【愛知県長久手市初】ふわふわのわたあめが食べられるエンタメ自販機がイオンモール長久手に登場！

株式会社ナカザワ

イオンモール長久手（愛知県長久手市）に、2月24日（火）からカラフルで写真映えするわたあめを作る「全自動わたあめ自販機CANDY SPIN（キャンディスピン）」が登場。設置するのは、4階に時計専門店「タイムステーションNEO」を展開する株式会社ナカザワ（滋賀県湖南市）です。フランチャイズとしての設置は全国でも16カ所目となります。

◆ 屋台のわたあめとは一味違う楽しさ

「CANDY SPIN」のわたあめは、原宿の大人気のレインボーわたあめで有名なショップが監修した本格派。24種類のデザインから選べるカラフルなわたあめを、約2分で自動で作ります。味はイチゴ、レモン、ソーダ、プレーンの4種類。価格は500円で、硬貨のほかPayPayなど各種QRコード決済にも対応しています。設置場所はイオンモール長久手の3階、フードコート前です。

◆ 思わず動画を撮りたくなる仕掛け

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Da_9y3TJZz8 ]

わたあめが作られていく工程はお子さまはもちろん、大人も思わず見入ってしまいます。他の設置店舗では、「自動でわたあめが作られるのをじっと見つめる子どもの姿がかわいい」「思わず動画を撮ってしまう」といった声も多く、Instagramには実際の利用者による投稿も見られるなど、話題を呼んでいます。なかでもイオンモール盛岡南では、朝から晩まで行列ができるほどの人気っぷりです。

"体験型"と"かわいさ"を兼ね備えたわたあめ自販機は、お買い物のついでに、ちょっとした楽しさを味わえる新スポットとして注目を集めそうです。

◆ メンテナンスは時計専門店タイムステーションNEOが行います

イオンモール長久手４階（イオンシネマ横）タイムステーションNEOイオンモール長久手店

セイコー・シチズン・カシオをはじめとした国産ウォッチや人気ブランドウォッチを豊富に取り揃えております。ビジネスシーンからカジュアルまで幅広いデザインをご用意し、贈り物にも最適な一本がきっと見つかります。話題のスマートウォッチも取り扱い中。販売はもちろん、電池交換や時計修理までお気軽にご相談ください。

◆ CANDY SPIN 導入の背景

CANDY SPINは、2024年11月を手始めに展開開始。

その後、岩手県のイオンモール盛岡南やイオンモール新潟亀田インターではわたあめを求め、行列ができるほどの人気となり、全国に拡大中です。今回、全国16箇所目の設置となりました。今回のイオンモール長久手での導入により、東海エリアでの展開をさらに強化します。

◆ 商業施設関係者様へ

CANDY SPINは、

・1800Wの電力が必要で電気工事が必要

・オペレーションの負担が少ない

・高い視認性と集客力

を特徴とした、新しい体験型コンテンツです。

商業施設様との協業・設置提案も随時承っております。

◆ 設置概要

設置場所：イオンモール長久手 3階フードコート前

所在地：〒480-1128 愛知県長久手市勝入塚501番地

商品名：全自動わたあめ自販機 CANDY SPIN

価格：500円（税込）

https://maps.app.goo.gl/Z9q8butTudsz7EXcA

北海道

・イオンモール札幌発寒（3階・フードコート前）2026年3月3日(火)設置予定

岩手県

・イオンモール盛岡南（3階・サンマルク前）

茨城県

・ファッションクルーズ ニューポートひたちなか（本館2階・フードコート横）

埼玉県

・モラージュ菖蒲（3階・タイムステーションNEO前）2026年3月11日(水)設置予定

・イオンモール浦和美園（3階・フードコート前）2026年3月12日(木)設置予定

千葉県

・イオンモール千葉ニュータウン店（3階・フードコート前）

・イオンモール木更津（3階・フードコート入口付近）2026年3月13日(金)設置予定

新潟県

・イオンモール新潟亀田インター店（1階・無印良品前）

石川県

・イオンモール白山（2階・WEGO前）

山梨県

・イオンモール甲府昭和（3階・フードフォレスト前）

静岡県

・イオンモール浜松市野（2階・タイムステーションNEO内）

愛知県

・イオンモール長久手（3階・フードコート前）

滋賀県

・イオンモール草津（3階・ドクターストレッチ前）

・イオンタウン湖南（1階・眼鏡市場前）

京都府

・イオンモール京都桂川（2階・フードコート前）

大阪府

・イオンモールりんくう泉南（2階・SOYU前エスカサイド）2026年3月26日(木)設置予定

兵庫県

・イオンモール伊丹昆陽（1階・光の広場 スタバ前）2026年3月25日(水)設置予定

和歌山県

・イオンモール和歌山店（2階・イオンシネマ・ユーズランド周辺）

香川県

・イオンモール綾川（2階・中央エスカレーター付近）

福岡県

・イオンモール福津（3階・サイゼリア前）

沖縄県

・サンエー那覇メインプレイス（2階・フードコート入口前）

・イオンモール沖縄ライカム（3階・コジマ×ビックカメラ前）

◆ 会社概要

株式会社ナカザワ

株式会社ナカザワは、滋賀県湖南市に本社を構え、全国で時計・眼鏡の専門店を展開する企業です。

現在、国内外で70店舗以上を運営し、ベトナム・カンボジアにも出店。地域に根ざしたサービスを提供しながら、お客様の暮らしに寄り添う存在を目指しています。



時計事業では、国内メーカーの時計はもちろん、海外ブランドも幅広く取り扱い、電池交換やバンド調整などのメンテナンスも店頭で対応。確かな技術と丁寧な接客で、お客様の大切な時計を長くご愛用いただけるようサポートしています。



また、創業70周年を迎えた今、新たな挑戦を続け、さらなる成長を加速させています。長年にわたり培ってきた信頼と実績を大切にしながら、これからも高品質な商品とサービスをお届けしてまいります。



名 称：株式会社ナカザワ

住 所：滋賀県湖南市中央2丁目92番地

設 立：1952年12月10日

年 商：435,600万円

資本金：5,000万円

代表者：代表取締役社長 中澤実仟盛

公式ホームページ：https://nakazawa-group.co.jp/

タイムステーションNEO公式オンラインショップ：https://ts-neo.com/

x：https://x.com/timestationNEO

YouTube：https://www.youtube.com/@TIMESTATIONNEO

note：https://note.com/nakazawa3