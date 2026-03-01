【中国名菜 銀座アスター本店】春限定 贅沢中華風パフェが登場!!～ティーコーナーでもゆったり至福のひとときを～

銀座アスター食品株式会社苺とルバーブと杏仁のパフェ

銀座アスター食品株式会社（本社：東京都中央区、 代表取締役社長：矢谷郁）が運営する銀座アスター本店は、春のおすすめパフェ「苺とルバーブと杏仁のパフェ」を販売しております。またティーコーナーも12:00~16:30にて営業しております。銀座通りを眺めながら、ゆったり至福のひとときをお楽しみ頂けます。

中国料理には歴史的で地方色豊かな名菜の数々が存在しますが、甘い料理（甜菜）の分野と甜点心（甘い点心）は“宴席料理”の一部として発達しています。銀座アスター本店では「“宴席料理”ではなく“アラカルト”でも本格的かつ特色のある“デザート”をお楽しみいただきたい」という想いを込めて、様々なデザート開発に取り組んでおります。なかでも季節の中華風パフェは、中国料理特有の素材やフレーバーを取り入れながら見た目も美しく洗練された味わいで、多数のお客様からご好評のお声をいただく人気商品に成長いたしました。

銀座アスター本店は、これからも中国料理の新しい楽しみ方を提案し続けてまいります。

【銀座アスター本店 HP】 https://www.ginza-aster.co.jp/shops/01honten/

【銀座アスター100周年特設サイト】 https://100th.ginza-aster.co.jp/

◆苺とルバーブと杏仁のパフェ

〇価格 3,300円（税込） 3月2日（月）～5月31日（日）

春の訪れを告げる苺を主役に、中国料理が育んできた素材と香りのエッセンスを幾重にも重ねた、華やぎと奥行きを湛える中華風パフェです。

苺のみずみずしい甘酸っぱさを中心に、ルバーブのさわやかな酸味、ライチーがほのかに香るやわらかな杏仁豆腐、中国の甘酒「酒醸（チューニャン）」の穏やかな旨みを重ね、さらに香菜（パクチー）と抹茶のほろ苦さを忍ばせました。層を重ねるごとに表情を変え、香り豊かな余韻をお楽しみいただけます。

【詳細内容（下段から）】

〇ルバーブとローズペダルのジュレ

〇ライチー風味のやわらか杏仁豆腐

〇苺

〇ルバーブと苺のコンフィチュール

〇パクチーと抹茶のメレンゲ

〇酒醸（チューニャン）とココナッツのソルベ

〇苺のクリーム

〇苺・ブルーベリー・マイクロパクチー

〇ルバーブのチップ

◆ティーコーナーのご紹介

〇営業時間

12：00～16：30 (デザートL.O 14：30 / ティータイムL.O 16：00)

銀座アスター本店 ティーコーナー

〇メニューのご紹介

上記ご紹介のパフェをはじめ、厳選した各種中国茶もご用意しております。

なお、中国茶をご注文のお客様には、中華小菓子を添えてご提供いたします。

〇中国茶

・清香凍頂烏龍茶 1名様1ポット1,375円

・極品鉄観音 1名様1ポット1,375円

・春毫茉莉花茶 1名様1ポット1,375円

・東方美人 1名様1ポット1,375円

・ローズライチティー 1名様1ポット1,375円

・ハーブティー 1名様1ポット1,485円

※表示価格は税込みです。

【銀座アスター食品株式会社】

昭和元年（1926年）銀座に創業した銀座アスター。以来、中国料理専門店として日本社会に中国食文

化の価値を発信しつづけ、首都圏を中心に32店のレストランと15店のデリカショップを経営しています。昭和後期から現在に至るまで中国各地への現地研修を重ね、原典に学びながら、日本の食材や季節感を生かした独自の料理を提供しています。出店エリアに深く根差した継続的な営業を方針とし、お客様に長くご愛顧いただけるレストランを目指しております。

【銀座アスターHP】https://www.ginza-aster.co.jp/(https://www.ginza-aster.co.jp/)