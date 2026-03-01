秋田県美郷町と共同企画し開発したホワイトラベンダー“美郷雪華”スキンケアセットが誕生　3月12日(木)　新発売イベント開催

ノイ合同会社

【新商品発表】

平成17年、町のラベンダー畑の一角で、紫色のラベンダーの中に混じって咲いていた１株の奇跡のホワイトラベンダー。それを守り続ける町民の熱い気持ちに応えたい。そこから始まったホワイトラベンダー化粧品プロジェクト。秋田県美郷町の方々との共同企画し出来上がった「美郷雪華（みさとせっか）スキンケアセット」。秋田県美郷町のホワイトラベンダーを使った本製品を、2026年3月11日（木曜日）秋田県美郷町役場でのプレス発表会、3月12日（金曜日）に開催される新商品発表イベントにてお披露目します。

【美郷雪華とは】

“美郷の初夏に、美しい雪の結晶が見られるように”。そんな願いを込めて、白い花は「美郷雪華（みさとせっか）」と名付けられました。秋田県美郷町に咲き誇る希少なホワイトラベンダー。その清らかで凛とした佇まいと、美郷町の美しい水から着想を得て生まれたのが、本スキンケアセットです。

【イベント情報】

■プレス発表会

開催日：2026年3月11日（水曜日）

時 間：14:30～15:00

場 所：美郷町役場

主 催：美郷町役場

商工観光交流課 商工観光交流班

※関係者以外は参加できません。お問い合わせはノイ合同会社までお願いいたします。

■ 新商品発表イベント情報

～美郷雪華化粧品体験会～

開催日：2026年3月12日（木）

時 間：10:00～12:00

会 場：道の駅美郷内（食堂前フリースペース）

イベント内容： 美郷雪華スキンケアを実際にお試しいただけます。

１.ハンドケア体験

まここち 小松田真知子（横手市）

２.ネイル体験

爪屋さん Join place 新井一恵（美郷町）

福祉ネイルfukuwarai 永澤宏子（大仙市）

３.化粧品開発トーク

ノイ合同会社 大間知紀子（茨城県）

※申し込み不要：どなた様でも参加できます。性別年齢問わずお楽しみいただけるので、ぜひ皆様お声がけの上ご参加ください。

主 催：ノイ合同会社、爪屋さん Join place

企画・問合せ：

爪屋さん Join place

お問合せはJoin placeのインスタグラム DMにてお願いいたします。

以下QRコード Join placeのインスタグラム

■美郷雪華スキンケアセットについて

日々のスキンケアをシンプルに。角質層への浸透性を高め、つや・はり・うるおいの実感をもたらす2ステップ設計。べたつかず、すっとなじむため、老若男女問わず使用できるのも特徴のひとつです。

＜セット内容＞

・美郷スキンケア化粧水（ミストタイプ）50ｍL

・美郷スキンケア乳液 （ポンプタイプ）50ｍL

容器デザインは写真とイラストの2パターン。

秋田県美郷町のお土産としてもおすすめです。

写真パターン 美郷町町民のアイデアから生まれましたイラストパターン お土産屋プレゼントにもピッタリ

【成分特徴】

■ セルフブライトニング成分「ホワイトラベンダー花エキス*¹」

本製品最大の特長は、秋田県美郷町で育ったホワイトラベンダー「美郷雪華」から抽出したホワイトラベンダー花エキス*¹。

このエキスは、肌が本来持つブライトニング力に着目したセルフブライトニング成分。

さらに、抽出された成分そのものに、ラベンダー畑に広がる美郷雪華の香りが宿っているため、精油・香料は一切無添加。ホワイトラベンダー花エキス*¹を贅沢に高配合することで、ホワイトラベンダーそのものの力と香りの豊かさを、シンプル処方で実現しました。

*¹整肌成分／配合４％

美郷町に咲き誇るホワイトラベンダー

■ 美郷町の名に恥じない「うるおい・ハリをもたらす機能水」

水の美しさでも知られる美郷町。その名に恥じないよう、水にも徹底的にこだわりました。使用しているのは、独自の特許製法で作られた機能還元性イオン水*²。

角質層までの浸透性を高めるブースター作用に加え、保湿とハリを与える機能を兼ね備えています。さらに、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンEと類似もしており、紫外線などの外的刺激による角質層のダメージをケアし、ホワイトラベンダー花エキス（整肌成分）の力も底上げすることで、すこやかでつややかな肌に導きます。さらに、角質層までの浸透性を高めるブースター作用に加え、保湿とハリを与える機能を兼ね備えています。

ホワイトラベンダー花エキス*¹をしっかりと角質層に届けながら、うるおいに満ちた、パンと張った弾力肌へ導きます。

*²水、ミネラル塩（すべて保湿成分）

角質層断面図

■ 実感とやさしさを両立したシンプル処方

研究開発者自身が、化学物質過敏症かつ敏感肌。

「自分でも使えるものなら、同じ悩みを持つ方にも使ってもらえるはず」

そして、制限がある中でも、つややはり・うるおいに満ちた美肌になりたい・維持したい。

そんな想いから、実感できるのに極力シンプルな処方設計に取り組みました。

■10成分フリー処方

防腐剤／鉱物油／アルコール／界面活性剤／サルフェート／紫外線吸収剤／合成香料／合成着色料／顔料／マイクロプラスチック

※すべての方に肌トラブルがおきないという訳ではありません。

■ 使用感

すっと角質層に馴染み、べたつかないのに、もっちりとしたうるつや肌へ。

まずは三か月間お試しください。

朝晩のケアはもちろん、季節の変わり目や敏感に傾きやすい時期にも心地よく使える使用感です。化粧水はメイクの上からも使用可能のため、日中の水分補給にもご使用いただけます。

モニター様の声

肌は角質層までのこと

■定価にも想いを込めた「ミサト価格」

定価は3,310円（税込）。

カナにすると「美郷（ミサト）」です。

- ３，０００円：本体価格- ３００円 ：消費税- １０円 ：ラベンダー育成協力金

協力金分は、秋田県美郷町役場へ寄付され、美郷町の美しいラベンダー園の景観を守る活動に役立てられます。自分自身を美しく整えながら、地域と自然に貢献できる価格設計です。

■販売店

商品名：美郷雪華スキンケアセット 各1本入り

セット内容：美郷スキンケア化粧水 50ｍL

美郷スキンケア乳液 50ｍL

販売価格：3,310円（税込）

発売・展開：

・道の駅美郷ほか美郷町温泉施設等4か所

・あきた美郷づくり 楽天市場店、Amazon（随時展開予定）

＜物販に関するお問合せ先＞

道の駅美郷

〒019-1302

秋田県仙北郡美郷町金沢字下舘124番地

TEL 0182-37-3000(#) FAX 0182-37-3888(#)

■このリリースに関する問合せ先

ノイ合同会社（担当：内田）

EMAIL:noy20230824@gmail.com

TEL:070-8905-7877(#)

https://noy.amebaownd.com/

ノイ合同会社は、化学物質過敏症で敏感肌である研究者であり代表社員を務める化粧品会社です。「一人でも多くの人を笑顔にする」ことを使命に掲げ、肌や体質に悩みを抱える方、顧客様のニーズにも寄り添える製品づくりを行っています。

代表自身の研究知見と実体験をもとに、成分設計・処方開発・原料選定において科学的視点と生活者視点の両立を重視。お客様一人ひとりの「こんな化粧品がほしかった」という声をかたちにすることを大切にしています。

大量生産・大量消費型ではなく、必要な人に必要な価値を届けるものづくりを通じて、肌に悩みを抱える方の選択肢を広げ、安心と前向きな気持ちを提供してまいります。