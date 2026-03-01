オープンわずか10ヶ月で「食べログ とんかつ 百名店 2026」に選出。新規選出26店舗の中で″最速″の快挙 ─ 東京とんかつ がぶう

株式会社GAVRIFOOD

株式会社GAVRIFOOD（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大沼 康宏）が運営するとんかつ専門店「東京とんかつ がぶう」（東京都台東区上野）が、2026年2月25日に発表された 「食べログ とんかつ 百名店 2026」 に選出されました。

2025年4月25日のオープンからわずか約10ヶ月での選出は、今回新たに選出された26店舗の中で OPNEから最も日が浅い"最速選出" となります。



※移転での出店を除くと、2位は24ヶ月での選出になります。

「食べログ とんかつ 百名店」とは

「食べログ 百名店」は、日本最大級のグルメサイト「食べログ」が、ユーザーの評価をもとに各ジャンルの名店を選出するアワードです。膨大な口コミと評価データに基づき選ばれるため、飲食業界において極めて権威ある評価のひとつとされています。

▶ 食べログ とんかつ 百名店 2026：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/tonkatsu/2026/

オープン約10ヶ月で百名店選出 ── 3つの「異例」

１. 新規選出26店舗の中で最速選出

今回新たに百名店に選出された26店舗の中で、「東京とんかつ がぶう」はOPENからの期間が最も短い店舗です。通常、百名店に選出されるには長年にわたる実績と高い口コミ評価の蓄積が必要とされる中、オープンからわずか約10ヶ月での選出は極めて異例と言えます。

２. スタートアップを急成長させた経営者が"職人の世界"に挑む

代表の大沼は、製菓企業である株式会社BAKEをはじめとする複数のスタートアップで役員を歴任してきました。飲食業界は「センスと根性」で語られがちな面がありますが、どんな小さなことでも「狙い」を明確に言語化し、正しい仕組みをつくることで、職人の感覚だけではない、経営・マーケティングの知見を活かした「体験設計型」のとんかつ店を創り上げました。

職人技とスタートアップ的経営力の融合という新たなアプローチでとんかつ業界を盛り上げていこうとしています。

３. テレビ・雑誌など主要メディアが続々と注目

OPEN以来、以下の主要メディアに取り上げられてきました。

- 2025年5月 ── めざましテレビ（フジテレビ）- 2025年12月 ── なりゆき街道旅（フジテレビ）- 2025年12月 ── ヒルナンデス！（日本テレビ）- 2026年2月 ── 月刊「おとなの週末」に掲載（推しとんかつ特集にてトップバッターとして見開き掲載）

オープン直後から全国放送のテレビ番組に相次いで取り上げられ、専門誌でもトップで紹介されるなど、業界内外から高い注目を集めています。

「東京とんかつ がぶう」のこだわり

コンセプト：「もう普通のとんかつには戻れない」

「東京とんかつ がぶう」は、BAKEチーズタルト・PRESS BUTTER SANDで知られる株式会社BAKEの元執行役員 大沼 康宏が、「とんかつの常識を変える」というビジョンのもとに立ち上げたとんかつブランドです。複数のスタートアップを急成長に導いてきた経営力と、食に対する深い探究心を武器に、素材の選定から空間設計、オペレーション構築からレシピの細部に至るまで、あらゆる要素を徹底的に設計しています。

最高級銘柄豚 × オーダーメイド生パン粉

衣に使用する生パン粉は完全オーダーメイドで、肉厚にカットした豚肉を低温でじっくり丁寧に火入れしています。全国から厳選した複数の銘柄豚を日替わりで提供しているので、リピーターの方にも毎回新鮮な気持ちでとんかつをお楽しみ頂けます。

羽釜炊きごはん × キャベツに黒トリュフドレッシングは おかわり無料

ごはんは羽釜でふっくら炊き上げ、とんかつとの相性を追求。添えられるキャベツには黒トリュフドレッシングを用意するなど、定食全体で感動を届ける構成にこだわっています。

とんかつの概念を覆す空間設計

カウンター17席の店内は、高級感とライブ感を両立。揚げ場を客席から離すことで部屋全体に広がる油の匂いを抑えています。また、1人あたりのスペースを広く確保することでゆったりとくつろぎながらとんかつを楽しめる設計にしています。

従来の「とんかつ屋のイメージを変える」空間づくりを実現しています。

代表取締役 大沼 康宏 コメント

「オープンからわずか10ヶ月で食べログ百名店に選出いただいたことは、日々ご来店くださるお客様、そしてチーム全員の努力の結晶です。『もう普通のとんかつには戻れない』というコンセプトのもと、一切の妥協なく、最高のとんかつ体験を追求してきた結果が、このような形で評価いただけたことを大変光栄に思います。

私たちGAVRIFOODは、この百名店選出を一つの通過点と捉えています。今後もさらなる品質向上に努めるとともに、より多くの方に『もう普通のとんかつには戻れない』体験をお届けすべく、多店舗展開も視野に入れながら挑戦を続けてまいります。」

メニュー概要

特上ロース定食 3,828円（税込）～

上ロース定食 3,278円（税込）～

特上フィレ定食 4,048円（税込）～

上フィレ定食 3,498円（税込）～

店舗概要

店舗名：東京とんかつがぶう

OPEN日：2025年4月25日

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野4-6-4 OGSII 地下1F

アクセス：JR御徒町駅 徒歩2分／都営大江戸線 上野御徒町駅 徒歩2分／東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩2分

営業時間：11:30～15:00（L.O. 14:00）／17:30～21:00（L.O. 20:00）

営業日：不定休（詳細はInstagramを確認してください）

座席数：17席

決済：キャッシュレス決済のみ（現金決済不可）

予約：ディナーのみ（食べログより予約可。電話予約不可）

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13308066/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyo.tonkatsu.gavuu/

会社概要

会社名：株式会社GAVRIFOOD

住所：東京都中央区銀座1-12-4 N＆E BLD.7階

設立：2024年5月

代表者：大沼康宏

資本金：3,000万円

代表者プロフィール

大沼 康宏（おおぬま やすひろ）

1986年生まれ。2012年に有限責任あずさ監査法人に入所し、会計監査・M&Aアドバイザリー業務に従事。その後、株式会社BAKEのコーポレート担当執行役員、株式会社beBitの執行役員CFOを歴任。2019年に株式会社ネクイノに入社、CFO・COOを経て2020年に取締役副社長に就任し、時価総額6億円から300億円への成長を牽引。2024年に株式会社GAVRIFOODを創業。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社GAVRIFOOD 広報担当

TEL：080-3725-0734

E-mail：sns@gavrifood.com