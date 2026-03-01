株式会社TWIN PLANETと株式会社BIR、業務提携のお知らせ

株式会社TWIN PLANET

この度、株式会社TWIN PLANET（代表取締役：矢嶋健二／本社：東京都渋谷区 以下：ツインプラネット）と株式会社BIR（代表取締役：須藤友樹／本社：東京都渋谷区 以下：BIR）は、業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、両社のノウハウを活かしながら、メディアへの露出強化やオーディションの共同開催、新たなアイドルグループの発掘・育成など、アーティスト関連事業における活動領域を積極的に拡大してまいります。

また、本提携に伴い、BIR所属の「ドラマチックレコード」は、ツインプラネットに移籍し活動いたします。引き続きBIRに所属するアーティストについても、両社が連携しながら活動をサポートしてまいります。

ドラマチックレコード

■会社概要

株式会社TWIN PLANET

・代表者 ：代表取締役 矢嶋健二

・所在地 ：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル12階

・事業内容：Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開するIPプロダクション

・公式HP ：https://twinplanet.co.jp/

株式会社BIR

・代表者 ：代表取締役 須藤友樹

・所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1丁目16-6 5F

・事業内容：クリエイターのマネジメントから音源制作、アーティストプロデュース、レーベル運営までを一貫して手がける音楽事業

・公式HP ：https://www.bigislandrecords.com/