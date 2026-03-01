初のメンバー全員による作詞・作曲「ALL IN」、“ちゃんみな初監督“のMusic Videoが本日公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

7人組ガールズグループHANAが、1st Album『HANA』に収録される最新曲「ALL IN」のMusic Videoを本日18時にプレミア公開する。

HANAが送る8本目となる本作のミュージックビデオは、プロデューサーであるちゃんみながカメラを手に取り撮影を行った意欲作。HANAのアジトを舞台に、彼女たちの“今”と“覚悟”をそのまま切り取ったリアルな映像に仕上がっている。さらに、ちゃんみならしい遊び心も随所に散りばめられており、それも大きな見どころのひとつ。ロックンロールなエネルギーをまとった映像作品となった。

「ALL IN」は、HANA全員で作詞・作曲に挑戦した、グループとして新たな一歩を刻む重要な作品。自分たちがやりたいことをすべて詰め込み、人生を賭けて魅せるパフォーマンスを真正面からぶつけるようにアウトプットした一曲に仕上がっている。“やりたいことは全部やる”――その覚悟を体現した楽曲だ。

そんな「ALL IN」は、2月27日（金）21時から放送されたテレビ朝日「ミュージックステーション」にて初披露され、すでに話題となっていた歌詞と、圧倒的なダンスパフォーマンスで多くの話題を呼んだ。

待望の1st Albumをリリースし、今最も勢いにのるHANA。「ALL IN」のMusic Videoでは、内容はもちろん、彼女たちの表情にも是非注目してほしい。

「ALL IN」Music Video 視聴はこちら：https://youtu.be/fTY5h_VKoCA

＜1st Album「HANA」リリース情報 ＞

■1st Album「HANA」

2026.2.23 Mon. Digital Release（https://hana-brave.lnk.to/HANA）

2026.2.25 Wed. CD Release（https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA）

形態：完全生産限定盤/通常盤

内容：

完全生産限定盤

CD/Blu-ray/アルバムオリジナルエアケース/フォトブック(40P) /大型ポストカード(4種)/メンバー口癖ステッカー/トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)

価格：8900円(税込)

通常版

CD/トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)

購入：https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA

『HANA』通常版ジャケット写真『HANA』配信版ジャケット写真

【HANA プロフィール】

BMSG × CHANMINA が手掛けるガールズグループオーディションプロジェクト “No No Girls” から誕生した7人組ガールズグループ HANA。メンバーは CHIKA / NAOKO / JISOO / YURI / MOMOKA / KOHARU / MAHINA の7名で構成。圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。

■HANA関連情報

【HANA 公式HP】https://hana.b-rave.tokyo

【HANA 公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_Official

X（旧Twitter）：https://x.com/@HANA__BRAVE

Instagram：https://www.instagram.com/hana_brave_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@hana_brave_official

【HANA Official Fan Club】https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members