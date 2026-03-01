【失敗しないアート選び】スマホで簡単、部屋にアートを“試着”できる。アート専門EC「artgraph.」が、アプリ不要のAR・合成シミュレーション機能を3月1日リリース！

株式会社PHOTOPRI【ネット通販特有の「サイズ間違い」を防ぐ】「artgraph.」がAR・合成シミュレーション機能を本日実装

アートポスター・アートパネル専門ECサイト「artgraph.（アートグラフ）」を運営する株式会社PHOTOPRIは、2026年3月1日（日）より、公式オンラインストアにて、専用アプリなしで手軽に利用できる「AR（拡張現実）・合成シミュレーション機能」を実装いたしました。

本機能により、購入前にお客様ご自身の部屋で「アートのサイズ感」や「フレームの組み合わせ」をリアルに確認することが可能になります。また、本機能（ベータ版）の公開を記念し、同日より公式Instagramにて豪華プレゼントキャンペーンを実施いたします。

◯「artgraph.」公式サイト https://artgraph.jp/

■機能実装の背景：「アートをもっと気軽に、安心して選んでほしい」

「artgraph.」は、「日本にアートを飾る文化を」というミッションのもと、高品質なアート作品をECサイトを通じてお届けしています。

しかし、オンラインでのアート購入には「実際のサイズ感が部屋に合うか不安」「どのフレームや余白が自分の部屋に馴染むか分からない」といった、通販特有のハードルがありました。

今回実装したシミュレーション機能は、これらの課題を解決し、お客様に「失敗しないアート選び」を提供するためのものです。専用アプリのインストールは一切不要。WEBブラウザ上で手軽に起動でき、納得いくまで「試着」してから購入に進めるため、安心してアートをお迎えいただけます。

■新機能の特徴：アプリ不要で実現する2つの“試着”体験

写真：artgraph.オンラインストアの画面

今回実装された機能は、ブラウザ（Safari、Chrome等）上でそのまま動作するため、専用アプリのダウンロードは一切不要です。気になった作品をすぐに試すことができ、シミュレーション結果をシェアすることで、家族や友人への相談もスムーズに行えます。

1.【部屋に合わせてみる】- 合成シミュレーション機能

あらかじめ用意されたリビングや寝室などのサンプル画像に、選んだアートを合成して配置イメージを確認できる機能です。

- 手軽にイメージ確認： ご自身の部屋に近い雰囲気の画像を選択し、アートを配置することで、インテリアとの相性を購入前にシミュレーションできます。- リアルタイム確認： フレームの種類や余白の有無を選択すると、瞬時にプレビューに反映されます。「この作品にはどのフレームが合うか」などを直感的に比較可能です。- 自由な調整： 商品をドラッグして配置場所を変えたり、二本指操作（PCはスクロール等）で拡大・縮小したりと、自由度の高い操作が可能です。2. 【お部屋に置いてみる（AR）】WebAR機能（スマートフォン専用・ベータ版）写真：artgraph.AR機能使用中の姿

最先端のWebAR技術を用い、スマートフォンのカメラを通して実際の部屋にアートを配置できる機能です。

■【3/1～3/14】AR機能公開記念 Instagramキャンペーン

- 空間認識： 「お部屋に置いてみる（AR）」ボタンを押して空間をスキャンすると、壁や平面を自動認識し、壁や家具などの平面にアートが配置されます。- 直感的な操作： 指先ひとつで移動・調整ができ、スマホを動かしながらカメラの角度を変えることで、様々な場所での見え方を確認できます。※推奨環境：スマートフォン限定■【3/1～3/14】AR機能公開記念 Instagramキャンペーン

新機能のリリースを記念し、抽選で素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153221/table/44_1_1806657bdb64b8c4dbce906d3ff640ad.jpg?v=202603010551 ]

■代表の言葉：『試着』体験で、アートと暮らしの距離を近づける『試着』体験で、アートと暮らしの距離を近づける

「せっかく気に入ったアートを買ったのに、届いてみたらサイズが合わなかった」



私たちは、そんな悲しい体験をゼロにしたいと考えました。

創業以来培ってきた「PHOTOPRI」の印刷技術により、品質には絶対の自信を持っています。だからこそ、購入に至るまでの「迷い」をスマホを通じた体験で解消し、誰もが自信を持ってアートを迎え入れられる環境を作りたかったのです。

今回のAR機能は、まだベータ版としての第一歩です。しかし、これにより「アートを飾る」という行為が、家具を選んだり、カーテンを変えたりするのと同じくらい、日常的でワクワクする体験になると確信しています。



これからもartgraph.は、皆様のライフスタイルを彩るパートナーとして、体験価値の向上に努めてまいります。

■artgraph.jpについてartgraph. ロゴ

artgraph.は、プロ向け印刷サービスで約20年の歴史を持つ株式会社PHOTOPRIが、その技術とノウハウを消費者市場に展開するD2Cブランドです。

「アーティストを支援し、アートをより身近なものにする」というミッションのもと、広い色域を再現できるジークレープリント技術と高品質なファインアート紙を使用し、専門家が選び抜いた世界の名画から新進気鋭のアーティスト作品まで、幅広いラインナップを提供しています。

【運営会社概要】

会社名：株式会社PHOTOPRI

代表者：代表取締役 松邑佑太

所在地：東京都板橋区

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社PHOTOPRI artgraph.事業部

担当：広報担当者

TEL：070-9278-8828

Email：info@artgraph.jp

URL：https://artgraph.jp/pages/contact