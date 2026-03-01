登録者300万人突破に向け「ボンボンTV」が3月毎日3本投稿！「春休みだよ！めざせ登録者300万人！チャンネル登録はしてくれた？ボンボン動画祭！」を開催

UUUM株式会社

UUUM株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下「UUUM」)は、株式会社講談社と共同運営している国内最大級のYouTubeチャンネル「ボンボンTV(チャンネル登録者数278万人：2026年2月時点)」において、2026年3月のチャンネル登録者数300万人突破を目指す大規模プロジェクト「春休みだよ！めざせ登録者300万人！チャンネル登録はしてくれた？ボンボン動画祭！」を開催します。累計再生数67億回を超える影響力を背景に、毎日3本の動画投稿や人気クリエイターとのコラボレーション、さらに、新衣装のお披露目や重大発表を通じ、視聴者の方に楽しんでいただけるコンテンツを提供します。

春休みを熱くする毎日3本投稿！登録者300万人へのカウントダウンがスタート！3月最後には重大発表も

本期間中は、1日あたりバラエティ動画2本、ショート動画1本の計3本を毎日休まず投稿予定。子どもたちの創作意欲を刺激する人気企画「予算別ダンボール〇〇作り」や、大人気の「ボンボンドロップシール企画」、そしてチャンネルの代名詞とも言える「巨大〇〇作り」など、好奇心をくすぐる多彩なコンテンツを網羅します。また、人気インフルエンサーとのコラボ動画も複数投稿予定です。3月最後には重大発表も用意しています！



▼本プロジェクトの発表動画

【ご報告】ついに復活します・・・

3月後半にはボンボンTVメンバーの新衣装をお披露目！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=f4g-KNAZqx8 ]

3月後半にはメンバーの新衣装も公開予定です。新しいビジュアルで活動するメンバーの姿は、長年応援してくださっているファンの方には「チャンネルの進化」を感じていただき、最近ボンボンTVを見始めたばかりの方には、「ボンボンTVの世界観」をより深く楽しんでいただくための、重要なアップデートです。



公開日や新衣装にまつわる特別な企画については、公式SNSおよびチャンネル内で改めてお知らせします。メンバーの個性溢れる新衣装をお楽しみに！

ボンボンTVについて

UUUMと株式会社講談社が共同で運営しているYouTubeチャンネル。

2026年2月時点で、チャンネル登録者数は278万人、チャンネル開設からの累計再生回数は67億回再生に上ります。

「ボンボンTV」は、「まずは見てみる、やってみる！」を合言葉に日々チャレンジ！実験や工作をはじめとした「やってみた動画」や小学生トレンドを絡めたバラエティ企画をボンボン発信する「面白くて、ためになる」ネット放送局です。

ボンボンTV YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Bom-BomTV

UUUMについて

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。 国内最大級のMCN(マルチチャンネルネットワーク)であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。 15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。

社名：UUUM(ウーム)株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月

コーポレートサイト：https://uuum.co.jp/

クリエイターサイト：https://uuum.jp/