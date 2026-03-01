あの“全然”シリーズ待望の第3弾コントライブ『全然天才じゃない』開催決定！

吉本興業株式会社

2026年6月13日（土）・14日（日）にルミネtheよしもとにて、チョコレートプラネット、しずる・池田一真、サルゴリラ・児玉智洋、空気階段、グランジ・五明拓弥によるユニットコントライブ“全然”シリーズ待望の第3弾、そして最終回となる『全然天才じゃない』を開催することが決定しました。

これまで数々のユニットコントライブを手掛けてきたコント作家のゴージャス村上が企画・脚本・演出を務め、一昨年・昨年は東京公演・福岡公演にて大好評を博した話題のコントライブの集大成を、ぜひお見逃しなく。

チケットは3月2日（月）11:00よりFANYチケットにて先行受付となります。

本人コメント

▼チョコレートプラネット・長田庄平（左）

あの“全然”シリーズが帰ってくる！ 全然聞いてないけど、おそらく全然シリーズだと思います！ 内容もまだ全然！ でも絶対面白い！ 期待してもらって全然大丈夫です！ そろそろプレミアチケットになる可能性も全然否めないので買っといた方がいいよ！

▼チョコレートプラネット・松尾駿（右）

五明さんデカいし、長田さん思ったより小さいし、もぐらタバコ臭いのでそれだけでも見に来る価値ありです。ぜひ大切な人と来てください。ヤーマン

▼しずる・池田一真

なぁお前はさ、コントって何だと思う？ 俺はまぁ表現の一つ、音楽やら絵やらと一緒なんかなぁって思うよ。観終わった奴らが「また明日から仕事頑張れそう！」ってなっ……クク……だーっはっはっは！！！表現な訳ねぇだろ！！！ コントは木製のマドラーだ。てめぇらの脳掻き混ぜたら後はゴミなんだよ！！！

馬鹿が、んざけやがってクソが。

▼サルゴリラ・児玉智洋

このライブはね、すごい楽しいです。楽しいし、面白いし、言うことないです。すごくいい空間になると思います。皆さんも味わってください。見に来てください。僕達は天才です。

▼空気階段・鈴木もぐら

最近は全然ラーメンを食ってない！

絶対に食う！

▼空気階段・水川かたまり

出すよ？ 解けんの？ 解けんのか？ え？

▼グランジ・五明拓弥

大きな声でハキハキと、舞台を広く使いたいと思っています。

▼企画・脚本・演出 ゴージャス村上

過去2回やってきたコントライブ“全然”シリーズの第３弾です。

今回は「おバカな人」ばっかり出てくるオムニバスコント集です。

今年も天才コント芸人さん達に忙しい合間をぬって集まってもらいました

これまで以上に、ただただ意味のないコントをお送りします。

今回で“全然”シリーズは終わりになりますのでぜひ会場でご覧ください！

公演概要

【公演名】コントライブ「全然天才じゃない」 ※オンライン配信なし

【日時】 2026年6月13日（土）・14日（日）19:00開場／19:30開演／21:00終演

【会場】ルミネtheよしもと

【出演】チョコレートプラネット／しずる池田／サルゴリラ児玉／空気階段／グランジ五明

【料金】前売・当日 6,000円／立見 5,000円

＜チケット情報＞

先行期間：3月2日（月）11:00～3月12日（木）11:00

当落発表：3月13日（金）18:00

一般発売：3月14日（土）

チケット（両日共通）：https://r.ticket.fany.lol/tensai-janai2026