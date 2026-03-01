【東急SレイエスFC】2026シーズンスローガン決定！

東急スポーツシステム株式会社



今シーズンより、東急SレイエスFCはクラブの哲学とビジョンをもとに、毎年クラブ全体のスローガンを掲げていくことにしました。



2026シーズンのスローガンは--

「らしくあれ」





レイエスが大切にしてきた価値、これまで積み上げてきた挑戦、そして新しく掲げたビジョン「まちがルーツに、ルーツを世界へ。」を体現する初年度に相応しいスローガンです。





日々クラブでは「レイエスらしさ」とは何か、という問いが繰り返されています。それは時に覚悟を決めるきっかけとなり、時に悩み、勇気を持ち、後悔することもある。“らしさ”は背中を押し、時には自分と向き合うための鏡にもなります。レイエスらしさとは、情熱であり、プロセスへの探求心であり、自らを疑い続けることで成長しようとする姿勢。それは、クラブの「ルーツ」としてすべての行動を支えています。だからこそ大切なのは、変わるべきものと、変えてはいけないものを見つめながら、それぞれの“自分らしさ”をクラブの中で体現していくこと。今シーズンもあらゆる場面で「らしさ」全開のレイエスの選手、スタッフをどうぞよろしくお願いします！BE THE ROOTS.