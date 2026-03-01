【洋食とケーキ　グラメル】2026年3月15日（日）グランドオープン

エイムエンタープライズ株式会社

エイム・エンタープライズ株式会社（所在：愛知県岡崎市、代表取締役社長：志賀栄太郎）は、愛知県岡崎市にて「洋食とケーキ グラメル」を、2026年3月15日（日）にグランドオープンします。

「洋食とケーキ グラメル」は、エイムグループにとって久しぶりとなる新ブランドです。

これまで複数ブランドを展開してきた中で培った経験を活かしながら、

あらためて“洋食とケーキ”という原点に向き合いました。

時代に合わせた展開を続ける一方で、今回は「Slow Classic」という新たなコンセプトのもと、

普遍的な価値を丁寧に届けるブランドとして挑戦します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89167/table/93_1_53a033c4c66da21b19f155ced6a87704.jpg?v=202603010551 ]

― Slow Classic ―

時間をかけて作り上げる、昔ながらの洋食とパティシエのケーキ

グラメルが大切にしているのは、

時代に流されない普遍的な価値＝Classicを、

急がず丁寧に味わう時間＝Slowという考え方です。

流行や華やかさを追うのではなく、「いつもの味」を手間ひまかけて作ること。

火を入れる時間、じっくり煮込む時間、生地を休ませる時間。

その一つひとつを省かず、丁寧に仕上げます。

毎日食べてもまた食べたくなる。

安心して選べて、大切な人にすすめたくなる。

派手ではないけれど、間違いなく美味しい。

そんな昔ながらの洋食とパティシエのケーキを、心を込めて提供してまいります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89167/table/93_2_977a64b218c3bd4d197425492875d906.jpg?v=202603010551 ]

「グラメル（Gramel）」という名前は、

“洋食”と“お菓子”という二つの要素を、

ひとつに結びたいという発想から生まれました。

「グラ」は、手間をかけた洋食のしっかりとした味わいを。「メル」は、洋菓子のやわらかくやさしい甘さを表しています。

洋食とケーキ、どちらも主役として変わらない美味しさを届け続けること。そして、時代を越えて愛される存在であること。それが「グラメル（Gramel）」という名前に込めた想いです。

ブランドの象徴として生まれたグラメル坊やは、

洋食屋の定番“エビフライ”を抱え、手にはケーキを持ったオリジナルキャラクターです。

子どもが覚えやすく、

ご年配の方にも親しんでいただける存在として。

みんなに「あの絵の洋食屋さん」と呼ばれる、

そんな地域に愛されるお店を目指して、

グラメル坊やは今日も大忙しです！

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89167/table/93_3_72644a7fabebc51eead4e107bdfe4351.jpg?v=202603010551 ]1.手作りにこだわる、昔ながらのクラシックな洋食

当店のこだわりは、厳選した牛スジ肉を香ばしく焼き上げ、たっぷりの香味野菜とともに煮込み、1週間かけて仕上げる自家製デミグラスソース。

コク深く奥行きのある味わいは、様々な料理の土台となっています。

デミグラスソースだけでなく、そのほかの料理もすべて一から手作り。

手間を惜しまない、昔ながらの味わいをご提供します。

2.どこか懐かしく、安心して楽しめるクラシックなケーキ

パティシエが一から手作りするケーキは、素材にこだわり、懐かしさを感じるやさしい味わいを大切にしています。

看板メニューのショートケーキは、和三蜜糖でふんわり焼き上げたスポンジに、カスタードクリームと甘さを抑えた生クリーム、季節のフルーツを合わせた一品。さっぱりと召し上がっていただけます。

食事のあとにも心地よく楽しんでいただきたいという想いから、ケーキは少し小ぶりなサイズに。

ショーケースの商品はテイクアウトも可能なほか、誕生日やお祝いに向けたホールケーキもご用意。

ご家庭でもグラメルの味をお楽しみいただけます。

3.香り豊かな引き立てコーヒー

グラメルでは、オリジナルブレンドをはじめ、2種類のスペシャリティコーヒーをご用意しています。

お食事の締めくくりに、香り高い一杯でほっとひと息つける時間をお過ごしいただけます。

ドリップマシンは、アメリカ・ブルックリン発の「ポアステディ」を採用。

オーダーごとに豆を挽くため、立ち上る香りは格別。

コーヒーを“飲み物”としてだけでなく、“体験”としてもお楽しみいただけます。

4. 日常に寄り添う、クラシックな空間

店内は、どこか懐かしく落ち着いたクラシックな雰囲気を大切にしています。

流行に左右されない色や素材、年月とともに深みを増す木の質感、心地よい明るさの照明。

食事もケーキも、ゆっくり味わえる空間です。

特別な日のためだけでなく、日常の中で自然と選んでいただける場所でありたいと考えています。

また、どなたにも安心してご利用いただけるよう、店内はバリアフリー設計としています。

5.料理と同じように、心を込めた接客

グラメルにとって接客もまた、料理やケーキと同じく大切な存在です。

派手なサービスではなく、目の前のお客様に丁寧に向き合うことを何よりも大切にしています。

声のトーンや言葉選び、立ち居振る舞いまで心を配り、「また来たい」と思っていただけるひとときを届けられるよう努めています。

店舗概要（基本情報）

店舗名：洋食とケーキ グラメル

開業日：2026年3月15日（日）

所在地：〒444-2136 愛知県岡崎市上里2-7-14 サンパティーク岡崎１階

アクセス：愛知環状鉄道「大門駅」から1,131m

電話番号：0564-73-7799

営業時間：11：00～21：00

定休日：不定休

席数：56席、バリアフリー

各種決済：現金、クレジットカード、PayPay

提供サービス：イートイン／ケーキテイクアウト

【会社紹介】

エイムグループは、「愛する家族や恋人、友人をもてなすような気持ちと志でお客さまと接することを心“種”とする会社で在る」を、経営理念とし誕生した飲食に出自のある会社です。

１０ブランド・２３店舗（一部FCあり）を展開するエイムグループ

▼グループ会社

・エイム・エンタープライズ株式会社

・エイムマーケティングエージェンシー株式会社

・エイムクリエーションズ株式会社

・エイムインターセクション株式会社

※本社機能・エリア・ブランドによって分社しています。

代表者：代表取締役社長 志賀栄太郎

本社所在地：愛知県岡崎市康生通南2丁目36 殿橋ビル3F

【エイムグループのブランド】

「DISHES and TART SAN」：https://www.instagram.com/san_dishesandtart/

「cafe double」：https://www.instagram.com/cafedouble/

「さんずい刈谷」：https://www.instagram.com/sanzui.kariya/

「和栗専門 紗織」： https://www.instagram.com/wagurisenmon.saori/

「京都四条 くをん」： https://www.instagram.com/kuon_kyoto/

「いぶし鳥一香」：https://www.instagram.com/ibushidori_ichika/