熱湯いらず、濁りなし。神戸紅茶の紅茶鑑定士が贈る、茶葉の甘みが引き立つ『水出し紅茶 Cold Brew Tea』3種が今年も解禁。

毎年ご好評をいただいている、「Cold Brew Tea（水出し紅茶）」が今年も解禁となりました。

新生活の準備や環境の変化で、心身ともに慌ただしくなるこの時期、丁寧なティータイムを諦めてほしくない。そんな想いから、お湯を沸かさず手軽に楽しめる「水出しアイスティー」を、ひと足早くお届けします。

■お湯を沸かさない。朝の「0秒」で始まる、本格ティータイム。

寝る前にマイボトルやピッチャーにティーバッグと水を入れて、冷蔵庫に置いておくだけで、翌朝には濁りのない、透き通った紅茶が完成します。忙しい朝の時間を奪うことなく、喉を潤す最初の一杯から贅沢な香りに包まれる。そんな、心に余裕を生むひとときが生まれます。

気分にあわせて。みずみずしい果実がはじける、3つのフレーバー。

スウィートピーチ/アールグレイ/シャイニーマスカット

水出し紅茶は名前の通り、熱湯を使わずに低温で2時間、じっくりと抽出することで紅茶特有の渋み成分（タンニン）が出にくくなります。すっきりとした味わいとともに、フレッシュな果実の香りが華やかに立ち上がります。

その日の気分やシーンに合わせてお楽しみいただける、個性豊かな3つのフレーバーを揃えています。

定番フレーバー「アールグレイ」■アールグレイ

渋みの少ないセイロンブレンド紅茶をベースに、爽やかなベルガモットの香りをつけたフレーバードティー。すっきりとした飲み口で食事にも合い、忙しい朝に心地よいスイッチを入れてくれます。

価格：648円（税込）

内容量：5g×10ティーバッグス

ご購入はこちら :https://shop.kobetea.co.jp/shopdetail/000000000359

人気No.1 「シャイニーマスカット」■シャイニーマスカット

柔らかい口当たりのセイロン-ディンブラ紅茶をベースに、みずみずしくマスカットが香るフレーバードティー。マスカットの芳醇で甘い香りと飲

み口が爽やかな、切れのある味わいをお楽しみいただけます。午後の仕事や家事の合間のリフレッシュにもおすすめです。

価格：648円（税込）

内容量：5g×10ティーバッグス

ご購入はこちら :https://shop.kobetea.co.jp/shopdetail/000000000361

女性人気No.1「スウィートピーチ」■スウィートピーチ

インド-ニルギリ紅茶をベースに甘い桃の香りをつけたフレーバードティー。フルーティーな桃の甘さと爽やかな香りが口の中で広がる、すっきりとした味わいをお楽しみください。一日の終わりに、自分を労うリラックスタイムにもぴったりです。

価格：648円（税込）

内容量：5g×10ティーバッグス

ご購入はこちら :https://shop.kobetea.co.jp/shopdetail/000000000444

■美味しい水出し紅茶の作り方も！

パッケージの裏面には美味しい水出し紅茶の淹れ方も記載。水出し紅茶初心者の方にもわかりやすい表記にしています。お好みでホットティーでも淹れることが可能です。

美味しい水出し紅茶の作り方

■マイボトルにも便利

お出かけ前にマイボトルにセットすればお出かけ先でも水出し紅茶が楽しめます。ペットボトルゴミも出さない、地球に優しいティータイムをお楽しみください。

これからの季節に寄り添う限定ギフト

Cold Brew Tea 詰め合わせギフト■Cold Brew Tea 詰め合わせギフト

白を基調とした清潔感のあるパッケージは、ホワイトデーや春の贈り物はもちろん、夏に向けた贈り物やお中元など、シーンを選ばず幅広くお使いいただけます。これからの季節に寄り添うギフトとして、数量限定でご用意いたしました。

価格：2,430円（税込）

内容量：10ティーバッグス×3種類

ご購入はこちら :https://shop.kobetea.co.jp/shopdetail/000000000365

神戸紅茶について

1925年に地元神戸で創業した紅茶メーカー。日本で初めてティーバッグの製造を開始した紅茶業界のパイオニアです。独自の技術で抽出力に優れたコットン素材のフィルターを使用し、こだわりのティーバッグを製造しています。世界160か所以上の優良茶園から届く紅茶サンプルを、日本では数少ない“紅茶鑑定士”が厳しく審査・買い付けをし、選りすぐった高品質の茶葉だけを日本の水に合わせてブレンドしています。こだわりのブレンド紅茶をお楽しみください。

