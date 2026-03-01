VIATS がプロバスケットボール・小川麻斗選手とアドバイザリー契約を締結！バスケ界から初の起用

株式会社スリーピース

VITAS 初！Bリーグ選手との契約締結

VITAS はこの度、小川麻斗選手（24）とアドバイザリー契約を締結しました。

これまで、野球やサッカー領域など常に高みを目指し挑戦し続けるトップアスリートの活動を幅広くサポート。一方で、プロで活躍するバスケットボール選手との契約締結は、今回が初めてとなります。

小川選手はスピード感溢れるプレーと高いバスケ IQ を武器に、若くして日本バスケットボール界の次代を担う存在として注目を集めています。

ハードな試合日程や激しいトレーニングをこなす小川選手のコンディショニングを、VITAS の高品質なサプリメントを通じてトータルにサポートしたいという想いから、今回の契約に至りました。

選手プロフィール

ポジション：PG

生年月日：2001 年８月 23 日（24歳）

身長／体重：176cm/ 77kg

リーグ登録国籍：日本

出身地：福岡県

卓越したハンドリング技術と広い視野を持つポイントガード。プロの舞台でも主力として活躍。その類まれな勝負強さとリーダーシップで、ファンのみならず専門家からも高い評価を得ている。

福岡第一高等学校：河村勇輝選手とダブルガードを組み、ウィンターカップ連覇などを達成。

日本体育大学：在学中の３年次にプロ入りを決断。

千葉ジェッツ（2022-2025）：天皇杯優勝や EASL 優勝を経験。

京都ハンナリーズ （2025-26）：期限付き移籍で加入、チーム最年少の 24 歳で副将を務める。

コメント

小川麻斗選手

この度、VITAS ファミリーの一員、そしてプロバスケットボール選手初の契約選手として活動させていただけることを心から光栄に思います。

バスケットボールの世界は、常に激しいコンタクトと、シーズン 60 試合を超える過酷なスケジュールとの戦いです。その中で、コートに立ち続け、常に 100％ のパフォーマンスを発揮し続けるためには、単なる練習以上の「準備」が欠かせません。

自分の身体をどう構築し、どう向き合うか。VITAS の徹底した品質へのこだわりと、挑戦を支えるブランドフィロソフィーは、さらなる高みを目指す今の僕にとって最高の武器になると確信しています。

最高のコンディションで、応援してくださる皆さんに熱いプレーを届けること。そして VITAS とともに、日本のバスケットボール界をさらなる熱狂へと導くこと。このパートナーシップを通じて、自分自身の限界を突破していきます。応援よろしくお願いします！

株式会社スリーピース 代表取締役社長・高橋達也

VITAS 初となるプロバスケットボール選手との契約を、日本バスケ界の未来を担う小川麻斗選手と結べたことを大変嬉しく思います。

小川選手のコート上で見せる冷静沈着な判断力と、勝利への飽くなき執念、そして常に自分をアップデートし続ける姿勢は、VITAS が掲げる「バイタリティをプラスする」というブランドフィロソフィーを体現しています。

非常にタフなシーズンを戦い抜く小川選手のコンディション維持を、私たちが全力でバックアップすることで、彼のパフォーマンスがさらに輝きを増すことを確信しています。VITAS は小川選手と共に、バスケ界を熱く盛り上げてまいります。

【ニュートリションブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするニュートリションブランドです。



完全国内生産による安全・高品質な製造にこだわり、プロテインをはじめ複数の商品が国際的アンチドーピング認証「インフォームド・チョイス」を取得。



スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。



そのほかイベント開催、デュアルキャリア採用など多角的な支援を積極的に推進。

スポーツを通じて人々の健康と可能性を広げる企業活動を続けています。

【 株式会社スリーピースについて 】

会社名：株式会社スリーピース

代表者：代表取締役 高橋 達也

本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F

事業内容：健康食品等の企画・開発・販売

設立：2015年(平成27年)8月

資本金：10,000,000円

TEL：03-6812-1093(#)

コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/