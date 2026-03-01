【まじめえひめ公式X プレゼントキャンペーン】柑橘のサラブレッド！？愛媛の柑橘のニューフェイス“紅プリンセス”をプレゼント！

株式会社エースクリエイティブ

まじめなえひめ研究所（愛媛県松山市本町6丁目7-4・代表秋山真哉・https://majimena.ehime.jp/）が運営している、まじめえひめ公式X『まじめ課長のまじめなつぶやき日記』（https://twitter.com/majimeehime）で愛媛県のグッズや産品をフォロワーに向けてプレゼントするキャンペーンを毎月実施しています。3月は愛媛県オリジナルの新品種”紅プリンセス“をプレゼントします。

■まじめえひめ公式X『まじめ課長のまじめなつぶやき日記』 とは

愛媛県では、「まじめ」をキーワードに県内の魅力を伝える、「まじめえひめ」プロジェクトを実施しています。まじめえひめ公式Xでは、愛媛の「まじめ」な魅力を多くの人に届けたいと思った、「まじめえひめ」イメージキャラクターである“まじめ課長”がアカウントの運用を担当し、知る人ぞ知る愛媛県の情報やイベント情報などを毎日投稿しています。

■まじめえひめ公式X 3月キャンペーンは、愛媛県限定栽培の新品種柑橘 “紅プリンセス”をプレゼント！

まじめえひめ公式Xでは、フォロワーの皆様に感謝の気持ちを込めて、愛媛県のグッズや県産品をプレゼントするキャンペーンを毎月実施しています。

3月は、2025年に誕生した愛媛県オリジナル品種の高級柑橘“紅プリンセス”5kg詰め合わせをフォロワー3名に向けてプレゼントします。

母親に「紅まどんな」、父親に「甘平」をもつ、まさに柑橘のサラブレッドである「紅プリンセス」。

「紅まどんな」のゼリーのような食感に「甘平」の甘い果汁を楽しむことができ、春の訪れを告げてくれる期待の新品種です。

■実施概要

実施内容：愛媛県オリジナル品種“紅プリンセス”5kgを3名様にプレゼント

開催期間：2026年3月１日(日)18:00～3月５日(木)23:59

応募方法：１.まじめえひめ公式Xをフォロー

２.キャンペーンポストをリポスト