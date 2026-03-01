アムール株式会社、ノーコードWeb制作「Studio Experts」に加盟

アムール株式会社アムール株式会社はStudio Expertsに加盟しました

アムール株式会社（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：沖野耕基、以下「当社」）は、この度、Studio株式会社（本社：東京都渋谷区）が提供するノーコードWeb制作ツール「Studio」において、Studio Expertsに加盟いたしました。

本加盟を通じて、当社が推進するAI検索最適化（AIO／LLMO）を前提としたWeb制作およびBtoBデジタルマーケティング支援体制を一層強化し、生成AI時代に対応した情報基盤構築を加速してまいります。

Studio Expertsとは

Studio Expertsロゴ

Studio Expertsは、ノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio」が運営する加盟プログラムです。Studioを活用したWeb制作において実績や専門性を有する制作会社が掲載対象となります。

▼当社のStudio Experts加盟掲載ページはこちら

Studio Expertsページ :https://studio.design/ja/experts/experts/amour-inc

Studioは、デザインから公開・運用までを一気通貫で行える国産ノーコードWebプラットフォームであり、柔軟な情報設計と高速な改善運用を可能にします。AI時代に求められる構造設計思想との親和性が高い点も特徴です。

加盟の背景 ― 検索は「順位競争」から「知識競争」へ

生成AIの普及により、検索は「情報探索」から「知識生成」へと移行しています。AIが複数の情報源を統合し、回答を直接提示する構造では、検索順位よりも「信頼性」「専門性」「文脈適合性」「外部評価」が重視されます。

当社はこれまで、AI検索最適化（AIO／LLMO）を通じて、企業がAIの意思決定プロセスの中で適切に評価・推薦される状態を構築する支援を行ってまいりました。その中で、構造的かつ継続的に改善可能なWeb基盤の重要性が明確となり、Studio Expertsへの加盟を決定いたしました。

AI検索最適化（AIO／LLMO）とは

AI検索最適化（AIO／LLMO）とは、生成AIが回答を生成する際に参照する情報源の中で、自社を信頼できる主体として位置付けるための戦略的取り組みです。

従来のSEOが「検索エンジンのアルゴリズム」を対象にクリック獲得を目的としていたのに対し、AIO／LLMOは「大規模言語モデル」を対象に、回答内での引用・言及をゴールとします。

重要なのは、AIに対策することではなく、AIの知識体系の中で不可欠な存在になることです。短期的な露出ではなく、長期的な知識基盤への組み込みを目指します。

当社の強み ― 情報生態系全体を設計する統合モデル

当社の最大の強みは、AIO／LLMOを単なるマーケティング施策ではなく、経営戦略として位置付けている点にあります。ブランド、PR、外部評価、一次情報発信を含めた情報生態系全体を設計し、企業がAIの知識体系の中で信頼できる主体として認識される状態を構築します。

具体的には、以下の3つのレイヤーで支援を行っています。

構造の最適化：Schema.org等を活用し、AIが理解しやすいWeb基盤を構築

文脈の最適化：E-E-A-Tを軸に、専門性や一次情報の裏付けを強化

引用の促進：外部媒体での言及設計や第三者評価を通じてAI回答内での参照を促進

戦略設計から制作・実装・運用改善まで一気通貫で伴走できる体制も、当社の差別化要因です。

代表コメント

アムール株式会社 代表取締役 沖野 耕基アムール株式会社／代表取締役 沖野 耕基

検索の本質は、順位競争から知識競争へと移行しています。AI時代において重要なのは、露出を増やすことではなく、AIの知識構造の中で信頼される存在になることです。

Studio Expertsへの加盟は、その思想を実装レベルで加速させる取り組みです。誠実に価値を提供する企業が、AIの判断においても正しく評価される環境を構築してまいります。

アムール株式会社

アムール株式会社は、AI検索最適化（AIO／LLMO）を中核とするBtoB向けデジタルマーケティング支援会社です。企業がAIの回答生成プロセスの中で適切に評価・推薦される状態を構築することを目的とし、戦略設計から実装・運用まで統合支援を行っています。



所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12-4 N&EBLD. 7

代表者：代表取締役社長 沖野 耕基

事業内容：

・AIO／LLMO対策支援

・AI検索対応Webサイト制作

・デジタルマーケティング支援

URL：https://amour-inc.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

電話番号（携帯）：070-8319-0402

mail：k-okino@amour-inc.jp