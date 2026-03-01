『猫とドラゴン』×漫画家『大川ぶくぶ』コラボキャンペーン3月1日(日)より実施！

写真拡大 (全5枚)

株式会社ドリコム


株式会社ドリコム(本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀、以下「ドリコム」)のグループ会社の株式会社スタジオレックス(本社：東京都品川区、代表取締役社長：相見伸之介、以下「スタジオレックス」)は、新感覚スマホRPG『猫とドラゴン』において、2026年3月1日(日)より、漫画家『大川ぶくぶ』氏とのコラボキャンペーンを実施することをお知らせいたします。



■『猫とドラゴン』× 漫画家『大川ぶくぶ』コラボキャンペーン概要


『猫とドラゴン』に『大川ぶくぶ』作画の限定ユニットが登場！


「コラボガチャ」には、下記の新キャラクターが登場！


・URオーブ「アーサー」


・URオーブ「ヴァハ」


・URオーブ「バステト」




2020年に登場したコラボ限定オーブも復刻で登場！


・URオーブ「アスモデウス」


・SRオーブ「レヴィアタン」


・SRオーブ「ジャンヌ」



さらにログインボーナスやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットが獲得できます。参加すればするほど、より多くのコラボガチャチケットを獲得できるので、この機会を逃さず、ぜひお楽しみください。



【コラボ開催期間】2026年3月1日(日)14:00 ～ 2026年3月16日(月)13:59 (16日間)




■コラボキャンペーン一覧
１.コラボガチャ


コラボ限定のURオーブが獲得できるガチャが登場！


コラボ期間中、ログインやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットを獲得することができ、無料で単ガチャを引くこともできます。



<コラボガチャで獲得できるコラボ限定ユニット>



[しょんぼり王]アーサー



※イラストは最終進化時のものです。


[待機モード]ヴァハ



※イラストは最終進化時のものです。


[ぽへっ]バステト



※イラストは最終進化時のものです。


２.コラボ記念ログインボーナス


期間中にアプリにログインすることでコラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できるログインボーナスを開催いたします。



３.コラボ記念ミッション


コラボ記念として特別なミッションを用意いたしました。


ミッションをクリアすることで、コラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できます。



４.召喚バトル報酬にコラボガチャチケット追加


1日3回の召喚バトルに参加するたびにコラボガチャチケットを獲得することができます。





【注意】


※本キャンペーンは都合により予告なく、キャンペーン期間、キャンペーン内容等が変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。




『猫とドラゴン』は、今後もより多くのユーザーの皆様にお楽しみいただけるように、積極的なイベント運営に努めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。




■漫画家『大川ぶくぶ』氏について


マンガ家



■代表作


『ポプテピピック』


『やっぱりチンチランド』



漫画家『大川ぶくぶ』氏 X（旧Twitter）


https://x.com/bkub_comic




■『猫とドラゴン』とは


「手軽だけど本格的なゲームをみんなと一緒に楽しみたい！」そんなオトナのワガママに答える、大人の協力バトルゲームです。


「オーブ」と「ドラゴン」の2種類のユニットを育成し、最大15vs15のギルドバトルで勝利を目指します。




■『猫とドラゴン』の概要


アプリ名


猫とドラゴン








提供元


studiorex Co., Ltd.


提供開始日


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/80650/table/547_1_420d3f6d510e5fb567e936722063928a.jpg?v=202603010551 ]


ジャンル


協力バトルRPG


対応OS


Androidバージョン9.0以降


iOS14.0以降


※kindle関連端末非対応となります


公式サイト


https://official.nekodora.jp/


公式X(旧Twitter)


https://x.com/nekodragons


価格


基本プレイ無料(アプリ内課金あり)


ダウンロード


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80650/table/547_2_05b414ed20304704a791fb3686962329.jpg?v=202603010551 ]


(C)studiorex Co.,Ltd. All Rights Reserved.


(C)大川ぶくぶ




2026年3月1日


株式会社スタジオレックス