SBSラジオ「日曜ヒマするあなたに送る ヌンヌンヌーン！」公開生放送のゲストに四千頭身都築が決定！

静岡放送株式会社

SBSラジオで放送されている番組「日曜ヒマするあなたに送る ヌンヌンヌーン」が、3月29日（日）に静岡駅北口、けやき通りにて開催されるイベント「けやきIRODORI FES」にて公開生放送を開催する。

『ファッショナブル』をテーマにお送りする今回の公開生放送には特別ゲストに、お笑い芸人でありながらファッションブランドを立ち上げ、デザイナーとしての顔も持つ、お笑いトリオ「四千頭身」の都築拓紀さんの出演が決定！

公開生放送では「ラジオスター」アルコ＆ピース酒井 ×「ラジオの化け物」四千頭身都築によるスペシャルトークはもちろん、デザイナー都築拓紀としての一面も見られる企画も予定している。

その他にも番組らしい企画盛りだくさんでお送りする。入場料は無料。

詳しくは番組公式 X をフォローの上ご確認いただきたい。

＜イベント概要＞

日時：3月29日（日） 12:00～14:00

会場：けやき通り（静岡市葵区伝馬町）

出演：【番組パーソナリティ】酒井健太（アルコ＆ピース）、滝澤悠希、杉本真子（SBSアナウンサー） 【ゲスト】都築拓紀（四千頭身）



「けやきIRODORI FES」詳細：https://www.at-s.com/event/article/1895942

番組公式X：https://x.com/sbs_nununu