私たちはあくまで″額縁″。「YURUGI」新作のお知らせです。

タナカライフスタイル株式会社

タナカライフスタイル株式会社（本社：東京都）は、「心地いいユルさ。揺るぎない普通。」をコンセプトに、完全受注販売で展開するYURUGI（ユルギ）の2nd collectionを発表いたします。

2nd collectionでは、豊富なカスタマイズ性と、カラー/サイズ展開で“無限の選択肢”を叶えた、Tシャツ3型、スウェットハーフパンツ1型の計4型（ユニセックス）を発売。

さらに、今回の新作発表とともに、

・会員制度「YURUGI MEMBER's」(https://yurugi-lifestyle.com/pages/yurugimembers)

・身長・体重・年齢・性別・普段の着用サイズから、大切なあなただけの最適なサイズを提案する機能

など、1st collectionから想いやりを深め、YURUGIはさらに心地いい居場所になりました。

【アイテム】

・オリジナルTシャツ（12色/6サイズ）

・オーバーサイズTシャツ（12色/6サイズ）

・ロングTシャツ（12色/6サイズ）

・ハーフパンツ（9色/6サイズ）

【受注期間】

2026年3月13日(金)19:00～3月22日(日)23:59

特典

・Tシャツ（3型）1枚ごとに、お好きなワッペン（全7種）を最大3枚まで選べる（1枚目無料）

・ご注文ごとに「オリジナルステッカー」を1枚プレゼント（全7種のうちいずれか）*

・ご購入金額が一定以上の場合、「オリジナルタオルハンカチ」をプレゼント

・メッセージ入りの「スペシャルブックボックス」にてお届け

* 一部対象外となります。詳しくは公式オンラインストアをご覧ください。

【お届け時期】

2026年6月中旬～7月中旬頃（完全受注生産）

※生産状況や天候等の影響により、お届け時期が前後する場合がございます。

会社概要

会社名：タナカライフスタイル株式会社

本社所在地：東京都目黒区

設立： 2025年5月22日

HP：https://yurugi-lifestyle.com/

お問い合わせ先：info@yurugi-lifestyle.com