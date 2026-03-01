【TAC公務員】2026年3/5（木）元外務省官僚講師が外交の魅力を語る！「外交官セミナー」

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、外交官に興味をお持ちの方へ向けた「外交官セミナー」をオンラインで開催します。

ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_guidance.html#seminar

「国家総合職」と「外務省専門職」、あなたはどちらから目指しますか？

外交官になる主な2つのルート、「国家総合職」と「外務省専門職」の両面から外交官の魅力をお伝えします。外交の世界、仕事としての魅力、入省後のキャリアなどを分かりやすく解説！

外交に興味のある方、語学を活かした仕事をしたい方など皆様のご参加をお待ちしております。終了後にはQ&Aコーナーも実施します。

2026年 3/5（木）18:30 ～20:00（オンライン）

- 担 当 講 師

横生 健 講師

外交官試験（現在の国家総合職相当）に合格し外務省に入省。国内では外務省にて、国際経済、科学技術、地球環境、広報文化などに従事。経済産業省、防衛省、文部科学省、地方公共団体他の関連業務も経験。国外では、欧州、米州、アフリカ他にて勤務。

現在はTACにて、国家総合職の官庁訪問対策、外務省経験者採用試験の政策研究・論文対策・面接対策、外務省専門職試験の面接対策・外国語試験対策などを担当。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_guidance.html#seminar

※定員になり次第、受付終了します。

