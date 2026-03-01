松竹芸能養成所東京校限定！『リスタート割』開催！

松竹芸能株式会社

現在2026年4月生入所生を募集中の松竹芸能養成所 東京校では、

過去にお笑い養成所に通ったものの途中で何らかの事情で通うのをやめてしまった人や

お笑い養成所は卒業したが、プロの芸人への道へ進む事が出来なかった志半ばの方々に向けて

『リスタート割』キャンペーンを開催いたします。

対象条件に該当する方が入所面接に合格された場合は、入所金の5万円が免除になります。

【対象条件】

過去3年以内にプロダクションが運営するお笑い養成所を卒業し、

現在どこの事務所にも所属していない28歳以下の方。

【応募方法】

3/31（火)までに応募フォームの志望動機に「リスタート割希望」と記載しエントリーください。

（記載のない場合は割引対象外となります）

後日面接日程をご連絡させていただきます。

気軽に説明会を受けてみたいという方も受付中です！

応募フォーム(https://www.shochikugeino.co.jp/school/auditionentry/)よりエントリーいただき、志望動機欄に「説明会のみ希望」とご入力ください。

皆様のエントリーをお待ちしております！