【東急SレイエスFC】2026シーズンスローガン決定！
東急スポーツシステム株式会社
日々クラブでは「レイエスらしさ」とは何か、という問いが繰り返されています。
それは時に覚悟を決めるきっかけとなり、時に悩み、勇気を持ち、後悔することもある。
“らしさ”は背中を押し、時には自分と向き合うための鏡にもなります。
レイエスらしさとは、情熱であり、プロセスへの探求心であり、自らを疑い続けることで成長しようとする姿勢。
それは、クラブの「ルーツ」としてすべての行動を支えています。
だからこそ大切なのは、変わるべきものと、変えてはいけないものを見つめながら、それぞれの“自分らしさ”をクラブの中で体現していくこと。
今シーズンもあらゆる場面で「らしさ」全開のレイエスの選手、スタッフをどうぞよろしくお願いします！
BE THE ROOTS.
今シーズンより、東急SレイエスFCはクラブの哲学とビジョンをもとに、毎年クラブ全体のスローガンを掲げていくことにしました。
2026シーズンのスローガンは--
「らしくあれ」
レイエスが大切にしてきた価値、これまで積み上げてきた挑戦、そして新しく掲げたビジョン「まちがルーツに、ルーツを世界へ。」を体現する初年度に相応しいスローガンです。
