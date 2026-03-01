元ヘンリーヘンリーズVo,村瀬湊(むらせみなと)によるソロプロジェクト/ハイエナカー、新代田FEVERで最大規模のワンマンライブ『焦がしたパンにたっぷりのマーマレード』が開催決定！！

株式会社ディスクユニオン

元ヘンリーヘンリーズのボーカリスト、村瀬湊(むらせみなと)によるソロプロジェクト、ハイエナカーが新代田FEVERでのワンマンライブを2026年11月27日（金）に行うことが決定いたしました。イベント名は『焦がしたパンにたっぷりのマーマレード』となっており、サポートメンバーとして長島 アキト（Ba./町田直隆BAND、ex本棚のモヨコ）、白井岬（Gt./新井清弥）、楠蓮（Dr./BOND LOST ACT）、さらにリズムギターとしてシンガーソングライターのスズキケントが参加した５人編成でのライブとなります。

ハイエナカーは、2025年11月5日に2ndアルバム『世界中に張り巡らされてる運命の赤い糸を全部切って僕に繋いで!?』をリリースし、アルバムから「スタンバイfeat.ツチヤカレン」と、昨年新宿紅布で開催された『世界中に張り巡らされてる運命の赤い糸を全部切って僕に繋いで!?』のレコ発ワンマンライブの映像が使用された「てぃあどろっぷ」のMVが公開中です。



ハイエナカー『スタンバイ feat.ツチヤカレン』Music Video

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=cu8DF7C8edU ]



ハイエナカー『てぃあどろっぷ』Music Video

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=xHtdB6vDxtc ]

アルバムは各種ストリーミングサービスおよびディスクユニオン、タワーレコード他全国のCDショップにて好評発売中。精力的に活動を続けるハイエナカーの今後の動きにぜひご注目ください。

https://diskunion.net/portal/ct/detail/1009085095



【ライブ情報】

2026年11月27日（金）

新代田FEVER

ハイエナカーワンマンライブ『焦がしたパンにたっぷりのマーマレード』

OPEN 19:00 START 19:30

ADV. \4,000 DOOR. \4,500

学割. \2,500

(各チケットドリンク代別)



チケット券種:

プレイガイド（LivePocket）https://livepocket.jp/e/hyenacar_oneman_01

手売チケット

※どちらも同時入場



【リリース情報】

・アーティスト: ハイエナカー

・タイトル: 世界中に張り巡らされてる運命の赤い糸を全部切って僕に繋いで!?

・発売日: 2025/11/5(水)

・レーベル: Remember Records

・仕様: CD / Download / Streaming

・規格番号: REME-1

・マルチリンク：https://diskunion.lnk.to/REME1



【プロフィール】

東京出身2017年に元ヘンリーヘンリーズの村瀬みなとのソロプロジェクトとして始動。サポートメンバーを迎え都内のライブハウスを中心にバンド編成で活動中。飾らない言葉と普遍的なメロディーをハスキーなハイトーンボイスで歌い上げる。全てのレコーディング&ミックスを自身で手掛け、ライブのみならず音源も大きな表現のひとつとなっている。



【ソーシャル】

X（旧Twitter）

https://x.com/sougousikai

Instagram

https://www.instagram.com/sougousikai/?hl=ja

YouTube

https://www.youtube.com/@hyenacar