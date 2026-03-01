東京・小金井市にて『アニマチReクリエイション2026』が3月に開催

一般社団法人小金井アニメ協議会

2026年3月に東京都小金井市内各所にて開催される「アニマチReクリエイション2026」では、キャストが出演する、アニメ「おちこぼれフルーツタルト」（イベント出演：新田ひより（桜 衣乃 役）、守屋 亨香（緑 へも 役）、田中 貴子（中町 るあ 役） ）、アニメ「ISLAND」（イベント出演：川口 敬一郎監督、中島 唯（反取 芽衣 役）、高柳 知葉（鳩間 杏 役）、田中 貴子（砂田 笑里 役）、小林 亨庸尊（プロデューサー））などの作品によるイベントに加え、第49回日本アカデミー賞の優秀アニメーション作品賞を受賞した劇場アニメ「ひゃくえむ。」のアニメーション監督である岩井澤 健治氏による創作秘話と制作聖地巡りのトークイベントなどを開催いたします。

その他、「デートウォーズ」（イベント出演：百瀬祐一郎（原作者）、乾夏寧（70年代時空旅楽団 已己巳己 巳己役）、春川芽生（80年代時空旅楽団 九延毘古 葉麗役）、琴宮歩夢（90年代時空旅楽団 袮々切丸 榲桲役）、瀬戸桃子（00年代時空旅楽団 田中 二子役））によるトークイベント、アニメ制作会社「フィール」（イベント出演：岩井映美里（声優）、柳川沙樹（アニメーター）、羽隅華澄（アニメーター）、川越芽衣（アニメーター））など多くのキャストやクリエイターが参加を予定しております！

「アニマチReクリエイション」はアニメ制作会社が多く集まる東京・中央線沿線の街より、クリエイティブかつディープな内容をファンと共有することを目的に開催されます。

深く作品やクリエイティブな話題にフォーカスしたステージや展示をはじめ、地域の店舗と連携した企画なども用意しており、街全体で楽しめるイベントとなっております。

その他ステージイベントの前後には、小金井市内各所において、アニメ「おちこぼれフルーツタルト」の地域コラボイベントとして市内各店舗での限定ポストカード配布およびキャラクターパネルの展示、武蔵小金井駅前の宮地楽器ホールではアニメ「おちこぼれフルーツタルト」の聖地である小金井とのコラボ開始から5周年にあわせた企画展示を行います。

チケット情報やイベントの最新情報は公式X（@Animachi_Re ）をフォロー頂き、公式サイトよりご確認ください。2026年3月は小金井へ多くの方々のお越しをお待ちしております！



イベントについて

（名称）

アニマチReクリエイション2026

（開催日）

ステージイベント 2026年3月14日(土)

他前後日程でいろいろなイベントを予定

（開催場所）

宮地楽器ホール 他小金井市内各所

（主催）

アニマチReクリエイション連絡協議会

（公式サイト）

https://anime-re.tokyo/

（公式X（旧Twitter））

https://x.com/animachi_re

（参加作品、出演者等）

劇場アニメ「ひゃくえむ。」

アニメ「おちこぼれフルーツタルト」

アニメ「ISLAND」

デートウォーズ

DRAWS A DREAM

Coeur a Coeur

feel.

(株)スタジオジブリ 古城 環

山賀 博之

他多数



参加決定作品・ステージ

＜参加作品＞

劇場アニメ「ひゃくえむ。」

＜イベント名＞

トークイベント「密着！岩井澤健治の現在ー劇場アニメ『ひゃくえむ。』創作秘話と制作聖地巡り」

＜ステージ日時＞

2026年3月14日（土）18:00～19:30（開場 17:30）

観覧無料・指定席（抽選および先着）

＜会場＞

宮地楽器ホール・大ホール

＜出演者＞

岩井澤 健治（アニメーション監督）

上甲 トモヨシ（MC）

参加決定作品・ステージ

＜参加作品＞

アニメ「おちこぼれフルーツタルト」

＜イベント名＞

アニメ『おちこぼれフルーツタルト』れっつごー！フルーツタルト！おちこぼれだってファンミーティング！その２！

＜ステージ日時＞

2026年3月14日（土）13:30～14:30（開場 13:00）

観覧無料・指定席（抽選および先着）

＜会場＞

宮地楽器ホール・大ホール

＜出演者＞

新田 ひより（桜 衣乃 役）

守屋 亨香（緑 へも 役）

田中 貴子（中町 るあ 役）

参加決定作品・ステージ

＜参加作品＞

アニメ「ISLAND」

＜イベント名＞

3人娘とスタッフで振り返るTVアニメ「ISLAND」

＜ステージ日時＞

2026年3月14日（土）15:30～16:30（開場 15:00）

観覧無料・指定席（抽選および当日整理券）

＜会場＞

宮地楽器ホール・小ホール

＜出演者＞

中島 唯（反取 芽衣 役）

高柳 知葉（鳩間 杏 役）

田中 貴子（砂田 笑里 役）

川口 敬一郎（監督）

小林 亨庸尊（プロデューサー）

跡部 泰広（司会）

参加決定作品・ステージ

＜参加作品＞

デートウォーズ

＜イベント名＞

デートウォーズ 監獄授業～出張編～

＜ステージ日時＞

2026年3月14日（土）12:20～13:20（開場 11:50）

観覧無料・指定席（先着）

＜会場＞

宮地楽器ホール・小ホール

＜出演者＞

百瀬祐一郎(原作者)

乾夏寧(70年代時空旅楽団 已己巳己 巳己役)、

春川芽生(80年代時空旅楽団 九延毘古 葉麗役)

琴宮歩夢(90年代時空旅楽団 袮々切丸 榲桲役)

瀬戸桃子(00年代時空旅楽団 田中 二子役)

参加決定作品・ステージ

＜イベント名＞

『フィールのころもありころもなし』#1

＜ステージ日時＞

2026年3月14日（土）11:10～12:10（開場 10:50）

観覧無料（当日整理券）

＜会場＞

宮地楽器ホール・地下1階スペース

＜出演者＞

柳川沙樹(アニメーター)

羽隅華澄(アニメーター)

川越芽衣(アニメーター)

＜スペシャルゲスト＞

岩井映美里(声優)

< MC >

跡部泰広(フィール宣伝)

参加決定作品・ステージ

＜イベント名＞

古城環スペシャルトークショー

＜ステージ日時＞

2026年3月14日（土）13:30～14:30（開場 13:15）

観覧無料・自由入場

＜会場＞

宮地楽器ホール・地下1階スペース

＜出演者＞

(株)スタジオジブリ ポストプロダクション部 部長 古城 環 氏

参加決定作品・ステージ

＜イベント名＞

「AI×アニメ」

＜ステージ日時＞

2026年3月14日（土）15:00～16:00（開場 14:45）

観覧無料・自由入場

＜会場＞

宮地楽器ホール・地下1階スペース

＜出演者＞

株式会社ガイナックス 元社長 山賀 博之 氏

参加決定作品・ステージ

＜参加作品＞

DRAWS A DREAM（ドローズ・ア・ドリーム）

＜イベント名＞

DRAWS A DREAM スペシャルステージ

＜ステージ日時＞

2026年3月14日（土）17:30～18:30（開場 17:15）

観覧無料・自由入場

＜会場＞

宮地楽器ホール・地下1階スペース

＜出演者＞

Milieu

Ellememe

異国のルミナリア

参加決定作品・ステージ

＜参加作品＞

Coeur a Coeur

＜イベント名＞

Coeur a Coeur スペシャルライブ

＜ステージ日時＞

2026年3月14日（土）19:30～20:30（開場 19:15）

観覧無料・自由入場

＜会場＞

宮地楽器ホール・地下1階スペース

＜出演者＞

Coeur a Coeur



参加決定作品・展示

＜展示作品＞

アニメ「おちこぼれフルーツタルト」

＜展示日時＞

2026年3月12日（木）～15日（日） 10:00～20:00

ただし14日（土）のみ21:00まで

＜会場＞

宮地楽器ホール・1階



参加決定クリエーター・地域コラボ

＜コラボ作品＞

アニメ「おちこぼれフルーツタルト」

＜コラボ期間＞

2026年3月6日（金）～29日（日）

＜店舗＞

デイリーズ カフェ ヒガコ

亀屋本店

ジャノメキッチンじざい

Suzie-Q

ケーニッヒ小金井本店

ドコモショップnonowa東小金井店

コガネイチーズケーキ

菓子工房ビルドルセ

ナナヨウオート

東小金井駅前整体院

武蔵小金井駅前整体院

小金井坂下整体院