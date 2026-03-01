東京・小金井市にて『アニマチReクリエイション2026』が3月に開催
2026年3月に東京都小金井市内各所にて開催される「アニマチReクリエイション2026」では、キャストが出演する、アニメ「おちこぼれフルーツタルト」（イベント出演：新田ひより（桜 衣乃 役）、守屋 亨香（緑 へも 役）、田中 貴子（中町 るあ 役） ）、アニメ「ISLAND」（イベント出演：川口 敬一郎監督、中島 唯（反取 芽衣 役）、高柳 知葉（鳩間 杏 役）、田中 貴子（砂田 笑里 役）、小林 亨庸尊（プロデューサー））などの作品によるイベントに加え、第49回日本アカデミー賞の優秀アニメーション作品賞を受賞した劇場アニメ「ひゃくえむ。」のアニメーション監督である岩井澤 健治氏による創作秘話と制作聖地巡りのトークイベントなどを開催いたします。
その他、「デートウォーズ」（イベント出演：百瀬祐一郎（原作者）、乾夏寧（70年代時空旅楽団 已己巳己 巳己役）、春川芽生（80年代時空旅楽団 九延毘古 葉麗役）、琴宮歩夢（90年代時空旅楽団 袮々切丸 榲桲役）、瀬戸桃子（00年代時空旅楽団 田中 二子役））によるトークイベント、アニメ制作会社「フィール」（イベント出演：岩井映美里（声優）、柳川沙樹（アニメーター）、羽隅華澄（アニメーター）、川越芽衣（アニメーター））など多くのキャストやクリエイターが参加を予定しております！
「アニマチReクリエイション」はアニメ制作会社が多く集まる東京・中央線沿線の街より、クリエイティブかつディープな内容をファンと共有することを目的に開催されます。
深く作品やクリエイティブな話題にフォーカスしたステージや展示をはじめ、地域の店舗と連携した企画なども用意しており、街全体で楽しめるイベントとなっております。
その他ステージイベントの前後には、小金井市内各所において、アニメ「おちこぼれフルーツタルト」の地域コラボイベントとして市内各店舗での限定ポストカード配布およびキャラクターパネルの展示、武蔵小金井駅前の宮地楽器ホールではアニメ「おちこぼれフルーツタルト」の聖地である小金井とのコラボ開始から5周年にあわせた企画展示を行います。
チケット情報やイベントの最新情報は公式X（@Animachi_Re ）をフォロー頂き、公式サイトよりご確認ください。2026年3月は小金井へ多くの方々のお越しをお待ちしております！
イベントについて
（名称）
アニマチReクリエイション2026
（開催日）
ステージイベント 2026年3月14日(土)
他前後日程でいろいろなイベントを予定
（開催場所）
宮地楽器ホール 他小金井市内各所
（主催）
アニマチReクリエイション連絡協議会
（公式サイト）
https://anime-re.tokyo/
（公式X（旧Twitter））
https://x.com/animachi_re
（参加作品、出演者等）
劇場アニメ「ひゃくえむ。」
アニメ「おちこぼれフルーツタルト」
アニメ「ISLAND」
デートウォーズ
DRAWS A DREAM
Coeur a Coeur
feel.
(株)スタジオジブリ 古城 環
山賀 博之
他多数
参加決定作品・ステージ
＜参加作品＞
劇場アニメ「ひゃくえむ。」
＜イベント名＞
トークイベント「密着！岩井澤健治の現在ー劇場アニメ『ひゃくえむ。』創作秘話と制作聖地巡り」
＜ステージ日時＞
2026年3月14日（土）18:00～19:30（開場 17:30）
観覧無料・指定席（抽選および先着）
＜会場＞
宮地楽器ホール・大ホール
＜出演者＞
岩井澤 健治（アニメーション監督）
上甲 トモヨシ（MC）
参加決定作品・ステージ
＜参加作品＞
アニメ「おちこぼれフルーツタルト」
＜イベント名＞
アニメ『おちこぼれフルーツタルト』れっつごー！フルーツタルト！おちこぼれだってファンミーティング！その２！
＜ステージ日時＞
2026年3月14日（土）13:30～14:30（開場 13:00）
観覧無料・指定席（抽選および先着）
＜会場＞
宮地楽器ホール・大ホール
＜出演者＞
新田 ひより（桜 衣乃 役）
守屋 亨香（緑 へも 役）
田中 貴子（中町 るあ 役）
参加決定作品・ステージ
＜参加作品＞
アニメ「ISLAND」
＜イベント名＞
3人娘とスタッフで振り返るTVアニメ「ISLAND」
＜ステージ日時＞
2026年3月14日（土）15:30～16:30（開場 15:00）
観覧無料・指定席（抽選および当日整理券）
＜会場＞
宮地楽器ホール・小ホール
＜出演者＞
中島 唯（反取 芽衣 役）
高柳 知葉（鳩間 杏 役）
田中 貴子（砂田 笑里 役）
川口 敬一郎（監督）
小林 亨庸尊（プロデューサー）
跡部 泰広（司会）
参加決定作品・ステージ
＜参加作品＞
デートウォーズ
＜イベント名＞
デートウォーズ 監獄授業～出張編～
＜ステージ日時＞
2026年3月14日（土）12:20～13:20（開場 11:50）
観覧無料・指定席（先着）
＜会場＞
宮地楽器ホール・小ホール
＜出演者＞
百瀬祐一郎(原作者)
乾夏寧(70年代時空旅楽団 已己巳己 巳己役)、
春川芽生(80年代時空旅楽団 九延毘古 葉麗役)
琴宮歩夢(90年代時空旅楽団 袮々切丸 榲桲役)
瀬戸桃子(00年代時空旅楽団 田中 二子役)
参加決定作品・ステージ
＜イベント名＞
『フィールのころもありころもなし』#1
＜ステージ日時＞
2026年3月14日（土）11:10～12:10（開場 10:50）
観覧無料（当日整理券）
＜会場＞
宮地楽器ホール・地下1階スペース
＜出演者＞
柳川沙樹(アニメーター)
羽隅華澄(アニメーター)
川越芽衣(アニメーター)
＜スペシャルゲスト＞
岩井映美里(声優)
< MC >
跡部泰広(フィール宣伝)
参加決定作品・ステージ
＜イベント名＞
古城環スペシャルトークショー
＜ステージ日時＞
2026年3月14日（土）13:30～14:30（開場 13:15）
観覧無料・自由入場
＜会場＞
宮地楽器ホール・地下1階スペース
＜出演者＞
(株)スタジオジブリ ポストプロダクション部 部長 古城 環 氏
参加決定作品・ステージ
＜イベント名＞
「AI×アニメ」
＜ステージ日時＞
2026年3月14日（土）15:00～16:00（開場 14:45）
観覧無料・自由入場
＜会場＞
宮地楽器ホール・地下1階スペース
＜出演者＞
株式会社ガイナックス 元社長 山賀 博之 氏
参加決定作品・ステージ
＜参加作品＞
DRAWS A DREAM（ドローズ・ア・ドリーム）
＜イベント名＞
DRAWS A DREAM スペシャルステージ
＜ステージ日時＞
2026年3月14日（土）17:30～18:30（開場 17:15）
観覧無料・自由入場
＜会場＞
宮地楽器ホール・地下1階スペース
＜出演者＞
Milieu
Ellememe
異国のルミナリア
参加決定作品・ステージ
＜参加作品＞
Coeur a Coeur
＜イベント名＞
Coeur a Coeur スペシャルライブ
＜ステージ日時＞
2026年3月14日（土）19:30～20:30（開場 19:15）
観覧無料・自由入場
＜会場＞
宮地楽器ホール・地下1階スペース
＜出演者＞
Coeur a Coeur
参加決定作品・展示
＜展示作品＞
アニメ「おちこぼれフルーツタルト」
＜展示日時＞
2026年3月12日（木）～15日（日） 10:00～20:00
ただし14日（土）のみ21:00まで
＜会場＞
宮地楽器ホール・1階
参加決定クリエーター・地域コラボ
＜コラボ作品＞
アニメ「おちこぼれフルーツタルト」
＜コラボ期間＞
2026年3月6日（金）～29日（日）
＜店舗＞
デイリーズ カフェ ヒガコ
亀屋本店
ジャノメキッチンじざい
Suzie-Q
ケーニッヒ小金井本店
ドコモショップnonowa東小金井店
コガネイチーズケーキ
菓子工房ビルドルセ
ナナヨウオート
東小金井駅前整体院
武蔵小金井駅前整体院
小金井坂下整体院