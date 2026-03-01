旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、中東情勢に伴う全額返金とサポートについてのお知らせ

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、中東地域における情勢の急激な変化を受け、中東地域への旅行、または中東経由の旅行について、3月15日（日）までの出発分を全額返金する特別対応を決定いたしました。

あわせて、お客様専用の24時間サポート窓口を設置し、迅速かつ柔軟な対応体制を強化しております。現在現地に滞在中のお客様に対しては、帰国支援を含む安全確保を最優先事項として、24時間体制で支援を実施いたします。

事態の一刻も早い収束と現地の安全確保を心より願うとともに、NEWTは情勢の推移および外務省等の渡航情報を注視しながら、引き続きお客様の安全を第一に、責任ある判断と対応を行ってまいります。

◆お問い合わせ／返金受付フォーム：https://newt.zendesk.com/hc/ja/requests/new(https://newt.zendesk.com/hc/ja/requests/new)

■対応の内容

・対象となるご予約のキャンセル料を当社が全額負担（全額返金）いたします。

・中東地域に滞在中またはヨーロッパエリアなどに滞在中で乗り継ぎフライトで帰国予定のお客様には、24時間体制の優先サポートを行います。

■対象範囲

アラブ首長国連邦やカタールなど中東地域を目的地とする、もしくはこれら地域を経由するツアー（募集型企画旅行・受注型企画旅行）

■対象期間

・出発日：2026年3月1日（日）～2026年3月15日（日）のツアー（募集型企画旅行・受注型企画旅行が対象）

情勢の推移および外務省等の渡航情報を踏まえ、3月15日以後の出発も順次サポートを検討しております。最新情報は当社ウェブサイトにて随時ご案内いたします。

■対象条件

・中東地域の情勢変化に伴い、NEWTの募集型企画旅行、受注型企画旅行で予約したご旅行の実施が困難、または予定変更が必要となったこと

・出発前までに申告があること

※特別対応発表前のキャンセルについても、申告内容を確認のうえ、個別に対応いたします。

■返金手続きについて

・お問い合わせフォームから、必要情報を明記のうえ、ご連絡ください。

・オンライン上から通常のキャンセルをされた場合でも、ご申告いただけましたら返金等の対応をさせていただきます。なお、オンラインからキャンセルをされる際は通常通りのキャンセル料が表示されてしまいますが、全額返金いたしますのでご安心ください。

・返金手続きに関する不明点や現在の旅行予約に関するご相談など、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

・NEWTホテルでのご予約については、施設ごとに対応方針が異なるため、個別にご案内させていただきます。お手数ですが、ご不安がある方はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせ／返金受付フォーム：https://newt.zendesk.com/hc/ja/requests/new(https://newt.zendesk.com/hc/ja/requests/new)

■今後の方針

中東を目的地とする、または経由するツアーに関しては、3月中の出発分の販売を停止します。その後の再開については、情勢により対応方針を判断します。

NEWTは、情勢の推移および公的機関の発表を注視し、引き続きお客様の安全を最優先に、スピーディで責任ある対応を行ってまいります。

※本リリースは2026年3月1日時点の情報に基づいています。

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS：

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/

・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide

・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel

・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel