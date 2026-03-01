QUEST株式会社がVTuber事務所「くえにこ！」を発表。異例の“無名”期間を経て、新体制でのタレントマネジメントを開始。

QUEST株式会社

QUEST株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：大畑仁徳）は、この度、VTuberマネジメント事業において、VTuber事務所としての名称を「くえにこ！」（英語表記：Q-Enico!）とすることを発表いたします。 VTuberユニット「Stellarhyth ‐ステラリズ‐」のデビューから約1年半の“無名”期間を経て、ファンの皆様により一層推し活を楽しんでもらうことを目的とした新たな体制が決定したことを併せてお知らせいたします。

■ "事務所名が無し"という異例の1年半を経て

QUEST株式会社は2022年に設立し、2024年7月の「Stellarhyth ‐ステラリズ‐」のデビュー以前から多くのファンの皆様に支えられながらVTuber事務所として事業を続けてまいりました。「Stellarhyth ‐ステラリズ‐」のデビュー以降はQUEST株式会社という法人自体が事務所としての役割を担っており、独自の事務所名称は存在しておりませんでした。

この度、QUEST株式会社は創業5年という節目を迎え、VTuber事務所としてファンの皆様により一層推し活を楽しんでもらえるように新たなマネジメント体制の決定に合わせて事務所名を「くえにこ！」（英語表記：Q-Enico!）とすることを発表いたします。

■ 新事務所名「くえにこ！」（Q-Enico!）に込めた想い

「くえにこ！」（Q-Enico!）という名称は、私たちが目指すエンターテインメントの形を示す言葉の頭文字の組み合わせで構成されています。

- １.Q：Quest（クエスト）未知なるエンタメへの「探求・挑戦」- ２.E：Electric（エレクトリック）心を揺さぶる「衝撃的な」体験- ３.Ni：Nijigen（ニジゲン）無限の可能性を秘めた「2次元」の世界- ４.Co：Community（コミュニティ）誰もが主役になれる「共同体」

今回の新事務所名を機に、所属タレントのマネジメント体制をさらに強化し、これまで以上に質の高いコンテンツ提供とファンコミュニティの活性化を図ってまいります。 「くえにこ！」は、単なる管理組織ではなく、タレントそれぞれの「類まれなる才能」を爆発させ、ファンの皆様と共に常識を超える挑戦に挑み続け、VTuber業界の新時代を創造するように進化し続けて行きます。

新体制となった「くえにこ！」ならびに所属タレントへ溢れんばかりのご声援をよろしくお願いいたします。

くえにこ！公式X（旧：Twitter）アカウント：https://x.com/Q_Enico

■ QUEST株式会社について

QUEST株式会社は、「挑戦を当たり前にする」をMISSIONに掲げ、エンターテインメントの力で新時代の創造を目指すVTuberプロダクションです。

すべてのメンバー・スタッフが“プロであること”に誇りを持ち、常に高いクオリティと革新性を追求しています。

国内ではVTuberグループ「ステラリズ」「Vquet」並びに「新弐あむ」、国外ではベトナムにてVTuberグループ「FRAMERS」の運営をしており、ライブ配信・音楽・イベントを通じて、世界中のファンと共に新たなエンタメ体験を創出しています。

■ 会社概要

会社名：QUEST株式会社

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4丁目7番7号

代表者：代表取締役 大畑 仁徳

設立：2022年2月28日

公式サイト：https://quest-jp.ltd/

■ 本件に関するお問い合わせ

QUEST株式会社

お問い合わせフォーム：https://quest-jp.ltd/contact