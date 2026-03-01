「いいふろギフト券」3万円分が最大6名様に当たる！3月1日Instagram ＆ X プレゼントキャンペーンがスタート！

GENSEN HOLDINGS株式会社

全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川崎俊介）は、2026年3月1日(日)の「わんわんリゾート 那須塩原」「わんわんリゾート 西伊豆」の2館同時オープンを記念し、わんわんリゾートの公式Instagramおよび大江戸温泉物語グループの公式Xにて、いいふろギフト券が当たるプレゼントキャンペーンを3月1日(日)に同時開催いたします。

■ 【Instagram】「わんわんリゾート2館オープン記念」キャンペーン

Instagramでは、愛犬の名前や犬種を教えていただくコミュニケーション型キャンペーンを実施します。さらに、愛犬の「とっておきの1枚」を投稿していただいた方は当選確率がアップするチャンスも！

・期間： 2026年3月1日（日）～3月14日（土）23:59

・応募方法：

（ステップ1）わんわんリゾート公式Instagramアカウントをフォロー

（ステップ2）キャンペーン投稿に「いいね！」

（ステップ3）一緒に泊まりたい「わんちゃんのお名前・犬種」をコメント

・当選人数： 抽選で3名様

・賞品： 大江戸温泉物語グループで使える「いいふろギフト券」3万円分

（当選確率アップ！）指定ハッシュタグ「#わんわんリゾート2館オープン記念」を添えて、愛犬のベストショットをタグ付けして投稿いただくと当選確率がアップ！

Instagramのキャンペーンはこちら :https://www.instagram.com/p/DVUwZsEk4V7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

■【X】みんなで盛り上げよう！リポスト数で当選人数がアップ！「拡散応援」キャンペーン

Xでは、大江戸温泉物語グループの公式アカウントにて、リポスト数に応じて当選人数が増える「ステップアップ型」のプレゼント企画を実施いたします。「今後、わんわんリゾートがどこにオープンしてほしいか」リクエストも募集中です。

・期間： 2026年3月1日（日）～3月14日（土）23:59

・応募方法：

（ステップ1）大江戸温泉物語グループ公式X（@ooedoonsen_hr）をフォロー

（ステップ2）キャンペーン投稿に「いいね！」

（ステップ3）キャンペーン投稿をリポスト

・リポスト数に応じて、当選人数がアップ！

・当選人数：

111リポスト達成：計1名様にいいふろギフト券をプレゼント

1,111リポスト達成：計2名様にいいふろギフト券をプレゼント

11,111リポスト達成：計3名様にいいふろギフト券をプレゼント

・賞品： 大江戸温泉物語グループで使える「いいふろギフト券」3万円分

（当選確率アップ！）「どこにわんわんリゾートができると嬉しいか」をコメントすると当選確率がアップ！

■わんわんリゾートシリーズとは

Xのキャンペーンはこちら :https://x.com/ooedoonsen_hr/status/2027927045934878921?s=20

大江戸温泉物語が展開する「わんわんリゾートシリーズ」は、愛犬との家族旅行が楽しめる、わんちゃん同伴専用の温泉宿です。愛犬と一緒にお部屋でご宿泊し、ドッグランや専用ラウンジ、レストラン、セルフグルーミングなどを楽しめる、わんちゃん専用の設備が充実した温泉ホテル・宿です。

初めての愛犬旅行でも安心してお過ごしいただけるサービスを提供しています。

■わんわんリゾート 那須塩原

住所：〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原705

アクセス：東北自動車道 西那須野塩原ICより約25分

公式サイト：https://x.gd/ynGao

■わんわんリゾート 西伊豆

住所：〒410-3302 静岡県伊豆市土肥2791-4

アクセス：

東名高速道路 沼津ICより約1時間20分

新東名高速道路 長泉沼津ICより約1時間30分

公式サイト：https://x.gd/NB9vM

■注意事項

＜プレゼント応募条件について＞

・Instagramでのご応募の際は、本キャンペーン終了時に、わんわんリゾート公式Instagram（@ooedoonsen_wanwan_official）をフォローしていることが条件です。

・Xでのご応募の際は、本キャンペーン終了時に、大江戸温泉物語グループ公式X（@ooedoonsen_hr）をフォローしていることが条件です。

・応募期間終了後、厳正なる抽選の上、当選者の方へ各SNSのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします。

・当選のご連絡からお知らせする期日までにご返信がない場合は、当選権利が無効となる場合があります。

・同一人物の複数当選が判明した場合、1アカウントのみの当選とさせていただきます。

・18歳以上の日本国内在住の方に限らせていただきます。

＜商品について＞

・入湯税は別途お客様でのご精算となります。

・いいふろギフト券には有効期限がございます。ご注意ください。

・ご希望のホテル・宿につきましては、お客様自身でご予約ください。

・ギフト券は釣り銭のお渡し、現金とのお引替え、お払戻しはいたしませんのでご了承ください。

・ギフト券のご提示はチェックイン・ご精算の際にお願いいたします。

※いいふろギフト券の詳細はこちらをご覧ください（https://www.ooedoonsen.jp/gift/）

＜その他＞

・当選DMのなりすましには十分にご注意ください。

・DMで個人情報を送らないでください。

・本キャンペーンは各SNSの主催するプロモーションではありません。

・本キャンペーンに関するお問い合わせは受け付けておりません。

・本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社

■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階

■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）

■資本金 100百万円

■代表取締役 川崎 俊介

■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開

（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年3月現在）

■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/