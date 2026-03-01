「Bitfan」にて、ダンス＆ボーカルグループ・VYBEのオフィシャルサイトおよびファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年3月1日（日）にVYBEのオフィシャルサイトおよびファンクラブ（URL：https://vybe.bitfan.id/）をオープンしました。

VYBE（ヴァイブ）は、2025年11月29日にKAME ENTERTAINMENTよりデビューした、ダンス&ボーカルグループです。グループ名には、Vision（未来を見据えたビジョンあるチーム）／Youth（若さ・フレッシュさ・青春の象徴）／Boldness（自分たちのスタイルを貫く強さ）／Energy（見る人・聴く人にエネルギーを届ける存在）という想いが込められています。

最強クリエイターチーム『Bliss Make Orchestra』が手がける第1弾アーティストとして、厳選オーディションを勝ち抜いたRYUTO、DAIKI、RYU、DAISUKE、KOTA、IBUKIの6名による"唯一無二"のパフォーマンスと、今後の躍進にぜひご期待ください。

今回オープンしたのは、VYBEのオフィシャルサイトおよびファンクラブです。当サイトでは、VYBEに関する最新情報の配信のほか、会員限定ブログやムービー、メンバー本人が登場する生配信、グループチャットなど、ここでしかご覧いただけない特別なコンテンツをお楽しみいただけます。

サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

VYBE Official Site

■URL

https://vybe.bitfan.id/

■会費

Web決済：月額 600円（税込）

アプリ決済：月額 1,080円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple/Google決済」 をご利用いただけます。

※決済方法に関わらず、プランごとに提供コンテンツは一律となります。

■無料コンテンツ

NEWS、SCHEDULE、PROFILE

■ファンクラブコンテンツ

BLOG、MOVIE、LIVE STREAMING、GROUP CHAT、BIRTHDAY MESSAGE

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk