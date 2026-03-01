ノジマTリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 3月1日開催 京都カグヤライズ vs 木下アビエル神奈川 試合結果

一般社団法人Ｔリーグ


ノジマTリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 3月1日開催 「京都カグヤライズ vs 木下アビエル神奈川」の試合は、3-1で木下アビエル神奈川が勝利しました。