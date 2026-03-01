外務省・文部科学省後援 第5回 全国高校生英語プレゼンテーションキャンプ「GEM Talks 2026」予選応募を３月１日から受付開始

GEM Talks

世界5大ミスコンテスト歴代日本代表有志による社会貢献団体「5 Crowns Japan」（所在：東京都文京区）は、外務省ならびに文部科学省の後援の下、第5回 全国高校生英語プレゼンテーションキャンプ『GEM Talks 2026』ファイナル決選大会を2026年7月26日（日）に東京国際フォーラムにて開催します。ついては、全国の高校生を対象に、予選審査への応募を3月1日（日）から4月30日（木）までの期間で募集します。本企画は、高校生のチャレンジマインド育成と、表現力、コミュニケーション力の向上を目的とした、ワークショップと英語プレゼンテーションコンテスト複合型の特別プログラムです。2025年開催の第4回では、ファイナル決選大会を大阪・関西万博 ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier「WA」スペースにて実施しました*1。毎年多くの学生の皆様からご応募いただき、今年は記念すべき第5回を迎えます。

*1 外務省・文部科学省後援 全国高校生英語プレゼンテーションキャンプ第４回「GEM Talks」が閉幕 高校生が大阪・関西万博の舞台に登壇！“私が実現したい2045年の社会”を英語で発信(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000099842.html)

1. 「GEM Talks」とは

全国高校生英語プレゼンテーションキャンプ『GEM Talks』は、日本の若者世代における自己肯定感の低下や、国際人材としての発信力不足といった社会課題を背景に誕生しました。高校生が自身の志や未来構想を提言する“場”を作りたい、自身の魅力に気づき、理解を深め、磨き上げるきっかけを作りたい、という人材育成の想いのもと、プログラムを構成しています。GEM Talksの「GEM」とは、Girls’ Energy Manifestの略称であるとともに、「宝石」という意味を持ちます。高校生一人ひとりが本来持っている魅力（＝宝石の原石）に気づき、夢に向かってそれを磨きながら、次世代リーダーへと羽ばたくことを願っています。またコロナ禍以降、学生同士のコミュニケーションや、経験を共有する“場”が減少する中、コンテスト参加を通じて、新しい横の繋がりとともに、世界を知る接点が増えることを期待しています。

2. 「GEM Talks 2026」応募概要

【企画・運営】GEM Talks 実行委員会

【募集要項】

本大会は、予選・決選の2部構成で開催します。また予選を通過した決選出場者（ファイナリスト）は、ファイナル決選大会前日の7月25日（土）に実施する対面ワークショップ参加権を獲得するとともに、７月26日（日）決選大会にて、プレゼンテーションコンテストに臨みます。

◎応募資格：ファイナル開催日時点において日本全国の高等学校・高等専門学校1年から3年に在学する者（及びそれに準ずる者）。性別・国籍は不問とする（ただし、本人が母語を英語とする者は対象外とする）。

◎応募期間：2026年3月1日（日）～ 4月30日（木） ※5月下旬にファイナリスト10名発表予定

◎応募方法・費用：公式ウェブサイトからのエントリー（https://gemtalks.org/entry/）

第一次予選では、エントリーフォームデータ、およびプレゼンテーションを録画した動画データを応募いただき、映像審査を行います。第二次予選では、オンラインでの面接審査を予定しています。応募は1名単位で、重複エントリーは認められません。応募・参加費は無料です。

◎プレゼンテーションテーマ：『Break the Barrier：私が起こす変革』

いま、あなたが「壁をぶち壊して挑戦したい！」と思う社会課題は何ですか？この社会に存在している壁、あるいは境界線は、例えば国境、常識の枠、ステレオタイプや社会の固定概念、はたまた、あなた自身を閉じ込める縛りだったりするのかもしれません。あなたがその課題に気づいたきっかけや経験は、あなたに何を教えてくれましたか？その課題を乗り越えた先に、どんな未来を実現したいですか？あなたならではの視点と、ワクワクするようなアイデアを期待しています。

◎使用言語：プレゼンテーション（英語）、審査員との質疑応答（日英選択）

3. 「GEM Talks 2026」ファイナル決選大会 概要

■対面ワークショップ

日時 ：2026年7月25日（土）10:00 - 17:00（仮）

会場 ：ARCH Toranomon Hills Incubation Center｜虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 4階

参加者 ：高校生ファイナリスト10名

形式 ：対面

講師 ：GEM Talks エグゼクティブプロデューサー・実行委員会 代表

スタディーメンター：ミスコンテスト歴代ファイナリスト 複数名

監修：加藤彰

東京大学法学部、公共政策大学院卒。九州大学学術研究者・非常勤講師、跡見学園女子大学兼任講師、ディベート教育国際研究会役員、（一社）日本高校生パーラメンタリーディベート連盟四国・九州代表。東京大学英語ディベート部元代表、全国大会優勝。高校生・大学生両方の世界大会招聘審査員（日本人初）。国内外20以上の大学・企業での指導経験。『即興型ディベートの教科書』（Amazonベストセラー）著者。

講師：伊達佳内子

GEM Talks エグゼクティブプロデューサー、5 Crowns Japan 代表理事、パブリックスピーカー

慶應義塾大学法学部政治学科卒業。早稲田大学大学院経営管理研究科（MBA）。仏・パリ ESCP Business School（MBA）。６カ国語話者（日英仏伊中韓）。ミスワールド2018年度世界大会にてTalent Award優勝（日本人初）。2019年、女性の社会問題やエンパワーメントをテーマとする国際フォーラム「Melco Women’s Forum」にて、米『タイム』誌の「次世代リーダー」の一人に選出されたアン・オスマン氏らとともにパネリストとして登壇。

■プレゼンテーションコンテスト

日時 ：2026年7月26日（日）10:00 - 17:00（仮）

会場 ：東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内）

内容 ：キーノートスピーチおよびプレゼンテーションコンテスト

参加者 ：高校生ファイナリスト10名

形式 ：対面審査

審査員 ：以下の通り（追加の審査委員情報については公式webサイト(https://gemtalks.org/)にて公開）

藤崎一郎 氏

日米協会会長、 元駐米大使

1947 年神奈川県生。1969 年外務省入省。1999 年北米局長、2002 年外務審議官、2005 年在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使、2008 年駐米大使、2012 年退官。2017 年まで上智大学特別招聘教授。2022年まで中曽根 和研究所理事長。現在日米協会会長、北鎌倉女子学園理事長、国際教育振興会賛助会会長など。慶応大学、ブラウン大学、スタンフォード 大学院にて学ぶ。2022 年若い世代へのアドバイス「まだ間に合う」(講談社現代新書)刊行。

マリ・クリスティーヌ 氏

異文化コミュニケーター、東京女子大学教授、元国連ハビタット親善大使

４歳まで日本で暮らし、その後ドイツ、アメリカ、イラン、タイ等諸外国で生活。単身帰国後、上智大学国際学部比較文化学科卒業。TBSラジオ『ヤングタウン東京』で一躍人気者に。後に、『東京音楽祭』や『ヤマハ音楽祭』『オーケストラがやって来た』『世界びっくりアワー』の司会や『料理天国』の海外取材、NHK「世界紀行」、TBS「日曜特番」のレポーターを務める他、多数のテレビ番組に出演。生まれながらの環境から学んだ幅広い視点から国際会議、式典、コンサートなどの司会や地域交流、高齢社会、女性問題、環境問題、子どもの貧困などのテーマで多数の講演を行う。ＡＷＣ（アジアの女性と子どもネットワーク）代表として、ボランティア活動などにも尽力。2005年日本国際博覧会『愛・地球博』広報プロデューサー、東京オリンピック・パラリンピック競技大会「街づくり・持続可能性」専門委員およびエンブレム委員会を歴任。

ヤン ファン 氏

Code Chrysalis共同創業者

東京を拠点に、企業向けソフトウェアエンジニアリング教育を専門とする。シンガポールでの貿易ビジネスの経験を経て、シリコンバレーの機械学習スタートアップでソフトウェアエンジニアに転身。アラビア語の知識と地域経験を活かし、難民支援を目的としたヨルダンのコーディングブートキャンプを共同設立、CTOを歴任。

沙羅ジューストー 氏

Aww プロデューサー

1995年生まれ、福岡県出身。8歳から18歳までをカナダとハワイで過ごす。大学進学時に日本に帰国し、2018年武蔵野美術大学造形学部造形学科油絵専攻卒業。ギャラリーでキュレーターなどを務めたのち、00年にバーチャルヒューマンを手がけるAwwに入社。23年「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023」SCIENCE&TECHNOLOGY&LOCAL部門の受賞者に選出される。2024年4月に「バーチャルヒューマンと共に生きる」をテーマに「TED conferences」に登壇。

【表彰】（予定）

◎最優秀賞ならびに文部科学大臣賞（1名）賞状、文部科学大臣賞賞状、表彰記念品

◎優秀賞（1名）賞状、表彰記念品

◎審査員特別賞（複数名）賞状、表彰記念品

◎ジュエリー賞（複数名）賞状、表彰記念品

※ファイナリスト特典：Workshopへの参加権、5 Crowns Japan主催の各種シンポジウム、コンサート優待

【協賛】

Tri-Wall Limited.

セイコーウオッチ株式会社

森ビル株式会社

【後援】

外務省、文部科学省

■GEM Talks 過去のファイナリスト出身校 ※直近2年間

＜2025年＞

三田国際科学学園高等学校、桐蔭学園中等教育学校、早稲田大学系属早稲田実業学校高等部、広尾学園高等学校、群馬県立中央中等教育学校、新潟県立新潟高等学校、同志社国際高等学校、筑波大学附属高等学校

＜2024年＞

渋谷教育学園幕張高等学校、金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校、神戸女学院高等学部、東京学芸大学附属国際中等教育学校、立命館高等学校、同志社国際高等学校、獨協埼玉高等学校、都立小石川中等教育学校、慶應義塾女子高等学校

■5 Crowns Japanとは

2021年7月設立、世界5大ミスコンテスト 歴代日本代表有志による、日本と世界の女の子を元気にする活動を推進するための社会貢献活動団体です。世界大会参加で得た経験と、各国代表との絆、及び、代表任期中の社会貢献活動の経験を活かし、国内外における社会貢献活動を行う事を活動目的としています。https://www.5crownsjapan.com/

