月1日 Digital Release(リマスター配信/ハイレゾ配信)

https://tmge.lnk.to/thee_greatest_hits_remastered

【THEE MICHELLE GUN ELEPHANT プロフィール】

メンバーは チバユウスケ（Vo.）、アベフトシ（G.）、ウエノコウジ（B.）クハラカズユキ（Dr.）

1991年結成。1996年にシングル「世界の終わり」でメジャー・デビュー。

シングル16枚、オリジナルアルバム8枚をリリースして2003年10月11日幕張メッセでのライブを最後に解散。