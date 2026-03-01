【2026年】癒しのポプリ『宮城県産 ラベンダー・サシェ』 限定数の販売で再登場。

有限会社 西欧館

有限会社西欧館（本社：宮城県仙台市 代表：吉田 顕二郎）が展開するアロマブランド

「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」は、一時在庫切れとなっていた

『宮城県産 天然ラベンダー（通称：べびぃラベンダー）』の再販売をスタート。自然のままに優しい香りを届けるため、天然繊維の専用麻袋でお届け。

■ 知識として深めたい「宮城県産ラベンダー」がお勧めの理由

ラベンダーといえば北海道を思い浮かべる方も多いかもしれません。

しかし、ここ宮城県で育つ真正ラベンダーには、この土地の気候だからこそ生まれる「特別な個性」があります。

1. 北海道より1ヶ月早く届く、初夏の息吹

宮城県のラベンダーは、北海道よりも約1ヶ月早い6月頃に見頃を迎えます。

梅雨の本格的な湿気や夏の厳しい暑さが訪れる直前、最も生命力が溢れる瞬間に収穫されます。

この「1ヶ月の早さ」が、ラベンダー特有のスッとしたカンファー成分を抑え甘さを引き立てます。

2. 日本人の感性に寄り添う「優しい香り」

色は濃くて花芽が小さく、香りは「非常に優しく、角がない」のが特徴です。

東北の穏やかな日差しと、適度な雨量などが相まって、主張しすぎず、それでいて深呼吸したくなるような透明感があります。

3. 語源は「洗う」にあり：心身の浄化の歴史

ラベンダーの語源は、ラテン語で「洗う」を意味する「Lavare（ラヴァーレ）」に由来します。

古代ローマの人々は、入浴や洗濯にラベンダーを使い、心と体の汚れを洗い流すと信じていました。

宮城県産の優しい香りは、まさに現代人の疲れを「洗い流し」、本来の穏やかな状態へと整えてくれます。

■ 「自由な形」で楽しむ、サシェタイプ

本製品は、天然繊維を編んで作られた丈夫で通気性・耐久性に優れた麻袋に包みお届け。

自分だけの「安らぎ袋」に：

好きな時に香りを楽しめるサイズ、枕元、クローゼット、靴箱へ。

専門知見を凝縮：

数多くのアロマ・ハーブ製品を生み出してきたレソンシエルジャポンが、自信を持ってお勧めする「自然そのものが持つ本質的な香り」です。

引き際の美しさ：

100%天然だからこそ、香りが不自然に残り続けることはありません。

役目を終えるとスッと消えていくその潔さが、脳を疲れさせず、良質な休息環境を作ります。

■ 商品・販売情報

ブランド名：

L'essentiel du Japon（レソンシエル ジャポン -レソポン-）

商品名：

宮城県産 天然ラベンダー（サシェ）

特徴：

宮城県産100％天然ラベンダー使用。合成香料・着色料不使用。

【販売ページ】

Amazon: https://amzn.asia/d/067uVBaj

楽天市場: https://item.rakuten.co.jp/lessentiel-japon/sache-lavender/

■ レソンシエルジャポン について

仙台の歴史を刻む「西欧館ビル」を拠点に、香りを通じて豊かなライフスタイルを提案。

「自然と共に豊かな生活」を提供することを理念に、植物や天然成分が持つ本質的な価値の研究開発を行っている。

有限会社西欧館: WEBサイト https://www.seiokan.net/